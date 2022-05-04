Наташа Королева в "золотом" мини-платье выставила напоказ лишнее

Королева признавалась, что сейчас ее фигура сейчас далека от совершенства Фото: Иван МАКЕЕВ

Наташа Королева среди прочих звезд веселилась на юбилее Филиппа Киркорова. 48-летняя певица вышла в свет в секси-платье в сопровождении сына Архипа Глушко, оголив больше, чем следует.

Наташа Королева появилась на публике без своего супруга Сергея Глушко. Женщина по случаю 55-летия Филиппа Киркорова нарядилась в эффектное платье, показав глубокое декольте. Юбка исполнительницы хита "Маленькая страна" едва прикрывала то, что многие пытаются скрыть.

Золотистое мини с воланами колыхалось на ветру на пышных бедрах знаменитости. Звезда дополнила дерзкий образ туфлями-лодочками на высоком каблуке. Так получилось, что на праздник вокалистка прибыли в последний момент.

Наташа Королева с сыном Архипом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Поклонники хоть и привыкли к тому, что артистка не стесняется демонстрировать свои прелести при любом удобном случае, на этот раз остались в некотором недоумении. По мнению большинства фанатов, разменявшей пятый десяток артистке подобные платья девочек-подростков стоит оставить в прошлом.

Ранее Королева признавалась, что сейчас ее фигура сейчас далека от совершенства. Артистка заявила, что ей надо заняться собой. "Похудеть, похудеть, похудеть! ", - говорила исполнительница.

Наташа даже продемонстрировала эффективный способ спрятать лишнее. Она утягивала талию широким поясом, спрятав большой живот. А сверху набрасывала сетчатый кардиган. К слову, только очень уверенный в себе человек не постесняется позировать в таком наряде.