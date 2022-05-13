Раскрыты подробности роскошной жизни сбежавшей Веры Брежневой в Италии

Вера Брежнева учит итальянский язык с репетитором. Фото: СОЦСЕТИ

Вера Брежнева и Константин Меладзе сейчас живут в Италии. 40-летняя певица Брежнева улетела в Италию из России после начала спецоперации, а 59-летний композитор Меладзе смог приехать к жене из Киева в марте. Супруги последние годы жили на три страны: работали в России, проводили много времени с семьей на Украине, часто отдыхали в Италии. В этих трех странах Брежнева с Меладзе и приобретали элитную недвижимость.

В Италии у Веры Брежневой и Константина Меладзе в собственности есть просторное жилье, где они сейчас и обустроились. Певица и композитор живут на вилле неподалеку от озера Гарда. Это самое большое озеро Италии, расположенное у южного подножья Альп. Стоимость домов, как у звезд, здесь начинается от 800 тысяч евро – это за виллу площадью 300 кв. м и участком 1000 кв. м.

Певица заказала мужу Константину Меладзе на день рождения торт с надписью на итальянском языке. Фото: СОЦСЕТИ

У озера Гарда сейчас тепло +27 градусов, погода располагает к прогулкам. Поэтому Вера Брежнева с мужем провели его день рождения преимущественно на свежем воздухе – Константину на этой неделе исполнилось 59 лет. Его жена Вера поделилась кадрами праздничного дня в социальных сетях. Был интересный торт на заказ – с фигуркой именинника за роялем из цветного шоколада и надписью «с днем рождения, Костя» на итальянском языке. В праздничный день супруги ели и много гуляли. Вера тут же оправдалась перед подписчиками: мол, никаких торжеств не было. Брежнева заметила: «В этом году мы не праздновали день рождения мужа, а просто провели этот день вместе. И он был очень теплым…»

Коллеги звезды рассказывают, что в Италии Вера Брежнева активно учит итальянский язык. Первые уроки певица начала брать еще несколько лет назад, когда только появилась эта вилла. Младшая дочь звезды живет с ней в Италии, а старшая – студентка, учится в США.

Брежнева и Меладзе сейчас живут в Италии у озера Гарда. Фото: СОЦСЕТИ

Композитор Константин Меладзе всегда прилично зарабатывал: он не только продюсирует группу «ВИА ГРА», но и написал много хитов брату Валерию и другим звездам – это гарантирует авторские отчисления. К примеру, хит Полины Гагариной «Спектакль окончен» - тоже авторства Константина Меладзе. Вера Брежнева хорошо зарабатывала, благодаря рекламным контрактам и коммерческим выступлениям. Семья – богатая, поэтому недвижимости у них полно. Деньги вкладывали в жилье в Италии, элитные квартиры в Киеве. Также у Веры Брежневой и ее мужа есть недвижимость в России. Несколько лет назад певица при финансовом участи мужа купила дом. Особнячок находится в элитном подмосковном поселке «Миллениум Парк», что в 19 км от МКАД. Площадь двухэтажного дома 400 квадратных метров. Рядом лес, в поселке инфраструктура для требовательных богачей - даже водные каналы построены. Стоимость домов такой площадью в этом поселке риэлторы оценивают в сумму от 1 до 1,5 миллиона долларов.