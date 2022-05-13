С барского плеча: Филипп Киркоров и Яна Рудковская распродают поношенный гардероб

Филипп Киркоров выставил на продажу более 1200 предметов своего гардероба. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Кажется, где-то мы уже это видели: в пандемию, оставшись без концертов, артисты бросились распродавать все, что нажито непосильным трудом. Движение знаменитых барахольщиков тогда возглавил Филипп Киркоров, выставив на специальной интернет-площадке сотни перьев и страз, а также футболок, рубашек и джинсов из своего необъятного гардероба. Вот и сейчас у богатых и знаменитых непростая година, а значит, снова приходится избавляться от всего лишнего.

Так, Филипп Киркоров выставил на продажу более 1200 (!) предметов своего экстравагантного гардероба. Судя по всему, многие из них уже нашли покупателей: сейчас лотов у поп-короля не более сотни. Футболочки, джемперы, куртки, рубашки, кроссовки - все суперлюкс, от заморских брендов рябит в глазах. Что-то из этого в прямом смысле с барского плеча - побывало у звезды в носке, другое совсем новенькое, с бирками. Вычурных вещиц полно: тут вам и куртка в красных черепах, и джинсы с принтом из летящих долларов, и забрызганная краской ветровка, и кеды с шипами и стразами... Самая дорогая вещь - куртка из кожи и бархата за 141 тысячу рублей, самая дешевая - футболка за 25 тысяч.

"Лоты" от Филиппа Киркорова. Фото с сайта oskelly.ru.

Яне Рудковской удалось перещеголять короля: продюсер выставила на продажу брендовую олимпийку за 1 млн 937 тысяч рублей. И это ещё со скидкой! Без неё легкая курточка стоила 2 млн 700 тысяч. Кроме того, в коллекции Яны есть короткие кожаные брючки (60 тысяч), сплошной купальник (31 тысяча), пальто с меховым воротником (65 тысяч), меховые ботильоны (13 тысяч), туфли-«лабутены» (16 тысяч) и джинсовая куртка с пушистыми карманами на груди (50 тысяч). Богатый выбор для богатых покупателей!

"Лоты" от Яны Рудковской. Фото с сайта oskelly.ru.

Мелания Кондрахина (дочь Тины Канделаки) отметалась на площадке как скромный продавец: на ее «прилавке» всего четыре лота - два меховых пальто и две сумочки. Самая дорогая - за 100 тысяч - напоминает котомку из зелёного мха. Без скидок она выставлялась за 182 тысячи.

"Лот" от Мелании Кондрахиной. Фото с сайта oskelly.ru.

В коллекции Ани Лорак, которая начала распродавать гардероб вслед за другом Филиппом, в основном, вечерние платья б/у. Одежда от Лорак - на любой вкус и кошелёк: золотое мини (106 тысяч), платье-кейп в пол (128 тысяч), алый сарафан (15 тысяч), жакет в цветах (55 тысяч). Кстати, Лорак отдаёт гардероб, в котором блистала в том числе и на сцене, с бешеными скидками в 70%. По крайней мере, так указывает сама знаменитость.

"Лоты" от Ани Лорак. Фото с сайта oskelly.ru.

А вот Ирина Дубцова избавляется, по большей части, от туфель на высоком каблуке, от которых так страдают ножки знаменитостей во время концертов. Похоже, певица любит все яркое: в ее коллекции и неоновые салатовые шпильки, и желтые, и серебряные, и дерзко-красные... Разброс цен у продавца Дубцовой от 10 до 120 тысяч. Самый дорогой лот - чёрная кожаная сумочка в «отличном состоянии».