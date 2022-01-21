Татьяна Лазарева показала изменившуюся из-за тяжелой болезни звезду КВН Сергея Сивохо

Сергей Сивохо и Татьяна Лазарева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Татьяна Лазарева показала, как сейчас выглядит звезда КВН Сергей Сивохо. Юморист пропал из поля зрения из-за серьезных проблем со здоровьем.

Сергей Сивохо прославился как участник команды КВН "Дрим Тим". Визитной карточкой артиста было крупное телосложение. Веселый добряк был любимцем публики. Закончив карьеру в КВН, артист продолжил карьеру в кино. В 1991 году он дебютировал на большом экране в комедии "Имитатор" вместе с Игорем Скляром, Алексеем Жарковым и Натальей Лапиной. Потом были роли в ситкомах "FM и ребята" и "Счастливы вместе".

А потом Сивохо словно исчез. Довольно долгое время о нем ничего не было слышно. Позже стало известно, что юморист тяжело болен, проходит лечение в больнице. К привычному образу жизни Сивохо так и не вернулся. Он периодически проходит лечение.

Вот почему новая фотография Татьяны Лазаревой с артистом стала настоящей сенсацией. "Когда старыми друзей называть уже неловко, а новыми уже тоже не назовешь", - подписала кадр Лазарева.

Актеры вместе снимались в ситкоме "33 квадратных метра". Судя по фото, Сивохо сейчас чувствует себя хорошо. Конечно, он мало похож на себя прежнего, что, впрочем, неудивительно. Прожитые годы и болезнь сказались на его внешности. Звезда не носит длинные волосы.

Напомним, по словам Сивохо, проблемы со здоровьем у него начались еще в детстве. В шесть лет ему диагностировали бронхит с астматическим компонентом. "У меня так и осталось это. Ты начинаешь задыхаться. Не было времени, когда я бы не кашлял. Использовались тогда для лечения различные средства, в том числе и гормоны. И оно очевидно дало свой результат", - говорил он.

Сивохо однажды потерял три литра крови. "В 2017-м у меня вдруг из ниоткуда взялась язва. Я просто стал терять силы, и не понимал, что происходит. Я не мог встать. И когда меня забрала скорая, я в то время потерял три литра крови, уже нельзя было проводить полосную операцию и мне все это через пищевод, извините за подробности, заваривали. Сказали, что давайте или худеть, или до свидания. Не дай вам Бог худеть так, как худел я. Было все, иногда вообще не хотелось есть", - признался шоумен.

Тогда его вес составлял 195 кг. "Потом у меня набралась, из-за малой подвижности, в легких жидкость. Тогда вводили в искусственную кому, но что-то у меня в больнице произошло, у меня отключилась стопа. То есть, я стопу не чувствую на левой ноге", - делился артист. Сейчас он похудел на 50 кг.