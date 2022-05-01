Михаил Дегтярёв - о новых самолетах: Мы начнём собирать наши «Байкалы» уже через два года

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В четверг, 28 апреля, в Кремле состоялась рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Хабаровского края. «Обсуждалось социально-экономическое развитие региона, текущие инвестиционные проекты...», - так говорится в официальном сообщении.

В ходе разговора был и такой примечательный эпизод...

«Дегтярёв:

... - Ну, и самое главное: «Байкал» (речь о новом самолете. - А.Г.) «полетел», Владимир Владимирович.

Путин:

- Я знаю.

Дегтярёв:

- Мы его планируем к производству в Комсомольске-на-Амуре.

Путин:

- 9–12 мест.

Дегтярёв:

- Шикарная машина. Все компетенции у комсомольских (имеется ввиду Комсомольск-на-Амуре) авиастроителей есть. Достигли договорённости, что строим цеха за счёт Минвостокразвития, оборудуем за счёт Минпромторга, делаем очередное производство. Там же «Суперджеты» мы делаем.

В легкомоторном самолете "Байкал" многие видят будущее возрождение российской малой авиации. Фото: Пресс-служба "Байкал-инжиниринг"/ТАСС

Путин:

- Первый в мире самолёт с аварийной парашютной системой.

Дегтярёв:

- Безопасность.

Путин:

- Да.

Дегтярёв:

- И наши ребята с удовольствием бы в этом поучаствовали.

Путин:

- Очень хороший он: и на воду будет садиться, и на снег на лыжах, ну, и на небольшую взлётно-посадочную полосу длиной 300 метров.

Первая ближайшая задача – это двигатель российского производства. Это будет хорошая машина, рассчитанная для регионов, в том числе для Сибири и для Дальнего Востока, для местных авиалиний. Это действительно значимое событие...»

Сразу после этой встречи мне, к сожалению, не удалось связаться с губернатором.

Но минувшей ночью я получил от Михаила Дегтярёва смс: «Закружился в Москве ;)

Вот уже я дома, в Хабаровске».

И нам все же удалось поговорить...

- ... Алло, Михаил Владимирович, вас с приездом в родной край!

- Конечно, вот прибыл на родную землю, домой.

- Если можно, ещё немного - про «Байкал», про самолёт. Почему? Потому что мы видели, как у вас глаза горели, когда вы у нас на Радио «Комсомольская правда» о нем говорили. Потом мы увидели, как - у президента... Не Дегтярев рассказывал президенту, а президент - Дегтяреву, что это за самолет такой. И ещё потому, что у нас дальневосточников много в Москве. Мне кажется, это было такое яркое место в вашем разговоре.

- Мы планируем его через два года собирать в Комсомольске-на-Амуре, в Хабаровском крае. Уже все договоренности достигнуты, проект сборочного производства утвержден. Территория опережающего развития Комсомольск-на-Амуре (ТОР) его как раз примет, на границе уже утвердили. Будет построен за полтора года цех в районе действующего завода по сборке «Суперджета», с той же взлетно-посадочной полосы аэродрома «Дзёмги» будет «Байкал» взлетать.

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время рабочей встречи в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Скажите, а сколько «Байкалов» вы будете выпускать, когда выйдете на проектную мощность?

- Александр, я не хочу сейчас врать, давайте не буду называть цифры. Ну, несколько десятков в год.

- То есть, для начала - для всего дальневосточного региона это будет вполне достаточно?

- Это - предприятие, где не только для Дальнего Востока будут выпускаться машины, но и для других регионов. Это основное сборочное производство. Там создается дополнительно 100 рабочих мест.

- А вы когда были там крайний раз?

- Пару недель назад.

- Значит, первый колышек, можно сказать, забили, и работы начались.

- Все идет по плану.

- И ещё президент, когда с вами разговаривал, он про моторы говорил, что нужно осваивать отечественные двигатели для самолета.

- Ну, этим занимается смежное предприятие. Есть график разработки. Не всё, конечно, так просто, но, я уверен, наши двигателисты справятся. Они сейчас у нас и для «Суперджета» ТД-8 делают в ускоренном режиме. Поэтому, я уверен, у них все получится, и у нас - вместе с ними.

- Еще что было самое интересное, на ваш взгляд, на встрече с президентом? Это была четвертая встреча руководителя региона Дегтярева с главой государства за два с небольшим года.

- За полтора, Александр. Я с 20-го года здесь.

- Да, точно, за полтора. Пятая же встреча?

- Четвертая.

- Да, четвертая.

- Прекратите путаться в показаниях, Гамов (смеётся)

- А я всё выправлю потом. Может быть..

- Самое интересное – наши большие проекты. Например, Тихоокеанская железная дорога, гидрометаллургические комбинаты, Восточный полигон РЖД, Малмыжский ГОК строится. Это самое большое предприятие в России, месторождение меди входит в тройку крупнейших в мире. Поэтому у нас и крупные проекты, это очень интересно, это рабочие места, это налоги, вклад в экономику региона. Это смежники, кстати, что тоже немаловажно. Это же все строится руками наших людей, из наших стройматериалов, деньги остаются в экономике региона.

- Долго ваша встреча с Владимиром Владимировичем продолжалась?

- Минут 40, наверное. У президента быстро время летит.

- Вы же всегда мне рассказываете… А за закрытыми дверями потом что было?

- Э, какой вы хитрец. Когда это я вам рассказывал? Никогда я вам не рассказывал.

- Да все время рассказывали.

- Никогда. На то они и закрытые.

- Не расскажете?

- Да нет, конечно. Мы обсуждали вопросы региона, поддержки разных программ наших.

- Только региона?

- Конечно. У меня же поручение какое? Руководить Хабаровским краем.

- Скажите ещё, вы каких гостинцев привезли из Москвы своим ребятам?.. (У Михаила Дегтярёва - четверо сыновей.)

И тут связь неожиданно прерывается.

Но, буквально через минуту от губернатора пришла смс: «Пирог дедушка - мой папа - детям испек. Вот его и привез из Москвы». - «А с чем пирог?» - «Со смородиной)».

Ну, и, конечно же, мы поздравили друг друга с Первомаем!