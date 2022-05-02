Изгнанная отовсюду Татьяна Лазарева с радостью глумится над россиянами

Татьяна Лазарева. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Татьяна Лазарева несколько лет назад потеряла работу в России и переехала в Испанию. Поговаривали, что бывшая жена Михаила Шаца прикладывалась к бутылке. Изгнанная отовсюду телеведущая сейчас коротает дни и ночи на вилле в Марбелье и, не стесняясь, поливает россиян грязь. Более того, блондинка свои гнусные заявления делает, смеясь.

Татьяна Лазарева активно раздает интервью, сидя в Испании. Она не стесняется едко высказываться о бывших соотечественниках. "Они тупые, пьяницы, наркоманы. Что им надо? Развлекуху по телеку и жрачку!", - заявляла артистка. Скандальные оскорбления в адрес россиян вызывают волну народного гнева, но артистке хоть бы хны.

Лазарева уверяет, что имеет достаточно накоплений. "Я пока могу себе позволить нормальную жизнь. Жива, здорова. Еще очень многие пишут, что я спилась. Но я не пью и не выгляжу как пьющая женщина. Я стараюсь делать все, что я считаю нужным, находясь в Испании. И не собираюсь возвращаться в Россию", - отметила 55-летняя Татьяна в интервью израильскому "9 каналу".

А не так давно она стала приглашенной звездой украинского юмористического шоу, в котором сделала ряд подлых и издевательских заявлений о России. Глумящаяся над россиянами знаменитость верит в свою правоту. "Я предложила свои услуги в качестве скромного актера для друзей и мне пишут такие сатирические тексты, которые достаточно острые. Наверное, это не всем нравится, но мне смешно", - отметила экс-супруга Михаила Шаца.

Ранее Ольга Скабеева врезала сбежавшей на чужбину артистке. "С виллы в Марбелье Лазарева ведет русофобскую рубрику. Слишком это все унизительно. Возможно, Татьяне совсем нечего есть. Татьяна, идите лучше мыть испанские туалеты, чем этот испанский стыд", - разразилась телеведущая гневной отповедью.

Ранее по бывшей жене Шаца прошлась Яна Поплавская. Артистка обвинила ведущую в лицемерии. "Она глумится над своей страной, где в сытые нефтяные годы заработала на корпоративах на ту самую испанскую хижину, откуда нынче выходит в эфир", - делилась актриса. По мнению Поплавской, разжигание ненависти к своей стране демонстрирует полную деградацию человека.

В свою очередь, Юлия Меньшова и вовсе признавалась, что была в шоке после скандального выступления Лазаревой в украинском шоу. "То, что делает в этом видео Татьяна Лазарева, - это действительно дно и максимальный стыд… Этически и эстетически это просто невозможно. Я по-настоящему потрясена…" - сокрушалась дочь Владимира Меньшова.

А Александр Панкратов-Черный вообще разнес Лазареву. "Как горе у страны, так они убегают. Позор! Кто она такая вообще? Кухарка! Сидит у плиты на кухне и обжирается испанскими блюдами!" - резко высказался деятель культуры.