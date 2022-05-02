ВСУ под Изюмом отказываются выполнять приказы

Бойцы ВСУ, попавшие в плен под Большой Камышевахой. Фото: Александр КОЦ

История в трех действиях. Точнее, видеороликах, выложенных в Телеграм-канале выжившими бойцами украинской 93 мотострелковой бригады. На первом оператор жалуется: «Лежим в посадке, восемь человек, впереди долбят танки, и нас посылают туда». В следующем видео сообщается, что группа ВСУ пыталась штурмовать, ну была разбита, рядом со снимающим разрывается минометная мина. В третьем ролике грустный голос посреди поля констатирует, что отряд попал в окружение.

- Да-да, это мы, - подтверждает мне пленный, только что доставленный в расположение российских войск под Изюмом.

У него ранение в руку, военные медики уже оказали ему помощь и наложили гипс. История сержанта Ярослава Ведяшова типична. В армию на контракт пришел в 2019 году – нужны были деньги, работы не было. Денег не жалели только на тех, кто готов был ехать в Донбасс, усмирять непокорных «сепаров».

- Я сначала стоял в Крымском, в Луганской области, - рассказывает сержант. – Потом в Гранитном, Донецкой области.

- Какие мысли у тебя были об этом конфликте?

- Там уже не было к тому времени никакого конфликта. С нашей стороны просто все зарабатывали деньги. Приезжали как сторожа, стояли на постах, боестолкновения были минимальные.

- А местные как к вам относились?

- Процентов 80 нас не поддерживали там, где мы стояли.

В составе отряда из 13 человек Ведяшов должен был прикрывать группу из 9 бойцов, которая отслеживала российскую колонну.

- У них была задача остановить ее, подбив первые две машины. Мы должны были со своей БМП помочь отходу, - рассказывает сержант. – Ваша колонна пошла слишком быстро и не по тому маршруту. С той группой очень быстро пропала связь. Взводный решил, что надо отходить. Прошли три поля, но ваша колонна ехала быстрее, отрезая нас от своих. Четыре человека у меня выдохлись, не могли дальше идти. Я остался с ними, взводный ушел с остальными людьми.

Прорвавшиеся из окружения и выложили видео в Интернет. А Ведяшов под Большой Камышевахой попал в плен.

- А ты знаешь, что происходит в 3 роте 1 батальона твоей бригады?

- Только по слухам. У них большие потери.

Пленных с каждым днем все больше. Фото: Александр КОЦ

Показываю письмо, опубликованное все в том же Телеграм-канале:

«Мы, военнослужащие 3 механизированной роты 1 механизированного батальона 93 омбр отказываемся проходить дальнейшую службу по следующим причинам:

Отсутствие эвакуации раненых.

Отсутствие адекватного командования.

Отсутствие тяжелой техники.

Отсутствие специалистов по противотанковому вооружению.

Большие потери личного состава 3 мех роты 1 мех бат (60 %).

Потери боеспособности роты.

Отсутствии ротации для доукомплектации роты.

Мы отказываемся исполнять приказы, которые направлены на уничтожение личного состава».

- По слухам, у них даже 80 процентов потерь было за один день. Поэтому остатки людей отказываются идти в бой. Кидают людей на технику с пустыми руками. У нас тоже есть отказники. В основном это – мобилизованные.

- Какое соотношение сейчас на передовой между резервистами и контрактниками?

- 70 на 30. И все из-за больших потерь. Очень много раненых и убитых.

- И как настроение в бригаде?

- Люди массово отказываются держать позиции, потому что нас кидают на танки как мясо.

- Ситуация очень типичная, - говорит другой пленный, старший солдат Андрей Науменко. – Потому что у всех большие потери в последние две-три недели. Мобилизованные стараются уходить с переднего края, погибать никто не хочет.

Документы убитых солдат ВСУ. Фото: Александр КОЦ

Науменко сидел на выдвижном посту за полтора километра от своих позиций, караулил российскую технику, но проспал приближение нашей разведгруппы. В армию тоже пришел за длинной гривной. Воевал в Луганской и Донецкой народных республиках.

- А у тебя в Великую Отечественную войну родственники воевали? -спрашиваю его.

- Да, в Красной армии.

