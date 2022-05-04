Русский чиновник в Запорожье: «У нас диверсанты охотятся на заведующих детскими садами и директоров школ»

Местные уже не боятся российских военных. Фото: ТАСС

КАЗАКИ ТУТ И МИЛИЦИЯ, И СОЦРАБОТНИКИ, И КОММУНАЛЬЩИКИ

- На освобожденные земли Запорожье возвращаются запорожские Казаки. Создаются отряды.

- Да, они исторически - визитная карточка нашего края. А после освобождения вообще получили второе дыхание. Ко мне приходят люди, которые чувствуют себя казаками, предлагают свои силы. Мы это поддерживаем.

- То есть это инициатива снизу, а не присланные с Кубани или из Крыма отряды?

- Да, местные ребята. Наших взглядов. Есть даже те, кто участвовал в первой фазе АТО со стороны Украины. Но они раскаялись, и главное, не совершили военных преступлений. Теперь пошли с нами, начали помогать. Они понимают, где можно найти боевиков, террористов, кто в чем запятнал себя в военных преступлениях и т.д

- Чем казаки будут заниматься?

- Все просто - в связке с народной милицией обеспечивать порядок на улицах, бороться с мародерством, с преступлениями. Эти люди хорошо знают родную землю, кто чем дышит, кто где может совершить какие-то преступления или что-то еще нехорошее задумать. Они же хорошо понимают, и кто в чем нуждается. То есть помогают нам найти тех, кому на самом деле нужна гуманитарная помощь, у кого есть какие-то проблемы. Нам же все приходится восстанавливать с нуля, практически поголовно переписывать население. Представители прежнего режима сожгли все документы из отделов социального обеспечения.

- Получается, они и милиция и соцработники?

- Даже отчасти коммунальщики - что-то убрать, что-то привести в порядок. Вы поймите, это их родная земля. Им не наплевать. Они все делают для себя. У нас вообще сейчас принцип самоорганизации – это основа порядка. Тут 8 лет не было государства, а только передел собственности. Сейчас важно навести порядок, чтобы все работало, как часы.

Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов

«ВЫ ТОЧНО НЕ УЙДЕТЕ?»

- В Запорожье уже два месяца новая власть. Вот сегодня что главное?

- Диверсанты ведут охоту на людей - вот большая проблема. Причем, не на военных, а на гражданских, кто не боится и старается восстановить мирную жизнь. Например, на директоров школ, ректоров вузов, на заведующих детских садиков. Даже угрожают нянечкам и уборщицам в детсадах, что они выходят на работу. Наши враги делают все, чтобы мирной жизни тут не было, чтобы был хаос. Все, как 80 лет назад на Западной Украине, когда бандеровцы точно так же охотились на учителей, врачей и тех людей, кто занимался мирной жизнью.

- А почему казаки появились только сейчас? Раньше боялись?

- Они появились почти сразу, просто их не было видно - ходили в «гражданке». Сейчас у них и форма, и четкий реестр. Они интегрированы во власть на местах. Некоторые вооружены. Без этого у нас тяжело - тысячи стволов еще на руках. Как пример: мы заезжали в одно из сел, где было выдано 150 автоматов Калашникова, а возвращено 30. Вы понимаете, что в отдаленном селе на руках 120 автоматов?

- Местные принимают казаков, новые власти?

- Когда люди поняли, что мы пришли навсегда, то резко перестали бояться. А это же общий страх. Сегодня первый вопрос, который все всегда задают: «Вы точно не уйдете, вы нас не бросите?» Это спрашивают и стар, и млад. Раньше не боялись показать свое расположение только дети и поколение 50+. У остальных был страх. Сейчас они уже перестают бояться, высказывают свою позицию, предлагают какие-то идеи по перезапуску мирной жизни…

- Этот страх прошел?

- Нет. Все видели, что было в Буче, когда украинские каратели убивали людей, а виновной была Россия.

- Поэтому российские войска не встречают с хлебом-солью и цветами. Люди боятся сотрудничать.

- Они боятся повторения 2014 года. Тогда казалось, что «вот, мы вернемся в родную гавань». А потом тысячи и тысячи людей попали под репрессии. Это кризис доверия: «А вы докажите, что не уйдете, а то как нам быть потом?» Кстати, именно на это направлена пропаганда Зеленского: «сейчас будет взят Мелитополь», «украинская армия под Кирилловкой», «подходит к Бердянску».

- Что делать в такой ситуации?

- Мы поддерживаем всех, кто хочет приносить пользу. Чтобы они чувствовали, что есть возможность участвовать, влиять, закреплять народную власть. Вот я намедни был в Васильевке - город под обстрелами украинской артиллерией. Так там исполняющая обязанности мэра – хрупкая девушка, которая не побоялась, и сегодня выполняет все, что должен был делать сбежавший мэр. Тот был был, естественно, взяточник и коррупционер.

А ЗАПАД УКРАИНЫ ОТДАТЬ ЛУКАШЕНКО

- Какое будущее у Запорожья и Херсонской области? Независимые народные республики? Или войдут в состав России?

- Не важно. Главное, быть с Россией. Это общее мнение людей. Вот как угодно нас назовите – Новороссией, Юго-Западным Федеральным округом, Таврической губернией, Запорожским краем. Главное - с Россией.

