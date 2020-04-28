Филипп Киркоров распродает гардероб: кудрявые туфли за 17 тысяч и поношенная куртка - за 117

Большая распродажа от поп-короля, объявленная несколько недель назад, наконец стартовала. По законам времени, дистанционно. На сайте онлайн-магазина, где каждый может выставить подержанную брендовую вещь, появились и "лоты" от Филиппа Киркорова.

Половина первой партии - 90 из 178 предметов из знаменитой гардеробной поп-короля - новые, с бирками. Но есть и одежда с киркоровского плеча, со следами носки. Больше всего от Филиппа обуви: тут вам и высокие кроссовки, и низкие кеды, и модные лоферы (туфли без шнурка), мокасины, ботинки, слипоны (легкая обувь без шнуровки). Блестящие, цветные, в горох или в кактусы, в черепах и шипах...Средняя стоимость черевичек от поп-короля - от 17 до 23 тысяч рублей, размер - 44.

Обувь от Киркорова стоит от 17 тысяч рублей. Фото: https://oskelly.ru/

Один из самых необычных экземпляров - от DOLCE&GABBANA - "кудрявые" мокасины. То ли ноги не дошли, то ли покупка была спонтанной, но их Киркоров не обувал ни разу, новье!

Одежка от Киркорова тоже оригинальна, с причудливыми принтами: змеями, драконами, коронами и сердцами. Средняя цена футболок - 11 тысяч, брюк и джемперов - 17 тысяч, курток и пальто - от 23 тысяч.

Большая распродажа от поп-короля. Фото: https://oskelly.ru/

Самый дорогой "лот" - поношенная кожаная куртка с вышивкой в виде тигра и дракона за 117 тысяч рублей (и это уже со скидкой, стартова цена - 272 тысячи), самый доступный - галстук за 5 тысяч. Кстати, в онлайн-магазине можно даже поторговаться: есть специальная кнопка "предложить свою цену". Все вырученные с распродажи деньги Киркоров обещает потратить на благотворительность.

Джемпер с плеча Филиппа Киркорова. Фото: https://oskelly.ru/

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