Накануне премьер-министр Украины подтвердил, что цели российской специальной военной операции были обозначены правильно. Своим законопроектом Шмыгаль еще раз доказал нацистскую сущность нынешнего киевского режима, прогнувшегося под праворадикальное меньшинство. Кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект о выходе из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне.

Соглашение предусматривает, что его участники «обеспечивают защиту и сохранение воинских захоронений и воинских памятников, расположенных на территориях их стран, предпринимают меры для недопущения и пресечения случаев вандализма и надругательства над воинскими захоронениями и памятниками».

Я эти памятники встречаю на освобожденных территориях. Видно, что за ними ухаживали. А параллельно в новостях вижу, как по всей Украине с этих монументов срывают «запрещенную символику». Выход из соглашений, конечно, ничего не меняет. Это продолжающаяся с 14 года борьба с общей памятью. Которую, как ни крути, обычные люди все это время пытаются сохранять. Звезду с серпом и молотом я видел даже на ремне одного из убитых резервистов. Вот и Науменко говорит, что нехорошо это, с памятью бороться.

- Деды погибали за то, чтобы нас не завоевали, чтобы мы жили.

- Память, какая бы она ни была и как бы она кому-то ни нравилась, она все равно должна оставаться, - двусмысленно рассуждает Ведяшов. - Воевали, тем более, не только Россия и Украина, но и другие страны.

- А вы-то чего против своего народа и против России?

- Мы не хотели, нас заставили, - мямлят мотострелки.

Пленных с каждым днем все больше – срабатывает сарафанное радио, которое передает, что по эту линию фронта над задержанными никто не издевается. Сейчас перед дилеммой сдаться или погибнуть встала сводная батальоно-тактическая группа 1 бригады Нацгвардии и подразделений ВСУ, оказавшись в окружении прижатыми к Оскольскому водохранилищу, что находится восточнее Изюма.

20 апреля Генштаб поставил задачу командованию 1 бригады начать наступательные действия на этот город. Как итог - 1000 человек в котле.

Российская группировка центрального округа с тактическим знаком «О» в ходе наступления перемолола вторую десантно-штурмовую роту 79 бригады ВСУ, пополнив коллекцию трофеев знаменами канадских наемников и сертификатами британских инструкторов, которые натаскивали украинцев на войну с Россией. Не очень натаскивали, судя по тому, что подразделения ЦВО уже взяли под контроль Ямполь и ведут бои за Красный Лиман на подступах к Славянску.

Канадский флаг, расписанный пожеланиями на удачу. Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

Документ о прохождении спецкурса западных военных специалистов. Фото: Александр КОЦ

Судя по радиоперехватам, ВСУ возлагают большие надежды на тяжелое вооружение, которое уже начинает поставлять Запад. И тут нельзя недооценивать опасность. Некоторые эксперты склонны верить, что американские артиллерия и техника ничем украинцам не помогут, потому что обучать специалистов для всего этого богатства надо годами…

Ну, во-первых, с чего вы взяли, что оперировать этой техникой будут исключительно украинские специалисты. У Запада что, нет ЧВК, наемников, отпускников? Все есть. И все это встречается на разных фронтах.

Во-вторых, мы на всех политических ток-шоу последние полгода перед СВО рассказывали о том, как НАТО осваивало Украину с 2014 года. Как проводило совместные учения. Как вывозило на обучение к себе. Знаете, здесь находят карты учений, на которых отрабатывались действия, происходящие сейчас. Здесь по проселочным и лесным дорогам фотоловушки стоят, чтобы технику в колоннах считать. Их к этому моменту готовили планомерно и целенаправленно. Вы не допускаете, что у них уже есть специалисты, способные управляться с широкой линейкой натовских в целом и американских в частности типов вооружений?

В-третьих, представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что идет обучение новых специалистов:

"Учения базируются на начальной артиллерийской подготовке, которую украинские силы уже прошли в других местах, а также включают обучение радиолокационным системам и бронетехнике, которые недавно были анонсированы как часть пакетов помощи в сфере безопасности".

Обучение не будет длиться годами. Они будут проходить его экстерном. А многие уже прошли. Просто нельзя это вооружение допустить в зону СВО. И близко к ней.

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