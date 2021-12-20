Неизлечимо больная Татьяна Лазарева одернула известную актрису: "Заткнетесь вы или нет?"

Татьяна Лазарева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Татьяна Лазарева живет на две страны. После того, как ее телевизионная карьера пошла на спад, бывшая жена Михаила Шаца осваивает новые площадки для самовыражения. На днях многодетная мать встретилась с известной актрисой Юлией Ауг.

Татьяна Лазарева оказалась на записи программы в Юлии Ауг. Компанию дамам составила Ирина Хакамада. В какой-то момент телеведущая стала записывать видео для подписчиков, однако женщины ее постоянно прерывали, и она не выдержала.

"Заткнетесь вы или нет?" - бросила в сторону знаменитостей бывшая жена Михаила Шаца. В этот момент за кадром Хакамада что-то говорила про "ведьм". Услышав обращение Татьяны, женщины захохотали.

Стоит отметить, что в последние годы Лазарева столкнулась с тяжелыми испытаниями. Не так давно Татьяна заявила, что оформила развод, причем не стала скрывать, что расставание произошло по ее вине. Немаловажную роль сыграла и ее неизлечимая болезнь, с которой звезда борется более семи лет. Она страдает язвенным колитом, периодически сталкиваясь с обострениями и ремиссией. Из-за недуга артистка подсела на антидепрессанты.

"У меня всегда было скачкообразное настроение. Сейчас я стала поспокойнее после работы над собой. Раньше, как только я начинала пить эти лекарства, все было хорошо. Спустя два-три месяца лечения меня начинала бесить эта терапия. Перестала принимать антидепрессанты и через два месяца развелась с мужем", - сообщала знаменитость.

Лазарева и Шац сумели сохранить отношения ради общих детей. Михаил как-то обмолвился: "Вся семейная жизнь - это сборище компромиссов, и этот предел наукой еще не изучен. Наши отношения с Татьяной - как раз пример такого компромисса. 20 лет брака очень изменили нас обоих".

Сама артистка сразу после развода находилась на грани нервного срыва. "С возрастом вызовов становится все больше, испытаний становится все больше. Нужно помнить, что ты первый для самого себя. Что никто о тебе не побеспокоится, кроме тебя самого. Главное, не превращаться в тряпку. Я тогда была истощена морально, довела сама себя", - делилась она сокровенным.