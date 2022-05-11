Военная спецоперация на Украине 11 мая 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 мая 2022 года.

Вооруженные силы России уничтожили 50 украинских диверсантов при попытке Киева захватить остров Змеиный, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, попытка захвата острова была спланирована при непосредственном участии советников из Соединенных Штатов и Великобритании. Также он добавил, что украинские военные потеряли 14 самолетов и вертолетов при попытке захватить остров.

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук, сообщают украинские СМИ. Политику было 88 лет, он скончался после продолжительной болезни. В конце июня 2021 года бывший президент Украины перенес операцию на сердце, которая прошла тяжело.

Украина прекратит транзит газа из России в Европу через станцию "Сохрановка" со среды, 11 мая, сообщает "Оператор ГТС Украины". Как заявили в компании, в результате боевых действий на Украине некоторые объекты газораспределительной системы оказались на территориях, контролируемой российскими войсками.

В Харьковскую область начало поступать электричество из России. Высоковольтные линии обеспечивают энергией Купянский, Двуречанский и Великобурлукский районы. Также российские энергетики наладили энергоснабжение Боровского, Шевченковского, а также части Изюмского и Балаклейского районов.

ПРЯМАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

10:21 ВСУ в зоне ответственности Народной милиции Луганской Народной Республики за прошедшие сутки составили пять человек, один украинский военнослужащий добровольно сложил оружие, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

09:50 ВСУ за прошедшие сутки 19 раз обстреляли ДНР, выпустив более 130 боеприпасов, в результате погибли двое мирных жителей, сообщили в представительстве республики в СЦКК.

09:24 Россия приняла более 1,2 млн беженцев с Украины и из Донбасса, сообщил источник в силовых структурах.

09:08 Путин в поздравлении главе ДНР с днем республики выразил уверенность в победе общими усилиями, заявили в Кремле.

08:44 Контакты РФ и Украины осуществляются, заявила Мария Захарова.

08:39 Постпред Крыма Мурадов считает, что освобожденные южные регионы Украины станут частью РФ

08:14 Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Михайловку