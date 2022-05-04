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Звезды4 мая 2022 16:10

Певица из Эквадора спела «Любимый город может спать спокойно» и выиграла

В Москве прошел международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту»
Полина ЕЛЖОВА
Обладательницей первой премии стала участница из Эквадора Карен Лисбет Соса Лимонес

Обладательницей первой премии стала участница из Эквадора Карен Лисбет Соса Лимонес

- Прощайте, скалистые горы! - пел с не очень заметным акцентом парень из Китая, а зал аплодировал в восторге. Таким родным казался всем гость из Поднебесной. Как, впрочем, и все остальные участники фестиваля. Конкурс «Дорога в Ялту» проходит с 2019 года и начинался в Крыму, а в этом году состоялся в Москве.

На этот раз было подано 250 заявок из 47 стран мира, а в финальную часть попали представители 15 государств. К нам приехали певцы из Китая, Бразилии, Испании, Эквадора, Израиля, Сирии, Нигерии, Турции, Аргентины, Индии, Ирана, Сербии, Франции, Италии, Кореи.

На гала-концерте, который состоялся в Московском театре мюзикла зарубежные исполнители спели дуэтом с российскими артистами. Пели любимые отечественные песни разных лет.

Обладательницей первой премии стала участница из Эквадора Карен Лисбет Соса Лимонес. Она спела вечный хит композитора Никиты Богословского и поэта Евгения Долматовского «Любимый город». Награду победительнице с удовольствием вручил народный артист нашей страны Лев Лещенко.

Вторая премия досталась Яну Пу из Китая (он исполнил песню «Прощайте, скалистые горы»). Исполнитель отметил, что для него важно было участвовать в этом фестивале, так как на решение заняться вокалом повлияло увлечение русскими и советскими песнями.

Третья премия была вручена конкурсанту из Сербии Марко Долашу, который исполнял «С чего начинается Родина» вместе с Екатериной Линьковской. «Песня подходит мне»,- поделился Марко.

В зале присутствовали ветераны Великой Отечественной Войны. Среди них был Евсей Рудинский, его боевой путь начался в 1943 году с Курской дуги в легендарной 16-й воздушной армии.

На пресс-конференции исполнители из Китая и Италии отвечая на вопрос о любимой русской песне, спели экспромтом «Катюшу» на родных им языках. Сделали они это очень весело и задорно. Журналисты и организаторы фестиваля аплодисментами поддержали артистов.

Эрнест Мацкявичюс, художественный руководитель фестиваля отметил: «Материал с которым работают наши конкурсанты, он очень дорогой для нас, и организовывая фестиваль мы постарались подойти к нему крайне бережно, чтобы далеко не уходить от первоисточника. По замыслу, мы наши культурные коды переводим на иностранные языки и потом распространяем их по миру, чтобы они оседали и в других сердцах. В мире очень много людей которые разделяют не только наши музыкальные и культурные, но и исторические ценности».

В финале фестиваля Лев Лещенко исполнил «День Победы».

Премьера телевизионной версии концерта состоится в канун Дня Победы 8 мая в 19:45 на телеканале «Культура».

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