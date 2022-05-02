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В мире2 мая 2022 16:40

Киев хочет стравить Молдавию и Россию

Но Кишиневу сейчас не до украинских проблем – хватает собственных
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба настойчиво требует от союзников открыть второй фронт.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба настойчиво требует от союзников открыть второй фронт.

Фото: REUTERS

Упорные ребята сидят в Киеве. Неумные, но упрямые. Потерпев поражение с одной задумкой, они берут на вооружение поговорку "не мытьем, так катаньем" и пытаются добиться той же цели, но уже с использованием другого подхода.

В марте из Киева зазвучали призывы к Тбилиси, Баку и Кишиневу открыть "второй фронт" против России. Все три адресата вежливо промолчали в ответ. Что было равнозначно отказу. После настойчивых повторов призывов Тбилиси посоветовал Киеву сменить адресата. Баку по-прежнему молчал. Не дождались в Киеве ответа и от Кишинева, которому предлагалось военной силой решить проблему Приднестровья.

И уже в конце апреля на Украине сменили тактику. Теперь Киев начал пугать Кишинев грядущим прорывом к Днестру российской армии.

- Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возможному нападению российских войск на территорию Молдовы. Арестович призывает власти Кишинева обратиться за помощью к Украине для нападения на Приднестровье. Подоляк призывает молдаван работать в команде и обеспечивать стратегическую безопасность региона. Киеву не нравится народ, который не хочет ни вступать в НАТО, ни участвовать в конфликте, - констатировало издание Politics of Moldova.

- На днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с румынским премьер-министром Николаем Чукэ (генерал армии в отставке) сказал, что российская армия в скором времени может оказаться в Приднестровье, где воссоединится с 14 армией, - сеют панику телеграм-каналы Молдавии. - Кулеба очень просил помочь открыть второй фронт «как можно быстрее» и образовать котёл для 14 армии ВС РФ, намекая на то, что если России в Молдавии не будет, то Румыния может смело начать интеграционные процессы.

Украина изо всех сил рвется защищать Молдавию от России, хотя Минобороны республики и даже сама президент Майя Санду заявляют, что в такой "защите" нет никакой необходимости. Ведь и той 14-й армии, которой Кулеба пугает молдаван и румын, как таковой, давно уже нет.

Кишиневу сейчас явно не до удовлетворения украинских "хотелок". В Молдавии и без того сложилась очень напряженная ситуация, что в политике, что в экономике, и еще одно обострение, да еще военное, это последнее, чего может хотеть даже такая западно-ориентированная команда, как президент Молдовы Майя Санду и ее сторонники. Тем более, что еще один конфликт Санду на днях породила сама, и он гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд.

В Молдавии аккурат накануне Дня Победы запретили Георгиевскую ленту. За ее ношение и демонстрацию полагаются большие денежные штрафы. Это вызвало гигантский взрыв негодования в молдавском обществе. А Народное собрание Гагаузии (парламент автономии) в ответ приняло свой закон, который разрешает и носить, и гордиться этой лентой.

И это вдобавок к уже имеющемуся напряжению в обществе. Поразительно, но за правление нынешней госпожи президента она вместе со своей командой может похвастать только такими "успехами", как тройное повышение тарифов на газ, расходов граждан на электроэнергию, цен на продукты питание и товары первой необходимости, и скачок инфляции на 20 процентов. Население ропщет, а власть отмалчивается, пытаясь перевести внимание общества на совсем другие вопросы.

Недавно проведенные Международным Республиканским институтом (американская структура) опросы демонстрируют, что у Майи Санду уже нет запаса прочности, и если бы выборы в парламент в Молдавии проходили сейчас, то голоса избирателей распределились бы следующим образом: президентская PAS (21%), БКС (16% - ПСРМ 13%, ПКРМ 3%), «Шор» (4%). И это проамериканские опросы, которые заранее подгоняются к заданному результату. Получается, что даже американским спецам их практически невозможно подтасовать до необходимой "кондиции".

А другие, независимые от Санду и институтов США опросы рисуют совсем другую картину. По альтернативным данным, за БКС (Блок коммунистов и социалистов с лидером Игорем Додоном) сейчас готовы голосовать уже 45% респондентов, за PAS 34% и за "Шора" 12,5%. Очень тревожная для Санду и поддерживающего ее Запада тенденция перед местными выборами 2023 года.

Но вполне закономерная, поскольку на данный момент именно БКС стал единственной политической силой, которая наладила прямой разговор с населением. И уже организовал встречи с общественными организациями и жителями городов и сел, выслушивая и записывая наказы по изменению налоговой политики, социальным льготам, индексации пенсий, обузданию роста цен, помощи фермерам и т.д. В БКС готовы принять для диалога с обществом любых экспертов, журналистов и общественных активистов, чтобы понять, что надо делать дальше.

Вопрос более чем просто актуальный, если учесть, что 58% граждан республики, по данным, опять же, американских социологов уверены, что страна движется в неправильном направлении.

При этом, пример соседней Украины явно открыл глаза многим молдаванам на происходящее - воинственные "националистические" настроения в республике сейчас сохраняются на историческом минимуме, лишь около 3% населения поддержат военный конфликт с Приднестровьем. С такими настроениями, которые свидетельствуют о неизбежности массового дезертирства, военный конфликт не начинают, а заканчивают. К тому же, по данным еще одного опроса, 90% жителей хотят сохранить мир, а 72% считают, что Республика Молдова не должна поддерживать санкции в отношении России. 44% молдаван также считают, что их страна должна иметь более близкие отношения с Россией, 42% выступают за нейтралитет, а к разрыву отношений с Россией выступают всего 8%. Большая часть населения (43,6%) полагают виновными в военном конфликте на Украине НАТО, Запад и Владимира Зеленского.

Кишиневу сейчас явно не до даже самой "маленькой победоносной" войны. Санду бы удержать хотя бы свои нынешние позиции. Но киев категорически не желает с этим мириться, и штатный пропагандист Украины Дмитрий Гордон в бессильной ярости заявляет: " Я бы на месте украинской армии безжалостно бы долбанул по Приднестровью!"

Наверное, в знак признательности, что и без того не слишком состоятельные Молдавия и Приднестровье приняли десятки тысяч беженцев из Украины и делятся с ними сейчас последним.

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