Новый Закон Путина: газ для Вечных огней и Огней памяти будет бесплатным

Полярник, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 мая глава государства подписал Закон, который устанавливает порядок бесплатной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти. Для этих целей российское правительство «наделяется полномочиями» на безвозмездное обеспечение «голубым топливом» памятных монументов, воздвигнутых в честь воинов, павших в Великую Отечественную.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, Госдума приняла 20-го, а Совет Федерации одобрил - 26 апреля этого года.

Как уточняется в аннотации на сайте верхней палаты парламента, «закон был подготовлен во исполнение соответствующего поручения Президента России».

- Если бы возникли трудности с поставкой газа на эти святые цели - средства бы нашли, - считает знаменитый полярник Артур Чилингаров, переживший ребёнком фашистскую блокаду Ленинграда.

- Видимо, это была статья расходов местных муниципалитетов, - предположил я. - И было время, когда газ - из-за нехватки средств - отключали.

- Вообще, это очень правильный Закон - с патриотической точки зрения, - говорит полярник и депутат, который тоже голосовал в Госдуме за этот законопроект.

А потом я спросил Чилингарова вот о чем...

- Отец Путина воевал на Невском пятачке, был тяжело ранен. Мать будущего президента пережила блокаду. Я видел в вашем личном архиве фото: вы с Владимиром Владимировичем на Пескаревском кладбище, где похоронен и его младший брат, который умер во время блокады. Как вы думаете, вот эти факты, личные переживания Путина, могли привести его к мысли, что Вечный огонь в наших больших и малых городах должен быть негасимым, а газ для него - бесплатным?

- Память о тех, кто ценой своей жизни отстоял в борьбе с немецким фашизмом нашу Отчизну, пронизывает все наши поколения, она - в душе каждого из нас, - сказал Артур Николаевич. - И Владимир Путин здесь не исключение...