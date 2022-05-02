Киев хочет стравить Молдавию и Россию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба настойчиво требует от союзников открыть второй фронт. Фото: REUTERS

Упорные ребята сидят в Киеве. Неумные, но упрямые. Потерпев поражение с одной задумкой, они берут на вооружение поговорку "не мытьем, так катаньем" и пытаются добиться той же цели, но уже с использованием другого подхода.

В марте из Киева зазвучали призывы к Тбилиси, Баку и Кишиневу открыть "второй фронт" против России. Все три адресата вежливо промолчали в ответ. Что было равнозначно отказу. После настойчивых повторов призывов Тбилиси посоветовал Киеву сменить адресата. Баку по-прежнему молчал. Не дождались в Киеве ответа и от Кишинева, которому предлагалось военной силой решить проблему Приднестровья.

И уже в конце апреля на Украине сменили тактику. Теперь Киев начал пугать Кишинев грядущим прорывом к Днестру российской армии.

- Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возможному нападению российских войск на территорию Молдовы. Арестович призывает власти Кишинева обратиться за помощью к Украине для нападения на Приднестровье. Подоляк призывает молдаван работать в команде и обеспечивать стратегическую безопасность региона. Киеву не нравится народ, который не хочет ни вступать в НАТО, ни участвовать в конфликте, - констатировало издание Politics of Moldova.

- На днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с румынским премьер-министром Николаем Чукэ (генерал армии в отставке) сказал, что российская армия в скором времени может оказаться в Приднестровье, где воссоединится с 14 армией, - сеют панику телеграм-каналы Молдавии. - Кулеба очень просил помочь открыть второй фронт «как можно быстрее» и образовать котёл для 14 армии ВС РФ, намекая на то, что если России в Молдавии не будет, то Румыния может смело начать интеграционные процессы.

Украина изо всех сил рвется защищать Молдавию от России, хотя Минобороны республики и даже сама президент Майя Санду заявляют, что в такой "защите" нет никакой необходимости. Ведь и той 14-й армии, которой Кулеба пугает молдаван и румын, как таковой, давно уже нет.

Кишиневу сейчас явно не до удовлетворения украинских "хотелок". В Молдавии и без того сложилась очень напряженная ситуация, что в политике, что в экономике, и еще одно обострение, да еще военное, это последнее, чего может хотеть даже такая западно-ориентированная команда, как президент Молдовы Майя Санду и ее сторонники. Тем более, что еще один конфликт Санду на днях породила сама, и он гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд.

В Молдавии аккурат накануне Дня Победы запретили Георгиевскую ленту. За ее ношение и демонстрацию полагаются большие денежные штрафы. Это вызвало гигантский взрыв негодования в молдавском обществе. А Народное собрание Гагаузии (парламент автономии) в ответ приняло свой закон, который разрешает и носить, и гордиться этой лентой.

И это вдобавок к уже имеющемуся напряжению в обществе. Поразительно, но за правление нынешней госпожи президента она вместе со своей командой может похвастать только такими "успехами", как тройное повышение тарифов на газ, расходов граждан на электроэнергию, цен на продукты питание и товары первой необходимости, и скачок инфляции на 20 процентов. Население ропщет, а власть отмалчивается, пытаясь перевести внимание общества на совсем другие вопросы.

Недавно проведенные Международным Республиканским институтом (американская структура) опросы демонстрируют, что у Майи Санду уже нет запаса прочности, и если бы выборы в парламент в Молдавии проходили сейчас, то голоса избирателей распределились бы следующим образом: президентская PAS (21%), БКС (16% - ПСРМ 13%, ПКРМ 3%), «Шор» (4%). И это проамериканские опросы, которые заранее подгоняются к заданному результату. Получается, что даже американским спецам их практически невозможно подтасовать до необходимой "кондиции".

А другие, независимые от Санду и институтов США опросы рисуют совсем другую картину. По альтернативным данным, за БКС (Блок коммунистов и социалистов с лидером Игорем Додоном) сейчас готовы голосовать уже 45% респондентов, за PAS 34% и за "Шора" 12,5%. Очень тревожная для Санду и поддерживающего ее Запада тенденция перед местными выборами 2023 года.

Но вполне закономерная, поскольку на данный момент именно БКС стал единственной политической силой, которая наладила прямой разговор с населением. И уже организовал встречи с общественными организациями и жителями городов и сел, выслушивая и записывая наказы по изменению налоговой политики, социальным льготам, индексации пенсий, обузданию роста цен, помощи фермерам и т.д. В БКС готовы принять для диалога с обществом любых экспертов, журналистов и общественных активистов, чтобы понять, что надо делать дальше.

Вопрос более чем просто актуальный, если учесть, что 58% граждан республики, по данным, опять же, американских социологов уверены, что страна движется в неправильном направлении.

При этом, пример соседней Украины явно открыл глаза многим молдаванам на происходящее - воинственные "националистические" настроения в республике сейчас сохраняются на историческом минимуме, лишь около 3% населения поддержат военный конфликт с Приднестровьем. С такими настроениями, которые свидетельствуют о неизбежности массового дезертирства, военный конфликт не начинают, а заканчивают. К тому же, по данным еще одного опроса, 90% жителей хотят сохранить мир, а 72% считают, что Республика Молдова не должна поддерживать санкции в отношении России. 44% молдаван также считают, что их страна должна иметь более близкие отношения с Россией, 42% выступают за нейтралитет, а к разрыву отношений с Россией выступают всего 8%. Большая часть населения (43,6%) полагают виновными в военном конфликте на Украине НАТО, Запад и Владимира Зеленского.

Кишиневу сейчас явно не до даже самой "маленькой победоносной" войны. Санду бы удержать хотя бы свои нынешние позиции. Но киев категорически не желает с этим мириться, и штатный пропагандист Украины Дмитрий Гордон в бессильной ярости заявляет: " Я бы на месте украинской армии безжалостно бы долбанул по Приднестровью!"

Наверное, в знак признательности, что и без того не слишком состоятельные Молдавия и Приднестровье приняли десятки тысяч беженцев из Украины и делятся с ними сейчас последним.