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Звезды13 мая 2022 19:10

С барского плеча: Филипп Киркоров и Яна Рудковская распродают поношенный гардероб

Налетай, не скупись: Яна Рудковская скинула цену на брендовую курточку до двух миллионов рублей
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Филипп Киркоров выставил на продажу более 1200 предметов своего гардероба.

Филипп Киркоров выставил на продажу более 1200 предметов своего гардероба.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Кажется, где-то мы уже это видели: в пандемию, оставшись без концертов, артисты бросились распродавать все, что нажито непосильным трудом. Движение знаменитых барахольщиков тогда возглавил Филипп Киркоров, выставив на специальной интернет-площадке сотни перьев и страз, а также футболок, рубашек и джинсов из своего необъятного гардероба. Вот и сейчас у богатых и знаменитых непростая година, а значит, снова приходится избавляться от всего лишнего.

Так, Филипп Киркоров выставил на продажу более 1200 (!) предметов своего экстравагантного гардероба. Судя по всему, многие из них уже нашли покупателей: сейчас лотов у поп-короля не более сотни. Футболочки, джемперы, куртки, рубашки, кроссовки - все суперлюкс, от заморских брендов рябит в глазах. Что-то из этого в прямом смысле с барского плеча - побывало у звезды в носке, другое совсем новенькое, с бирками. Вычурных вещиц полно: тут вам и куртка в красных черепах, и джинсы с принтом из летящих долларов, и забрызганная краской ветровка, и кеды с шипами и стразами... Самая дорогая вещь - куртка из кожи и бархата за 141 тысячу рублей, самая дешевая - футболка за 25 тысяч.

"Лоты" от Филиппа Киркорова. Фото с сайта oskelly.ru.

"Лоты" от Филиппа Киркорова. Фото с сайта oskelly.ru.

Яне Рудковской удалось перещеголять короля: продюсер выставила на продажу брендовую олимпийку за 1 млн 937 тысяч рублей. И это ещё со скидкой! Без неё легкая курточка стоила 2 млн 700 тысяч. Кроме того, в коллекции Яны есть короткие кожаные брючки (60 тысяч), сплошной купальник (31 тысяча), пальто с меховым воротником (65 тысяч), меховые ботильоны (13 тысяч), туфли-«лабутены» (16 тысяч) и джинсовая куртка с пушистыми карманами на груди (50 тысяч). Богатый выбор для богатых покупателей!

"Лоты" от Яны Рудковской. Фото с сайта oskelly.ru.

"Лоты" от Яны Рудковской. Фото с сайта oskelly.ru.

Мелания Кондрахина (дочь Тины Канделаки) отметалась на площадке как скромный продавец: на ее «прилавке» всего четыре лота - два меховых пальто и две сумочки. Самая дорогая - за 100 тысяч - напоминает котомку из зелёного мха. Без скидок она выставлялась за 182 тысячи.

"Лот" от Мелании Кондрахиной. Фото с сайта oskelly.ru.

"Лот" от Мелании Кондрахиной. Фото с сайта oskelly.ru.

В коллекции Ани Лорак, которая начала распродавать гардероб вслед за другом Филиппом, в основном, вечерние платья б/у. Одежда от Лорак - на любой вкус и кошелёк: золотое мини (106 тысяч), платье-кейп в пол (128 тысяч), алый сарафан (15 тысяч), жакет в цветах (55 тысяч). Кстати, Лорак отдаёт гардероб, в котором блистала в том числе и на сцене, с бешеными скидками в 70%. По крайней мере, так указывает сама знаменитость.

"Лоты" от Ани Лорак. Фото с сайта oskelly.ru.

"Лоты" от Ани Лорак. Фото с сайта oskelly.ru.

А вот Ирина Дубцова избавляется, по большей части, от туфель на высоком каблуке, от которых так страдают ножки знаменитостей во время концертов. Похоже, певица любит все яркое: в ее коллекции и неоновые салатовые шпильки, и желтые, и серебряные, и дерзко-красные... Разброс цен у продавца Дубцовой от 10 до 120 тысяч. Самый дорогой лот - чёрная кожаная сумочка в «отличном состоянии».

"Лот" от Ирины Дубцовой. Фото с сайта oskelly.ru.

"Лот" от Ирины Дубцовой. Фото с сайта oskelly.ru.

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