«Ты был хорошим комиком»: влиятельный мировой политик высмеял Зеленского и дал совет Западу

Рейтинги да Силвы зашкаливают Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский журнал Time разместил на обложке нового номера фото кандидата в президенты Бразилии, бывшего главу этой страны Инасиу Лулу да Силву.

Тем самым США, с одной стороны, подтвердили, что внимательно следят за ходом предвыборной кампании в пятой по величине и седьмой по численности населения стране мира. С другой, они так или иначе выразили свою поддержку именно да Силве.

Рейтинги да Силвы зашкаливают: с 45% голосов избирателей сегодня он опережает своего главного конкурента, действующего президента страны Жаира Болсонару, у которого пока 31%. Все уверены, что такой разрыв сохранится до выборов, намеченных на октябрь.

Лула обещает вернуть Бразилию «в старые добрые времена своего президентства». Управляя страной в 2003-2010 гг., он ушел с президентского поста с рейтингом одобрения своей деятельности в невероятные 83%. При нем в Бразилии произошел огромный социальный и экономический сдвиг: социальное неравенство достигло минимального показателя, а уровень бедности рекордно упал.

В 2010 году Time назвал да Силву «самым влиятельным человеком в мире». И вот спустя 12 лет он вновь появляется на обложке этого издания, вольно или не вольно подтверждая подозрения в том, что в Вашингтоне решили больше не ставить на Болсонару, а сконцентрировать свою поддержку на другом кандидате в президенты Бразилии.

Да Силва, которого в Бразилии называют просто Лулой, также согласился побеседовать с журналистом Time и наговорил немало из того, что можно смело отнести к категории нелицеприятных для Запада умозаключений.

Немалая часть вопросов, заданных да Силве, касалась текущей международной повестки. И бразилец не скупился на оценки происходящего:

- Западу сейчас вместо объятий с Зеленским нужно вести тайные переговоры. Они поощряют этого парня, и он возомнил себя вишенкой на торте. Хорошо, ты был хорошим комиком. Но, может, война не стоит того, чтобы тебя показывали по телевизору?

- Поведение Зеленского – немного странное. Кажется, что он является частью какого-то действа. Он на экранах ТВ утром, днем и ночью – то он в британском, то в немецком, то во французском парламенте, то в парламенте Италии. Как будто ведет какую-то кампанию. А он должен сидеть за столом переговоров.

- США и Евросоюз должны были гарантировать Путину, что Украина не войдет в НАТО… Западные санкции [введенные против России] несправедливо ударили по экономикам самых разных регионов. Вы не Путина наказываете, вы наказываете мир и человечество.