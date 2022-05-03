Николай Цискаридзе прервал молчание после замены Максима Галкина в шоу «Сегодня вечером». Зрители ждут исключения «желтизны» из проекта

Николай Цискаридзе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях подтвердилось, что Максим Галкин не вернется в проект «Сегодня вечером», и Первый канал уже записал выпуск с новым ведущим — Николаем Цискаридзе.

Замену Галкину искали довольно давно, попробовали несколько кандидатур, но интеллигентность, манеры, яркая речь и удачный опыт работы в «Ледниковом периоде» Цискаридзе помогли ему обойти конкурентов. Из-за нежелания раздувать хайп вокруг шоу «Сегодня вечером» Николай Максимович никак не комментировал событие. «КП» безуспешно пыталась добиться хотя бы слова от артиста, но он стоически молчал.

И только недавно в официальном телеграм-канале прокомментировал премьеру.

— Дорогие друзья! Первый канал, 7 мая, 21.30, — лаконично и скромно заявил о новой работе Цискаридзе, анонсировав выпуск проекта. — «Сегодня вечером».

В преддверии Дня Победы выпуск решили посвятить песням о Великой Отечественной, что логично: прозвучат киношлягеры из картин «На семи ветрах», «Офицеры», «Белорусский вокзал», которые споют Наталья Варлей и другие артисты.

Подписчики встретили новость шквалом благодарности, радости и счастья: «Вас приятно слушать. Надеюсь, что программа не будет скатываться в сторону «Пусть говорят», потому что некоторые выпуски программы этим грешили».

И 3 мая, окрыленный своей новой победой Цискаридзе, поздравил подписчиков с днем Солнца, приведя несколько цитат известных людей по поводу желтой звезды. Подборку высказываний он называет «цискаризмами»:

«Знай, что самый огромный бриллиант — это солнце. К счастью, оно сверкает для всех. Чарли Чаплин»

«Солнце было бы куда ничтожнее, не отражайся он в наших глазах. Аласдер Грей»