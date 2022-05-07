«В музыке идет глобальное импортозамещение»: Как изменился хит-парад – иностранных звезд и Лободу больше не слушают

Певица MaкSим попала в топы, перепев свои старые хиты с модными артистами: «Отпускаю» с Егором Кридом и «Знаешь ли ты» с Димой Биланом Фото: соцсети

Этой весной происходят изменения во многих сферах жизни, и в музыкальной тоже – иностранную музыку мы стали слушать значительно меньше. Перемены затронули не всех лидеров топов, но существенно изменили хит-парады. Рассказываем, кто остался на музыкальном олимпе. Наиболее объективные показатели популярности звезды – полные залы на концертах и лидерство на цифровых музыкальных площадках. Для артистов остается значимым и попадание в хит-парады радиостанций.

И здесь Киркоров первый!

Для артистов престижно попасть в топы цифровых магазинах – значит песня уже стала хитом, плюс прослушивания приносят деньги. В «Топ-100 России» Apple Music на первых местах новая песня «Хобби» (дуэт Филиппа Киркорова и Анны Аsti) и «Титры» (Джонни). Похожая ситуация – «ВКонтакте». Из самых последних музыкальных новинок в топ «Сберзвука» также попали «Одиночка» («Руки Вверх») и «Знаешь ли ты» (МакSим и Дима Билан).

Расценки и условия везде разные. К примеру, чтобы держаться в самом низу топа Apple Music достаточно около 30 тысяч прослушиваний в сутки. «ВКонтакте» для топа необходимо около 200 тысяч прослушиваний в сутки. Часть денег с прослушиваний песни забирает цифровой магазин, часть - агрегатор через которого был выгружен трек, еще одну часть - лейбл. Средний заработок артиста, находящегося в середине топов всех цифровых площадок за квартал, может быть 7 – 10 миллионов рублей.

Что касается известных украинских певиц, которые прилично зарабатывали в нашей стране (Лобода, Брежнева и Лорак): в топах цифровых магазинов и прочих хит-парадов уже нет треков певицы Светланы Лободы. А песен Веры Брежневой на верхушках топов и не было – эта звезда зарабатывала большие деньги на рекламных контрактах и коммерческих выступлениях. Остался в «Топ-100» Apple Music и «ВКонтакте» дуэт «Материк» Артема Качера и Ани Лорак, которая не стала делать политических заявлений – официально не высказывает свою позицию; эту композиция продолжают слушать.

Есть еще один тренд. Кажется, что мы стали значительно меньше слушать иностранной музыки. Так ли это? Отвечают наши эксперты. Дмитрий Павлов (генеральный директор коммуникационного агентства All Star Media) и Виктор Устенко (исполнительный директор агентства) объяснили kp.ru перемены на цифровых музыкальных площадках.

Эксперты Виктор Устенко (слева) и Дмитрий Павлов. Фото — агентство All Star Media

- Первые два месяца весны позади. По итогам марта и апреля кто лидеры на цифровых площадках?

- За эти два месяца вышло катастрофически мало музыкальных новинок и чарты фактически не менялись. На ведущих позициях держаться: «Artik&Asti», Aнна Asti. Но 29 апреля вышло больше пятнадцати новинок от именитых артистов, поэтому в ближайшее время ситуация может поменяться.

- В соцсетях обсуждают тренд – говорят, что стали слушать больше отечественной музыки и меньше иностранных исполнителей. Так ли это, что говорит анализ площадок?

- К примеру, в 2015 – 2016-х годах люди в основном слушали зарубежную музыку. Процент популярности зарубежной музыки к отечественной составлял 90 на 10 (где 90% – иностранная, а 10% – русская). Но потом постепенно все стало меняться в сторону повышения прослушиваний отечественной музыки – российских исполнителей, а также прибалтийских и украинских музыкантов, поющих на русском языке. На данный момент происходит глобальное «импортозамещения в музыке» и мы не удивимся, если уже к концу лета пропорция того, что слушают в России, будет в соотношении 70 на 30 - в пользу российской музыки. Также хочу заметить, что площадки, которые предоставляют подборки по новинкам («ВКонтакте» и «Яндекс.Музыка») добавляют в основном российских исполнителей, что также влияет на пропорцию.

- Предпочтение по музыкальным жанрам изменились?

- Треки, выпущенные полгода назад, сейчас могут не взорвать чарты вовсе. В связи с последними переменами в жизни меняется и само звучание музыки. Более ритмичные треки, которые ранее ежегодно выходили по весне и ловили волну популярности, уходят на второй план, в топ выходят более лиричные и мелодичные песни. Однако скоро начнется лето, поэтому не исключено, что все будут слушать музыку, под которую хочется танцевать.

Кто еще популярен на цифровых площадках? Ольга Серябкина и композиции из ее нового альбома, дуэт Лолиты и Коста Лакоста и везде - «Гири» от Macan. Егор Крид и МакSим еще в феврале перепели ее хит «Отпускаю» — он держится в топах, а на Youtube скоро 12 млн. просмотров. Для полноты картины покажем лидеров хит-парада «Золотой граммофон» на радио сейчас: Дима Билан и Zivert («Это была любовь»); Юлия Савичева («Майский дождь»); Люся Чеботина («Солнце Монако»); «Гармония» («Artik&Asti»); Николай Басков («Лучший день»).

Сергей Жуков к майским праздником выпустил песню «Одиночка», и она уже в топе. 15 мая «Руки Вверх» начинают стадионный тур Фото: Личный архив

Лепс, Баста и Жуков – три концертных богатыря

Покупая билеты на концерты звезд, их поклонники голосуют рублем за любимых исполнителей. В конце апреля Киркоров собрал четыре зала в «Кремлевском дворце». Из ближайших концертов успешным станет шоу Ольги Бузовой 4 июня в «Крокусе» - осталось совсем немного непроданных билетов. Летом масштабные концерты в «Лужниках» пройдут у лидеров хит-парадов и артистов с огромной накопленной популярностью – у Басты, Григория Лепса и Сергея Жукова («Руки Вверх»). Группа «Руки Вверх» начинает в мае стадионный тур по стране с двух концертов 15 и 16 мая в Ростове-на-Дону, а 2 июля Сергей Жуков поет в «Лужниках». У Басты в мае и три летних месяца тур по стране, а 18 июня музыкант поет в «Лужниках». У Григория Лепса сейчас тур по регионам, а 15 июля он соберет на юбилейный концерт стадион «Лужники». Из гастролирующих и всегда востребованных звезд можно также отметить – Полину Гагарину, Диму Билана.