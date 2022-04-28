Покинувший Россию Чубайс отдыхает от забот на берегу Лигурийского моря в Италии

Источники в ближнем окружении Чубайса утверждают, что он не собирается возвращаться в Россию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда-то Анатолий Чубайс обещал каждому россиянину по две «Волги», да и в целом безбедное светлое будущее. Только, видимо, теперь свое будущее бывший гендиректор «Роснано» видит исключительно в солнечной Италии, куда он поспешно уехал после начала военной спецоперации на Украине.

Источники в ближнем окружении Чубайса утверждают, что он не собирается возвращаться в Россию, пишет ТАСС. На это решение даже не влияет тот факт, что Чубайсу нужно приехать в Москву для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества на 70 млн рублей. Основным фигурантом дела является бизнес-партнер Илья Сучков.

Вилла на берегу Лигурийского моря . Фото жены зампреда "Роснано" Фото: соцсети

Дело было возбуждено еще в 2017 году, тогда Чубайс заявил о краже имущества из ЖК в Одинцовском районе Подмосковья. Вчера Хамовнический суд из-за отсутствия истца и одного из свидетелей был вынужден перенести слушание дела на месяц.

- Он покинул Россию на частном самолете, - сообщил источник. - Через Турцию, где Чубайс находился какое-то время, он вылетел в Европу и, по предварительным данным, в настоящее время находится в Италии, где у него есть собственность.

В марте в соцсетях появился снимок Анатолия Чубайса, на котором он, надвинув бейсболку, снимает деньги в одном из банкоматов Стамбула. Но мало кто сомневался, что бывший спецпредставитель президента задержится в Турции надолго.

Прежде life.ru сообщал, что в собственности Чубайса и его жены, режиссера Дуни Смирновой имеется вилла на берегу Лигурийского моря недалеко от итальянского города Каррара (между Генуей и Флоренцией). Там же роскошными поместьями владеют его коллеги по «Роснано» и инвестиционной группе «Ренессанс-Капитал», которая финансировала РАО «ЕЭС России», когда им руководил Чубайс.