Ученые подсчитали, на сколько стареет мозг людей после тяжелого ковида

Вывод неутешительный и действительно пугающий Фото: Shutterstock

Перенесшие ковид даже в легкой форме часто жалуются на «мозговой туман», забывчивость, трудности с концентрацией внимания, снижение работоспособности. Все это признаки когнитивных (мыслительных) нарушений. А насколько в самом деле страдает мозг, точнее, именно его когнитивная функция? Этим вопросом задались исследователи Кембриджского университета и Имперского колледжа Лондона.

Ученые сосредоточились на оценке состояния людей, переболевших тяжелой формой COVID-19. С одной стороны, за ними было легче наблюдать, привлекать к участию в исследовании, потому что все эти пациенты были госпитализированы. С другой стороны, специалисты смогли изучить нарушения работы мозга в ситуации, когда вирус ударил по максимуму. Иными словами, так можно понять, как могут выглядеть «самые страшные» последствия инфекции.

Вывод неутешительный и действительно пугающий. При среднем возрасте переболевших в 51 год их когнитивные функции оказались на уровне 70-летних. То есть, можно предположить, что тяжелый COVID-19 состарил мозг примерно на 20 лет, заключили авторы научной работы.

Нюансы исследования такие:

- пациентов просили пройти специальные компьютерные когнитивные тесты. Это особые программы, которые позволяют определить состояние памяти, внимания, мышления;

- также в ходе тестирования оценивались признаки депрессии, тревожности, беспокойства, посттравматического стрессового расстройства.

КОНКРЕТНО

Три причины нарушения работы мозга при ковиде

Сегодня в научно-медицинском мире есть три основные гипотезы, от чего конкретно страдает мозг при коронавирусной инфекции:

1) гипоксия, то есть недостаточное поступление кислорода из-за поражения легких;

2) воспаление эндотелия, то есть внутренней выстилки кровеносных сосудов в мозге в ответ на вторжение вируса. Это может приводить к возникновению мелких тромбов, закупорке сосудов и нарушению питания мозга;

3) аутоиммунные повреждения - из-за SARS-CoV-2 иммунная система человека буквально начинает сходить с ума: возникают так называемые аутоантитела, которые «бьют по своим», то есть по клеткам мозга.

И ВСЕ ЖЕ…

В чем слабые места нового исследования

Если вчитаться в оригинал научной статьи с пугающими выводами о нарушении работы мозга, то можно найти как минимум три слабых места. А именно:

- во-первых, небольшое количество пациентов, на основании оценки состояния которых вынесен вердикт. Их было 46 человек;

- во-вторых, относительно небольшой срок после выздоровления. На момент тестирования в среднем прошло около полугода после болезни;

- в-третьих, нет данных, каковы были бы итоги тестирования, если бы переболевшие прошли его до встречи с коронавирусом. Ведь некоторые из этих людей уже вполне могли иметь какие-то еще не диагностированные нарушения работы мозга…

Словом, заключение авторов новой научной работы пока точно не выглядит истиной в последней инстанции. Сами пациенты, перенесшие ковид, нередко пишут в соцсетях, что со временем мыслительные способности все-таки восстанавливаются. Хотя, более отдаленные последствия при этом непредсказуемы... Но в любом случае медицина не стоит на месте, и нам остается надеяться на лучшее.

А пока врачи советуют переболевшим уделять больше внимания разумным физнагрузкам. Даже самая простая ходьба на свежем воздухе улучшает кровоснабжение мозга, что благотворно действует на его работу.