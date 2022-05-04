Певица из Эквадора спела «Любимый город может спать спокойно» и выиграла

Обладательницей первой премии стала участница из Эквадора Карен Лисбет Соса Лимонес

- Прощайте, скалистые горы! - пел с не очень заметным акцентом парень из Китая, а зал аплодировал в восторге. Таким родным казался всем гость из Поднебесной. Как, впрочем, и все остальные участники фестиваля. Конкурс «Дорога в Ялту» проходит с 2019 года и начинался в Крыму, а в этом году состоялся в Москве.

На этот раз было подано 250 заявок из 47 стран мира, а в финальную часть попали представители 15 государств. К нам приехали певцы из Китая, Бразилии, Испании, Эквадора, Израиля, Сирии, Нигерии, Турции, Аргентины, Индии, Ирана, Сербии, Франции, Италии, Кореи.

На гала-концерте, который состоялся в Московском театре мюзикла зарубежные исполнители спели дуэтом с российскими артистами. Пели любимые отечественные песни разных лет.

Обладательницей первой премии стала участница из Эквадора Карен Лисбет Соса Лимонес. Она спела вечный хит композитора Никиты Богословского и поэта Евгения Долматовского «Любимый город». Награду победительнице с удовольствием вручил народный артист нашей страны Лев Лещенко.

Вторая премия досталась Яну Пу из Китая (он исполнил песню «Прощайте, скалистые горы»). Исполнитель отметил, что для него важно было участвовать в этом фестивале, так как на решение заняться вокалом повлияло увлечение русскими и советскими песнями.

Третья премия была вручена конкурсанту из Сербии Марко Долашу, который исполнял «С чего начинается Родина» вместе с Екатериной Линьковской. «Песня подходит мне»,- поделился Марко.

В зале присутствовали ветераны Великой Отечественной Войны. Среди них был Евсей Рудинский, его боевой путь начался в 1943 году с Курской дуги в легендарной 16-й воздушной армии.

На пресс-конференции исполнители из Китая и Италии отвечая на вопрос о любимой русской песне, спели экспромтом «Катюшу» на родных им языках. Сделали они это очень весело и задорно. Журналисты и организаторы фестиваля аплодисментами поддержали артистов.

Эрнест Мацкявичюс, художественный руководитель фестиваля отметил: «Материал с которым работают наши конкурсанты, он очень дорогой для нас, и организовывая фестиваль мы постарались подойти к нему крайне бережно, чтобы далеко не уходить от первоисточника. По замыслу, мы наши культурные коды переводим на иностранные языки и потом распространяем их по миру, чтобы они оседали и в других сердцах. В мире очень много людей которые разделяют не только наши музыкальные и культурные, но и исторические ценности».

В финале фестиваля Лев Лещенко исполнил «День Победы».

Премьера телевизионной версии концерта состоится в канун Дня Победы 8 мая в 19:45 на телеканале «Культура».