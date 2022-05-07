Дебют Николая Цискаридзе: Артист удачно заменил Максима Галкина - в эфире много личных историй и никаких скандалов

Дебют Николая Цискаридзе можно увидеть 7 мая в 21.35 в программе «Сегодня вечером».

7 мая поздним вечером после программы «Время» в эфире первый выпуск телепередачи «Сегодня вечером» с новым ведущим. Эфир по московскому времени в 21.35, но в регионах с другими часовыми поясами передача вышла. Обсуждаем дебют народного артиста в новой роли.

Напомним, что развлекательная телепередача «Сегодня вечером» выходит в эфир по субботам на Первом канале. Первый ведущий проекта – Андрей Малахов, его сменили Максим Галкин и Юлия Меньшова. Последнее время шоу вел один Максим Галкин: в студии со звездами обсуждал различные темы. После бегства Максима Галкина с семьей на ПМЖ в Израиль, место ведущего «Сегодня вечером» стало вакантным. В праздничной программе, посвященной Дню Победы Максима Галкина заменил народный артист Николай Цискаридзе.

Новый ведущий начинает программу словами: «Добрый вечер! Вас приветствует Николай Цискаридзе. Сегодня в канун великого праздника Дня Победы мы здесь, в этой замечательной студии, будем вспоминать великие песни». Тема передачи – песни военных лет, песни Победы, композиции, которые впервые прозвучали в кинолентах о войне. Николай Максимович (как и Максим Александрович месяцами ранее) говорит подводку стоя, после того как заходит в студию. И только потом садится за стол к звездным гостям. Декор тоже не меняли. Гости – известные артисты Наталья Варлей, Лариса Лужина, Николай Расторгуев, Борис Галкин, Анастасия Макеева, Родион Газманов и другие. Цискаридзе в красивом бордовом пиджаке, с георгиевской ленточкой.

Хочется отметить, что Николай Цискаридзе весьма удачно добавлял в диалоги с героями, рассказы о песнях личные истории. Истории – познавательные, эмоциональные, уместные.

Вот несколько примеров. Заслуженная артистка Наталья Варлей вспоминала папу, который не любил говорить о войне и только после его смерти боевой товарищ рассказал некоторые истории. Цискаридзе добавил: «Я руковожу академией русского балета в Петербурге, где служит очень много людей, которые пережили блокаду. И они не любят рассказывать и вспоминать…» Николай Максимович рассказал, что в блокаду школа балета не остановила работу ни на один день: люди находили силы не только жить, но и заниматься искусством с верой, что этот ужас закончится. Цискаридзе инициировал и сам сделал несколько сборников на эту тему – сам брал интервью на тему блокады.

В программе покажут много отрывков из любимых народных фильмов о войне, прозвучат песни в студии. Наталья Варлей исполнит песню «Нам нужна одна победа…»

Ведущий Николай Цискаридзе говорит: «Я с большим наслаждением всегда слушаю эти песни. И каждый раз ловлю себя на мысли, что у меня наворачиваются слезы, что я невольно вспоминаю мою бабушку, моих всех дедушек; маму, которая постоянно рассказывала об осаде Москвы; мою няню, которая встретила начало войны в Киеве и потом пережила всю эвакуацию. Постоянно слушая эти песни, понимаю какую боль, какую отчаянную гордость мы должны все испытывать…»

Фото маленького Коли с мамой Ламарой Николаевной показали во время его рассказа о поездке в Севастополь. Вот эта семейная история: «Когда я был маленький моя мама очень долго искала дядю, который погиб при обороне Севастополя. В 70-е годы мы поехали в Севастополь, ей сообщили что он там погребен. Я был в дошкольном возрасте, но на меня произвело неимоверное впечатление мемориал Сапун-гора. Мы шли и каждую минуту повторялся голос диктора: «Сапун-гора, Сапун-гора ты поглотила миллионы». Я как сейчас это помню. Весь мемориал – это имена, имена, тысячи имен людей, которые были убиты в Севастополе. Мама начала мне это все рассказывать. Сколько лет прошло – а я это помню, как сейчас. Думаю, что каждый человек в чьей семье есть такая история…»

Коля Цискаридзе с мамой — кадр «Сегодня вечером». В эфире прозвучат семейные истории от ведущего.

Завершили программу песней Давида Тухманова «День Победы» - в студии ее исполнил ансамбль песни и пляски имени Александрова. Вышла пронзительная и эмоциональная передача – исполняли все артисты песни очень хорошо. Ведение шоу Цискаридзе было совсем не похоже на дебют – кажется, что он в этой студии сидит который год. Народный артист был органичен, совсем не использовал слова-паразиты, демонстрировал эрудицию, богатый жизненный опыт. В сети поклонники радуются: никаких скандалов, интриг и расследований. Однако в этот раз и тема не располагала к подобным историям. Впрочем, если Николай Цискаридзе останется постоянным ведущим, то и тематика «Сегодня вечером» может немного «окультуриться».

В студии «Сегодня вечером» Николай Цискаридзе и Наталья Варлей. Фото — кадр Первого канала.

А вообще у Цискаридзе дел хватает – всемирно известный артист балета трудится ректором Академии русского балета имени Вагановой. На съемки Николай Максимович приезжал в Москву из Санкт-Петербурга. Но делать это часто ради еженедельной передачи не нужно – за пару дней можно отснять передач на пару месяцев вперед.

Что касается прежнего ведущего Максима Галкина, то его в эфире не вспоминали. Однако известно, что Цискаридзе и Галкин поддерживали хорошие отношения. К примеру, Николай Максимович пару лет назад вот так поздравил публично Максима Галкина с днем рождения: «Мы всегда общались, но я никогда не мог себе представить, что когда начнется вся травля меня в 2013-м - Максим один из очень немногих, кто не побоится сказать свое мнение. Я много раз говорил ему за это спасибо». Общаются ли Цискаридзе и Галкин сейчас — неизвестно.

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