Александр Лукашенко: Прекратите врать. Трагедию в Буче устроили англичане, которые приехали из Львова на четырех машинах. Мы знаем даже номера.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: REUTERS

ПОМОГУТ ЛИ ПЕРЕГОВОРЫ?

- Знаю, что предлагает Россия Украине. Но почему Украина, на территории которой идет фактически война, военные действия, гибнут люди, не заинтересована в этих переговорах - еще один вопрос. Но ответ на этот вопрос можно найти в Вашингтоне

КОГДА НАСТАНЕТ МИР?

- Я вижу, что Украина была не настроена шаг за шагом решать проблему. Что и привело к войне. Если вы говорите о каких-то зверствах в Украине, адресуйте это прежде всего полякам, США, Великобритании: «Если вы заинтересованы, чтобы война на Украине прекратилась, это можно сделать в течение недели, даже раньше. Но вы в этом не заинтересованы».

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ ИСПОЛЬЗУЮТ?

Россия не может по определению проиграть или потерпеть поражение в этой операции. Надо исходить из этого. А какое оружие будет применять Россия - могу высказать свою точку зрения. Зависит не столько от Украины, сколько от вас - от НАТО. Вы уже переходите там красную линию.

КТО ВИНОВАТ В «БУЧЕ»?

Прекратите врать. Вы зря приводите пример Бучи. То, что происходило в Буче (я не знаю, насколько вы погружены в это), - мы знаем, кто организовал эту показуху. Мы контролировали процесс англичан. Там в основном были англичане, которые на автомобилях (по-моему, четыре автомобиля мы видели, передали россиянам номера) прибыли из Львова, осуществляли съемку в Буче и потом вбрасывали в информационное пространство. Знаю, как это делается. Поэтому не надо говорить о Буче.

ЧТО БУДЕТ С ДОНБАССОМ?

Я очень сомневаюсь, что они захотят вернуться в Украину. Они очень боятся, понимая, что с ними будет. Восток Украины можно только силой впихнуть в состав Украины. С 2015 года был упущен момент. Здесь нужен более длительный период, в котором надо заинтересовать этих людей жить в Украине. Там независимые государства. Проводи любой референдум - люди подтвердят независимость. С этим надо пока согласиться. Не надо их впихивать в состав Украины. Это будет только способствовать эскалации конфликта.

ДНР И ЛНР ВОЙДУТ В РОССИЮ?

У России территории и так хватает. Но Россия не может себе позволить, чтобы у нее под боком, как у нас говорят, дубасили, обижали, унижали русского человека.

ОТНОШЕНИЯ С ПУТИНЫМ

Я сомневаюсь, что у Владимира Путина есть более тесные открытые и дружеские отношения с кем-либо из мировых лидеров, нежели с президентом Белоруссии. Все, что я хочу сказать президенту Путину, о чем я думаю, я ему говорю прямо в лоб без всяких подходов-заходов. Как старшему брату. У нас достойные, честные и открытые отношения. Самые лучшие отношения, какие только могут быть между главами независимых государств.