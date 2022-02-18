Михаил Шац бьет тревогу из-за дочери от неизлечимо больной Татьяны Лазаревой

Татьяна Лазарева и Михаил Шац развелись три года назад после 20 лет брака. Фото: Мила СТРИЖ

Татьяна Лазарева и Михаил Шац развелись три года назад после 20 лет брака. Однако оба продолжают активно принимать участие в жизни детей. В 1998 году у супругов родилась дочь Соня, а в июне 2006-го - еще одна девочка, которой дали имя Антонина. Младшая сейчас учится в Европе. А вот старшая живет в Москве и даже работает вместе со знаменитым отцом. На днях Шац сделал дочери замечание, что она много пьет.

Михаил Шац запустил совместное шоу со старшей 24-летней дочерью Софией, которую ему родила Татьяна Лазарева. Вместе с наследницей он обсуждает актуальные темы, разбирает проблемы воспитания детей. Недавно артист поговорил с девушкой об алкогольной зависимости.

56-летний Михаил признался, что ему не понравилось, как дочь вела себя в новогодние праздники. "Я к Соне обратился с замечанием, что она много пьет", - заявил шоумен.

Чтобы обсудить тему алкоголя, он пригласил в собственное шоу Зою Яровицыну. Артистка не пьет уже два года. Пи этом многие ее родственники были алкозависимыми, в том числе и мама. "У нас, к сожалению, генетически, видимо, есть два варианта: либо ты пьешь до талого, пропускаешь жизнь, теряешь возможности, либо совсем завязываешь, даже на праздники не позволяешь", - заявила Зоя в YouTube-подкасте "Папа, закрой дверь".

Михаил пояснил, что ему интересно, как родителям правильно говорить на щекотливую тему с детьми. "Родители формулируют то, что их волнует, очень прямолинейно. Я, правда, тоже люблю иногда выпить. Ты видишь, как разрушается дружба, от тебя сразу начинают отсаживаться знакомые", - поделился пережитым Шац.

Стоит отметить, что несколько лет назад злопыхатели распускали слухи об алкогольной зависимости Татьяны Лазаревой. Так, Ксения Собчак рассказывала, что на съемках Татьяна вела себя не позволительно. "На первой съемке «Двух звезд» Татьяна Лазарева напилась. Это выглядело просто ужасно. Она пришла трезвая, но у нее был, видимо, коньяк где-то в гримерной. Это обсуждала вся площадка. И, собственно, потом, если вы вспомните, на «Большой разнице» была даже пародия на пьяную Татьяну Лазареву. И на первой же съемке, оказавшись с ней рядом в конце нашего сета, я почувствовала запах спиртного. Я говорю: «Тань, ты выпила, что ли?» Она говорит: «Ну да, чуть-чуть»", - делилась блондинка.

В последние годы Лазарева столкнулась с тяжелыми испытаниями. Она неизлечимо больна - страдает язвенным колитом, периодически сталкиваясь с обострениями и ремиссией. Из-за недуга артистка подсела на антидепрессанты. "У меня всегда было скачкообразное настроение. Сейчас я стала поспокойнее после работы над собой. Раньше, как только я начинала пить эти лекарства, все было хорошо. Спустя два-три месяца лечения меня начинала бесить эта терапия. Перестала принимать антидепрессанты и через два месяца развелась с мужем", - сообщала знаменитость.