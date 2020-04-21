Знаменитости распродают имущество: секонд-хенд от Киркорова по 3000 рублей и автомобили от Александра Серова

Во времена коронавируса не до шику даже богачам от шоу-бизнеса: одни артисты избавляются от заграничных апартаментов, другие по последней моде наловчились шить маски, третьи записывают видеопоздравления за деньги. А четвертые разгребают завалы, чтобы попрощаться с горой атрибутов красивой жизни - брендовыми нарядами, люксовыми автомобилями и дорогими часами. Налетай, мол, подешевело!

Раздеть поп-короля

Знаменитая гардеробная Филиппа Киркорова давно нуждалась в "обнулении". У главного модника эстрады более 900 тысяч единиц одежды - этого хватит, чтобы с барского плеча приодеть почти весь город-миллионник. Вот и решил поп-король на карантине избавиться от вещей, за которыми когда-то охотился на модных показах.

fkirkorov Совсем скоро запуск нашего проекта с байером Омаром Байрамовым

В конце апреля-начале мая секонд-хенд от Филиппа Бедросовича появится в онлайн-бутике. Цены на наряды, некоторые из которых даже ни разу не были в ходу, обещают в разы ниже первоначальных - покупателям из народа не придется раскошеливаться, как Киркорову в свое время. Футболки, в среднем, обойдутся от 3000 рублей, кеды - от 6500, рубашки - от 7000, брюки - от 9000. Главное, чтобы покупатель соответствовал поп-королю: размер представленной одежды - от 52 до 58.

Часть денег певец обещает отдать на благотворительность, а остальное... потратить на закупку новых нарядов (!).

Минус миллион в месяц

Александр Серов - настоящий ценитель "колес". В его автопарке десяток машин класса люкс: "Ролс-ройс Фантом", три "Порше Кайен", два автобуса, один из которых - "чтобы мусор вывозить". Всех своих "ласточек" артист тюнинговал сам, затрачивая на это бешеные деньги. Но в кризис от дорогого удовольствия придется отказаться. Ведь в гаражах Серова без дела простаивает целое состояние.

alexander_serov_official Александр Серов всегда гордился своим "Роллс-Ройсом"

- Считайте сами. У меня только на зарплату, налоги и все прочее уходит миллион в месяц, - признался певец "МК". - Я ведь свою команду не распустил: ни музыкантов, ни персонал - у меня 8 помощников по дому. Поэтому я сейчас иду в страшный минус. И что делать? Начну продавать машины за полцены, потому что лучше уже не будет...

Соперница Бузовой заработает на ее доме

Третья жена футболиста Тарасова, которая увела его от Ольги Бузовой, по злой иронии судьбы прибрала к рукам и ее загородный особняк. В строительство хором на 1000 "квадратов" звезда "Дома-2" в свое время вкладывала личные средства, а теперь он принадлежит Анастасии Костенко. Так спортсмен отблагодарил новую супругу за рождение двух чудесных дочек.

Однако, содержать огромный особняк с шестью спальнями, несколькими санузлами, просторной гардеробной и большим бассейном с мозаикой в виде футбольного мяча паре давно уже в тягость. Баснословные заработки спортсмена остались в прошлом, а жена получает деньги разве что за рекламу в Инстаграме. Что любопытно: дом, выставленный на продажу еще в начале года, за пару недель карантина подорожал на 50 с лишним миллионов (!). Еще 30 марта его можно было купить за 190 млн, а теперь уже - за 245.

Дом футболиста и его жены резко подорожал.Фото: из открытых источников

Золотые часы от Стоцкой

В семье Анастасии Стоцкой - двойной кризис: из-за карантина и певица, и ее муж-ресторатор остались без работы.

- При этом "подушки" у меня нет: я всегда легко тратила деньги, чтобы они потом с легкостью приходили, - призналась артистка в популярном принципе многих богачей, который сейчас вышел им боком. - А ничего другого, кроме как петь, танцевать и играть на сцене, я больше не умею...

Чтобы хоть как-то прокормить семью с двумя детьми, Стоцкая решилась на продажу своей единственной машины. Двухдверный "Мерседес" с красным кожаным салоном, который супруг подарил ей за похудение на 10 килограммов, звезда выставила за 1,5 миллиона рублей. И почти за такую же цену Анастасия готова отдать свои золотые часы.

100tskaya Золотые аксессуары Анастасии Стоцкой

- Они без коробочки и документов, думаю, тысяч за 15 долларов (более 1,1 млн рублей по нынешнему курсу. - Ред.) я бы с ними рассталась. С покупателем мы договоримся. - намекнула на торг звезда.

... и долгострой от "Дюны"

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, некогда собиравшие стадионы на незатейливых хитах "Если б было море пива" и "Доктор Петров", сидят без денег. В светлый праздник Пасхи, когда звезды шоу-бизнеса мерились в Инстаграме, у кого яйца круче, Сенчукова опубликовала фото мужа за столом с очень скромным угощеньем: сушеная вобла, два яйца, соль да перец.

- Осталась 1000, - объявила певица, скрасив грустное сообщение смеющимся смайликом.

nsenchukova_official Осталась 1000

Благосостояние артистов пошло под откос еще в 2008 году, когда лидер "Дюны" решил построить в родном Долгопрудном зал единоборств для детей. Из-за кризиса стройка заморозилась, семья влезла в кредиты...

Теперь же долгострой предлагают купить за 129 млн рублей. А пока желающих нет, звезды ежемесячно платят деньги собственникам земли - она взята в аренду на долгие 49 лет...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Алибасов продает антисептик под девизом «Это не крот! Это не в рот!»

Одиозный продюсер уверяет, что из-за коронавируса оказался на грани разорения: у "На-На" отменилось три десятка концертов, а это 20 миллионов рублей прибыли. Чтобы не сидеть без дела и без денег, Бари Каримович запустил производство антисептика для рук с надписью на этикетке «Это не крот! Это не в рот!». Мол, помните мою нашумевшую историю с глотком очистителя для труб? То-то, не забывайте. А чтобы убедить покупателей в качестве продукции, первую бутыль дезинфицирующего средства Алибасов вручил жене Федосеевой-Шукшиной. Правда, после истории с тайной продажей продюсером ее квартиры этот жест выглядит довольно двусмысленно...

Канистры спирта с глицерином от Алибасова обойдутся в несколько тысяч рублей.Фото: из открытых источников

Кстати, цены на антисептик от Бари кусаются: литровая канистра чудо-средства с довольно простым составом (изопропиловый спирт, глицерин и перекись водорода) обойдется в 1500 рублей. Четырехлитровая "всего" 4700 - это куда дороже, чем у "незвездных" конкурентов.