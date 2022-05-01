Киев перешел на "удаленку" в руководстве потерянными территориями

Рыбаки в порту Мариуполя, ДНР. Фото: REUTERS

Украинское министерство инфраструктуры своим решением "закрыло" порты Мариуполя, Скадовска, Бердянска и Херсона. Пользоваться ими запрещено (а самим портам, соответственно, не разрешено работать) до того момента, пока "украинская сторона не восстановит свой контроль над ними". Как написано в решении Мининфраструктуры, оно принято в связи с "невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности".

Мининфрастурктуры – это та еще забавная структура, руководя которой, некто Владимир Омелян обещал украинцам понастроить в Незалежной гиперлупы, чтобы на путь до кавы у Венской оперы цеевропейцы тратили не больше часа, в крайнем случае, двух часов. С кавой почти получилось у беженцев, с гиперлупой не получилось никак. Говорят, Маск не захотел строить. Решил, в конце концов, потратить деньги на Твиттер. Другие проекты министерства и самого Омеляна, как самого яркого в череде его руководителей, реализовывались с аналогичной эффективностью.

Кроме того, Киев заявил, что в настоящее время не имеет возможности "обеспечивать надлежащий уровень безопасности судоходства, соблюдение требований международных договоров Украины". Но, согласно этой формулировки, надо было закрывать порты не только в Азовском, но и в Черном море. Тем более, после того, как украинские тральщики накидали в него столько морских мин, что теперь их расстреливают турецкие пограничники аж в Босфоре, чтобы обеспечить ту самую "безопасность судоходства".

Что означает решение Киева в реальности для означенных портов и других, которые еще перейдут под управление Россией или ЛДНР? Ровным счетом ничего. Нет, безусловно, всякие европейские страны запретят в них заход в рамках антироссийских санкций и прочих из них вытекающих шагов. Мы уже в курсе, что те же танкеры, выйдя из российских портов и с грузом компаний, попавших под санкции, где-то в точке Х в открытом море или даже в океане встречаются с другими танкерами компании У и перегружают на них свой груз, в результате чего устанавливается комбинация таких товарно-денежных отношений, для которой в латинице еще не придумали литеру для обозначения ее отношения к санкциям.

На самой же работе в портах это не отразится никак. Это реализация идеи Зеленского о "государстве в онлайне" по-украински, доведенное до логического завершения. То есть принимать решения, которые не будут выполнены и ни на что не повлияют, чтобы вечером после рабочего дня с удовлетворением отирать трудовой пот со лба: "И мы пахали".

Украина уже принимала такие решения. И не одно, а буквально десятками. Например, о запрещении прохода кораблей под Керченским (Крымским) мостом. И что? Там очередь из коммерческих судов такая, что лоцманы не всегда справляются оперативно их провести.

Или же другой пример - в Киеве организовали целое министерство по делам Крыма. В СБУ, кстати, есть целое управление по Крыму. В итоге куча чиновников, сидя в Киеве (а до недавнего времени еще и в Херсоне), писала отчеты о своей без/деятельности, ни на что не влияя, ничего не решая, но надувая щеки от своего "важного" государственного статуса.

Симулякр государственного управления, начатый реализовываться Киевом после потери Крыма и Донбасса, начинает охватывать все новые территории, бывшие частью Украины. И, при сохранении этой тенденции, скоро охватит не только всю Украину, но и все уровни государственной власти, включая парламент и президента.

Начало было положено, опыт есть, он все совершенствуется, весьма скоро Зеленский сможет загнать все управление страной в параллельный реальности виртуал. Скорее всего, вместе с офлайн-страной.

Продолжайте в том же духе. Киеву не помешало бы и Солнцу запретить восход на востоке, чтобы оно не приходило на Украину с территории России. Действия аналогичного порядка с закрытием портов и такой же эффективности.

Следующие на очереди черноморские порты и небесное светило.