- А что будет с Украиной?

- Мое глубокое убеждение – демилитаризация и денацификация всего постукраинского пространства должна быть доведена до конца. Иначе запад даст им «грязную», нейтронную, какую угодно бомбу, только чтобы это полетело опять на русскую землю. Надо освобождать, а затем уже решать, что делать. Я бы отдал запад в руки, например, Александра Григорьевича Лукашенко.

- Неожиданно.

- А почему? Значительная часть Волыни – это условная Белоруссия. А Батька, будучи достаточно жестким руководителем, сможет очень легко там навести порядок. Праздник картошки сделает там какой-нибудь. А главное, эти люди - политические украинцы западного толка Галиции - понимают только жесткое отношение. Я думаю, Лукашенко с этим бы справился очень хорошо. Справедливо, без беспредела, но по закону. И мы бы зажили счастливо и радостно единой общерусской семьей, где есть русские люди, южнорусские, западнорусские и т.д.

ГРИВНЕ ОСТАЛОСЬ 3 МЕСЯЦА

- Самый простой, но и важный способ вернуть в «родную гавань» - обеспечить социальные потребности. Вы уже выплачиваете пенсии?

- Вот не сегодня, так завтра должны начать. Мы очень ждем. После инициативы Владимира Владимировича деньги были выделены. Но где-то по пути из Москвы в Мелитополь они еще идут. Может, их на руках несут? Или на велосипеде? С пенсиями и 10 тысяч ко Дню Победы для ветеранов.

- А как же люди живут?

- Пока только за счет гуманитарной помощи и формулы «русский помоги русскому». Самое простое - сборы на карточку. Я в телеграмме регулярно публикую счета, туда люди переводят деньги, и мы тут на эти собранные деньги покупаем все – от лекарств до подгузников, продуктов.

- Кстати, о закупках. Какая валюта у вас ходит?

- Мы с 1 мая официально запустили бивалютную систему - можно расплачиваться и уходящими гривнами и приходящими рублями. По нашим расчётам месяца через 3-3,5 гривна будет вытеснена.

ТОЛЬКО НАЛАДИЛИ ПОСТАВКИ, КАК ВЗОРВАЛИ МОСТ

- Месяц назад мы говорили с вами, что важно обеспечить посевную. Как она проходит?

- Очень непросто. Оказалось, что большая часть полей заминированы. Мы вывозим оттуда сотни снарядов, мин. Радуемся каждому очередному гектару, который засеян. Если не успели где-то посеять пшеницу, сажаем хотя бы бобовые или тот же подсолнечник. Что успеет вызреть.

- Большой вопрос - это расходы на транспорт.

- Они очень большие, если не по железной дороге. Но мы только наладили поставку топлива, удобрений, посевного материала и прочего железной дорогой, как диверсанты Зеленского взорвали мост, по которому это должно было идти. Со дня на день должны отремонтировать.

У НАС РЕДИСКА ПО 12,5 РУБЛЕЙ, А ТАМОЖНЯ НЕ ДАЕТ ДОБРО

- Рассказывают о проблемах на таможне, что она многое не пускает?

- Это беда. Мне не понятно, почему мы не можем вывозить продукцию из России к нам. Ощущение, что сама таможня живет в какой-то параллельной реальности. Вот пример: человек купил 3 тонны удобрений, но его заставили две третьих просто выкинуть на границе. А он мог бы тут не ждать гуманитарной помощи, а кормить сам себя и еще 20 человек, давая им рабочие места. Или другой человек - купил лекарства на все село (800 дворов), но его заставили все это оставить на границе: «Для себя вези - остальное оставляй». Соответственно, пожилые люди остались без препаратов для сердца, почек, печени. Такой проблемы нет только если мы формируем колонну с офицерами, чиновниками.

- Что нужно сделать прямо сейчас, чтобы решить этот вопрос?

- Наверное, нужна политическая воля. Понятно, что досмотр необходим. Понятно, что оружие и прочее. Безопасность превыше всего. Никто не спорит. Но придираться к товарной продукции «откуда возникла эта редиска» или «откуда огурцы с помидорами», как минимум, не стоит. Что мешает пускать лишний бензовоз на освобожденные территории? Он снизит цену. А вы представляете, что такое 10 рублей снижения цены на одном литре? Это колоссальная экономия.

- А обратно - дешевая продукция.

- Для понимания, килограмм редиски оптом вы можете закупить у нас за 12,5 рублей. Есть ли где-то в России по 12,5 рублей редиска? Крупный пучок зелени – хоть укропа, хоть петрушки, хоть кинзы – те же 12,5 рублей. Огурцы настоящие, которые пахнут - максимум в пределах 40-45 рублей. Эти цены, я думаю, порадуют любого россиянина.

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

«Есть на Днепре в Запорожье остров Байды. Именно оттуда родом Байда Вишневецкий - один из родоначальников казачества как такового. Так вот, после победы Байдена на выборах национально-свидомые, возбужденные и прозападно настроенные персонажи совершенно серьезно начали рассказывать, что Джо Байден – это потомок Байды Вишневецкого. Что вот «козак Байден – це нашего казачьего роду».