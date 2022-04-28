Умер Сергей Карякин: больной раком актер "Бедной Насти" ел через трубочку, скрывал изуродованное болезнью лицо

Актер Сергей Карякин. Фото: kino-teatr.ru

Актер Сергей Карякин умер через месяц после того, как сообщил о своей страшной болезни. Ему было 50 лет. Звезде "Бедной Насти" диагностировали рак языка на последней стадии.

Сергей Карякин сообщил о том, что смертельно болен, в начале апреля. Актер прошел курс лучевой и химиотерапии, оперировать его было нельзя. Недуг распознали на последней стадии. 28 апреля 2022 года Сергея не стало. "Прекрасный артист, товарищ, партнер, человек. Болезнь… Царствие Небесное тебе, Сережечка", - написала в блоге актриса Елена Ксенофонтова.

Карякин испытывал страшные муки. Артист не мог самостоятельно дышать и говорить. "Я болен и очень серьезно. Это рак. Хуже всего, что рак языка. Диагностировали болезнь поздновато, форма агрессивная, локализация крайне неудобная, короче, я не операбелен. Я совсем не говорю. Ем и дышу через трубочку", - делился он.

Лечение вызвало крайнее истощение организма. Актер из-за лучевой и химиотерапии обезвожен и стремительно терял вес. Он исхудал до 47 килограммов.

"Когда доктора готовили его к лучевой терапии, сказали, мол, у вас ощущения будут, как будто кипяток выпили. Но, несмотря на всю эту боль, он очень стойко держался... У него сильно отекло лицо, которое из-за деформации он вынужден скрывать. Говорить не может", - делилась супруга Карякина.

Сергей Карякин известен по ролям в фильмах и сериалах "Высший пилотаж", "В круге первом", "Крах фаворита", "День отчаяния", "Обратная сторона Луны", "Перевал Дятлова", "Нелюбовь", "Балабол" и других.