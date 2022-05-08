Звезды полетели на заработки в Турцию: Баста, Крид и Агутин поют в отелях по расписанию, а Брежнева и Лорак отменили концерты

На майские Брежнева должна была петь в Турции. Однако и это выступление, и летние концерты в других отелях певица отменила с формулировкой «артист не сможет приехать»

На майские праздники и в период летних отпусков в турецких отелях по традиции выступают звезды. В гостиницах подороже поют звезды посолиднее, чьи имена знает большинство отдыхающих. Для звезд это – традиционный весенне-летний чес. Гонорары за выступления на курорте часто такие же как за любой коммерческий частный концерт. На этой неделе появились сообщения о том, что концерты Веры Брежневой и Валерия Меладзе в одном из отелей отменили, так как они «отказались петь для туристов из России». Оказалось, что это не совсем так. Мы узнали, кто выступит для туристов в этом сезоне, а кого отменили.

На майские выходные по традиции в очень дорогих турецких отелях вместо привычной анимации по вечерам выступают звезды. Чаще развлекают отдыхающих турецкие артисты. А в элитных отелях, где большинство туристов из России – пару раз за две недели споют наши звезды. Часто в этой компании оказывались активно зарабатывающие и проживающие в России украинские певицы Вера Брежнева, Ани Лорак и другие.

На этой неделе в СМИ и соцсетях появилась информация, что Вера Брежнева, Ани Лорак и Валерий Меладзе отказались петь для российских туристов, поэтому их концерты летом в Турции не состоятся. Затем отель выступил с заявлением: артисты отменили выступления сами без объяснения конкретных причин. Что же происходит?

Раньше всех отменила выступления в турецких отелях на майские праздники востребованная на курортах Вера Брежнева. У нее, как и прочих отменивших выступления артистов, похожая формулировка для отказа: «артист не сможет приехать и выступить на мероприятии». В детали их менеджмент не вдается, а дополнительных вопросов теперь и не задают.

Вера Брежнева теперь живет с мужем Константином Меладзе в Италии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выступления звезд были заявлены в отелях, где большинство туристов из России. Сейчас Вера Брежнева с мужем Константином Меладзе проживает с семьей в своем доме на побережье в Италии. Для заработка Брежнева рассматривает выступления на частных коммерческих мероприятиях – но эти концерты должны быть закрытыми. Гонорар за них вырос до 5 млн. руб. В Россию звезда прилетать не планирует, а выступить на закрытом мероприятии для русских в других странах может. Требования: запрет на фото, видеосъемку и публикации в соцсетях теперь уже стандартные на большинстве частных мероприятий у большинства звезд. Не хотят больше выставлять веселье и заработки напоказ – боятся травли и осуждений. Например, Ани Лорак этой весной перестала выходить на связь с поклонниками в соцсетях, по слухам уехала из России в Турцию — на родину экс-мужа, отца единственной дочери; все выступления Лорак отменены.

Обе украинские певицы Брежнева и Лорак много лет зарабатывали большие деньги в России. Лорак — пела на большой сцене, а у Брежневой больших концертов было немного, основной источник ее дохода — рекламные контракты, частные мероприятия.

Менеджер туристической компании объяснил kp.ru: «Туры в Турцию на майские праздники и на лето активно начали продавать еще зимой. Афиши с артистами были сформированы тоже зимой. На цену люксового отеля это не влияет – звездная анимация бесплатна для купивших тур. На месте люди из других отелей могут купить билет на концерт – так отель зарабатывает дополнительно. Состав артистов часто менялся и раньше. Но теперь это и понятно почему – артисты боятся провокаций и осуждений. Звездные афиши, которые гуляют по интернету часто меняются в сезон. Актуальная информация – на сайтах отелей, многие завели этой весной страницы в телеграме и «ВКонтакте».

Выступления звезд в турецких отелях пройти незамеченным для публики не могут. Толпа людей у сцены под открытым небом – большинство снимают отдых и развлечения на телефон. Вот и телеведущая Лера Кудрявцева с подругами на днях в турецком отеле посетила концерт Ираклия Пирцхалавы и тут же поделилась впечатлениями в соцсетях. Однако теперь и в отелях артисты убедительно просят не снимать и не публиковать отчеты с концертов.

Концерт Леонида Агутина — по графику Фото: соцсети

В этом мае сразу в нескольких отелях Турции спел и еще споет победитель второго сезона шоу «Маска» Джонни. На ближайшие два месяца подтверждены концерты Басты, Ханны, Егора Крида, Мота, группы «Dabro». В ближайшее время афиши будут усилены именами других известных артистов. В элитном отеле, где 5 мая отменила свое выступление Вера Брежнева, 7 мая пел по ранее запланированному графику Леонид Агутин. Звездное место пусто не бывает. Средний гонорар такой большой звезды за курортный концерт: 5 – 7 миллионов рублей.

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