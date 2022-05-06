Документальный фильм «Комсомольской Правды» «Герои Z» попал в подборку Rutube

В память о 77-й годовщине Великой Победы национальный видеохостинг подготовил тематические прямые эфиры и документальные фильмы. Прямой эфир с участием Петра Корягина, режиссера фильма о Михаиле Зорине, от РДШ, онлайн-трансляция концерта Хора Турецкого и арт-группы SOPRANO, трехдневный праздничный стрим-марафон совместно с “Ред Медиа”, документальный фильм о героях спецоперации – не пропустите уникальные проекты и специальные показы к 9 Мая на RUTUBE!

Герои Z: страна должна знать их в лицо

На RUTUBE-канале «Комсомольской Правды» уже доступен к просмотру документальный фильм, посвященный участникам спецоперации, героям, о чьих подвигах, мужестве и доблести должна знать вся страна.

Танкист Марат Халиков, несмотря на осколочные ранения, на руках вынес с поля боя тяжело раненого сослуживца. Лейтенант Антон Левин спас колонну российских войск. Полковник Роман Демурчиев не дал националистам вырваться из плотного окружения. Подполковник Николай Артемов захватил танк и «Бук» противника. Лейтенант Александр Лебедев уничтожил 20 минометчиков и 6 боевых машин противника. Подполковник Денис Литвинов прикрыл товарища своим самолетом. Фильм рассказывает об этих и других подвигах русских солдат.

В рамках фильма провели серию интервью с героями спецоперации и экспертами. В фильме приняли участие Юрий Кнутов, военный историк и директор музея войск ПВО, Сергей Гончаров, почетный президент Международной Ассоциации подразделения антитеррора «Альфа», Франц Клинцевич, лидер «Российского союза ветеранов Афганистана» и многие другие. В проекте рассказывается о патриотизме и героизме наших солдат. Было названо еще много имен героев, которых должны знать их соотечественники.

Эфир Классного радио РДШ

На канале “Российского движения школьников” прошла трансляция, посвящённая Дню Победы. Московские школьники и активисты “Классного радио РДШ” из Томска и Красноярска побеседовали с Петром Корягиным, режиссером фильма «Михаил Зорин. Жизнь продолжается», на темы патриотизма, роли документального кино в формировании современного восприятия Великой Отечественной войны.

После дискуссии прошел показ фильма. Картина посвящена Михаилу Петровичу Зорину, последнему из доживших до наших дней связисту легендарного 330-го стрелкового полка. Он героически сражался на Невском пятачке в ходе обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Михаилу удалось выжить благодаря удивительному стечению обстоятельств. Фильм повествует не только о страшных событиях фронтовой юности главного героя, но и о его долгой жизни после войны. Михаил Петрович рассуждает на темы, важные для всех поколений, через призму его опыта.

Марафон в честь Дня Победы

RUTUBE и «365 Дней ТВ» проведут праздничный стрим-марафон, посвященный 77-й годовщине Великой Победы. Трансляция будет продолжаться три дня. Начало показа запланировано на 7 мая в 8:00. Закончится он 9 мая в 23:59 по московскому времени.

В марафон войдут 130 программ, среди которых проекты производства «365 Дней ТВ», а также российские и зарубежные документальные фильмы о героических страницах Великой Отечественной войны. В рамках эфира 9 мая в 20:00 состоится всероссийская премьера нового документального фильма «Наши горы. Битва за Кавказ» собственного производства канала. Проект повествует о большом наступлении сил вермахта летом-осенью 1942 года с целью захвата советских нефтепромыслов Кавказа. В основу фильма легли рассекреченные материалы архива Министерства обороны Российской Федерации.

Концерт Хора Турецкого и SOPRANO

На RUTUBE пройдет трансляция концерта Хора Турецкого и SOPRANO, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Эфир проведут 9 мая в 20.00 на площади Тверской Заставы. Прозвучат песни Великой Победы о мире, подвиге и любви. Музыкальная акция пройдет в рамках исторического марафона «Песни Победы».

В программе также планируется красочное 3D мэппинг-шоу, музыка нескольких поколений, искренние и трогательные песни военных лет от всеми любимой «Катюши» и «Смуглянки» до легендарного «Бухенвальдского набата».

Подборка фильмов в честь Дня Победы

RUTUBE подготовил подборку героических и исторических фильмов в честь Дня Победы. Фильмы будут доступны для пользователей платформы с 6 по 11 мая. Культовые сериалы и легендарное военное кино: «Антропоид», «Офицеры», «Пленный», «17 мгновений весны», «Битва за Севастополь», «28 панфиловцев», «Последний рейс “Альбатроса”», «Спасти Ленинград», «Союзники».