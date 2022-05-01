В Калининграде открылось консульство Казахстана

Апрель 2022 года выдался насыщенным во взаимоотношениях России и Казахстана. Вот лишь некоторая хроника: в Нур-Султане и Павлодаре побывала делегация Омской области во главе с губернатором Александром Бурковым, далее Москву посетил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, встретившись с российским коллегой Сергеем Лавровым, а в Калининграде Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в РФ Ермек Кошербаев открыл почётное консульство. И в этот же день президенты наших стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону вопросы сотрудничества и взаимодействия. Передаём репортаж из самой западной точки России.

«Мы готовы и будем помогать»

Калининградская область – с морем, тёплой зимой и близостью к «загранице» – всегда была притягательной для воплощения житейских планов. В новейшей истории край принял уже несколько волн миграции со всех уголков нашей некогда большой страны, и уроженцы Казахстана здесь, пожалуй, самое крупное сообщество. По данным региональных властей, в Калининградской области проживает порядка 120 тысяч человек, родившихся и выросших в Казахстане, или более чем 10% от всего населения. Только с 2007 года по государственной программе поддержки соотечественников в регион переселились 27104 человека, это 52% от всех прибывающих участников госпрограммы. Потому открытие в Калининграде офиса почётного консульства крупнейшей центральноазиатской республики – долгожданный шаг.

«Учитывая то количество наших соотечественников, которые переехали из Казахстана в Калининград, работа офиса будет очень востребована, – прокомментировал посол РК в Москве Ермек Кошербаев. – Люди в силу разных причин уехали из нашей страны, но не порвали отношений с Казахстаном. Остались родные и близкие, сохранены исторические, культурные, гуманитарные связи. И мы готовы и будем помогать».

В подтверждение сказанного – такой штрих. Диппредставительство расположилось в Калининграде на Литовском валу – довольно оживлённой автомагистрали. И когда на улице под зазвучавший гимн Казахстана стали торжественно поднимать государственный флаг республики, то проезжающие автомобилисты вдруг начали одобрительно сигналить. «Это однозначно – казахстанцы, живущие здесь!» – улыбаясь, прокомментировал автору этих строк один из калининградских чиновников, гостей церемонии.

Генконсул Казахстана в Санкт-Петербурге Бауыржан Досманбетов в разговоре с корреспондентом «КП» признался, что когда он периодически приезжает в Калининград для ведения приёма граждан, то очередь достигает 200-300 человек. А командировка всего два-три дня. «Поверьте, это очень тяжело, поэтому расширение консульской деятельности в Калининградской области имеет стратегическое значение для казахстанско-российских отношений», – считает дипломат.

На церемонии посол Ермек Кошербаев подчеркнул, что открытие консульства накануне Дня Победы – символично. «Калининград – город, который рождён Победой, и мы возложили венок к братской могиле, где похоронен казахстанец, Герой Советского Союза Тулен Кабилов, погибший в апреле 1945 года при штурме Кёнигсберга», – сообщил посол.

Имя Тулена Кабилова носит одна из улиц Калининграда, а на здании местной школы №14 в память о его подвиге установлена мемориальная доска.

Во время возложения в посёлке Чкаловск журналисты обратили внимание, что на мемориальных плитах с именами 2 тысяч советских воинов очень много фамилий с тюркскими корнями: Исмаилов, Мухутдинов, Таскинбаев…

«Посмотрите, какой здесь главный лозунг, – прокомментировал это наблюдение Кошербаев. – «Никто не забыт, ничто не забыто». Так и должно быть. Историческая память имеет свойство со временем меняться, но в наших силах сделать так, чтобы мы – потомки героев Великой Отечественной войны – помнили людей, отдавших жизни за независимость нашей большой тогда страны. Сегодня в наших странах делается всё, чтобы память оставалась вечной, а мы были бы достойны наших предков».

Общий дом

…Гостей только что открывшегося почётного консульства встретили девушки в национальных нарядах с баурсаками на позолоченных подносах. Здесь для народной дипломатии есть всё: просторный зал для массовых мероприятий, кабинеты для переговоров.

«Я хочу, чтобы офис почётного консульства Республики Казахстан стал офисом мира и общим домом как для казахстанцев, так и для калининградцев», – сказал почётный консул РК в Калининграде, экс-депутат Калининградской областной Думы Александр Каневский.

В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что товарооборот российского региона с Казахстаном, несмотря на пандемию коронавируса, вырос с 54,9 млн долларов в 2020 году до 66 млн долларов в 2021 году.

«И самое важное, что он растёт, и это радует, – продолжил глава региона. – Мы надеемся, что будем развивать это сотрудничество и дальше. Для нас Казахстан – страна близкая по целому ряду причин. Нас связывают узы родства, близости и дружбы с республикой. Много наших жителей когда-то переехали из Казахстана сюда, и, конечно, для них возможность решать визовые и консульские вопросы крайне важна. Мы очень надеемся, что это открытие станет поводом для развития отношений с регионами республики. Уверен, что это будет полезно как в интересах Калининградской области, так и для развития дальнейших взаимоотношений России и Казахстана».

По словам губернатора, важным вкладом в укрепление торгово-экономических связей стало открытие осенью прошлого года прямого авиасообщения между Калининградом и крупнейшими казахстанскими городами Нур-Султаном и Алма-Атой. В силу ряда причин рейсы временно заморожены, но, как пояснил Алиханова, есть надежда на возобновление полётов в ближайшее время.

Теперь все визовые и консульско-правовые вопросы будут обсуждать и решать в новом офисе. Кроме того, здесь будут проводить различные выставки, концерты и творческие встречи, развивая казахстанскую национально-культурную автономию на самом западе Российской Федерации.