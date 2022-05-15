Дегтярёв - после поездки к Лукашенко: В наш край скоро приедут «МАЗы» и «БЕЛАЗы». А водкой «Президент» на 40 дней помянем Жириновского

Михаил Дегтярев побывал на производственной площадке завода «БелАЗ». Фото: пресс-служба правительства РБ

Это интервью - по телефону - руководитель региона дал только «Комсомольской Правде» - сразу же после того, как вернулся из Белоруссии.

-... Здравствуйте, Михаил Владимирович!

- Привет, Александр.

- А вы из Минска сначала в Москву залетели, да, как я понял?

- Конечно. Скоро вылетаю в Хабаровск.

- Скажите, пожалуйста, а вот это совпадение, да, что вы с Александром Григорьевичем Лукашенко встречались вскоре после общения с Владимиром Владимировичем Путиным?

- Совпадение, конечно. Хотя, ничто в этом мире не случайно, как мы говорим.

- Я понял.

- Нет, встреча заранее планировалась. Делегация была мною сформирована - в целом от края. И правительственная, и бизнес-миссия.

Мы по всем нашим направлениям сотрудничества подобрали хорошие группы экспертов. Они все с нами находились и в Минске, и в Могилеве.

- А с Лукашенко вы были знакомы раньше?

- Нет, с Александром Григорьевичем мы не виделись. Очень хорошая встреча прошла.

- Как он вас приветил?

- Очень радушно и хлебосольно.

- А это что значит?

- Ну, как? Это значит, что хлебом и солью встречали во дворце.

- А вот главная задача какая была у губернатора?

- Ну, во-первых, познакомиться и дать сигнал нашим чиновникам хабаровским, и бизнесу, что мы с Беларусью будет сотрудничать еще крепче, то есть, это - политический жест.

Во-вторых, у нас прошла встреча с председателем правительства Романом Александровичем Головченко, где мы уже обсудили все направления сотрудничества, разобрали их, назначили ответственных и сроки - за какой период и что конкретно мы должны сделать.

- И что же?

- В планах - строительство у нас в крае молочных ферм по белорусским технологиям. А ещё - поставка грузовых автомобилей «МАЗ», «БЕЛАЗ», пассажирских автобусов.

Но, чтобы это сделать, нужно будет открыть у нас крупные сервисные центры - и «МАЗу», и «БЕЛАЗу», вплоть до сборочного производства. Мы предложили белорусской стороне подумать о создании такого предприятия на территории опережающего развития «Хабаровск».

Кроме того, пригласили коллег из Белоруссии в нашу логистическую инфраструктуру.

- Это как понять?

- А это значит, что белорусский бизнес или государство могли бы принять участие в строительстве крупных логистических центров, складов, портов на побережье Японского и Охотского морей, дабы свой экспорт направить на азиатско-тихоокеанские рынки.

- Интересно.

- И вот все такие предложения были высказаны. Теперь они будут отрабатываться нашими экспертами уже на уровне рабочих групп. И месяца через три мы уже начнем движение по всем «дорожным картам».

- А вот интересно, беседа с самим Лукашенко, она один на один проходила, да? И сколько продолжалась?

- Ну, у нас личная встреча продлилась час, а потом ещё под камеры, наверное, минут двадцать.

Хороший разговор, откровенный очень. Президент Белоруссии крепкий руководитель. Есть чему поучиться нам, молодым.

- И чему же вы собираетесь учиться у Александра Григорьевича?

- Ну, мне, например, понравилась такая его практика, как кадровые дни.

- А это что значит?

- Он раз в месяц «подгоняет» все кадровые решения - от министров и зам министров до губернаторов там, вице-губернаторов, глав районов, директоров крупных государственных предприятий. И в один день подписывает или согласования, или указы о назначениях и проводит встречи с новыми руководителями. Дает наставления, ЦУ, ставит KPI так называемый, сроки.

Это он в один день все делает. Вот это интересная практика. Я думаю, ее можно было бы перенять.

Плюс - требования, конечно, дисциплина высокая в управлении республикой. Мы это увидели своими глазами.

- То есть, вы прям заметили, как такие дисциплинированные все, нет расхлябанности...

- Да. В принципе, то же самое у нас сейчас в Хабаровском крае - за полтора года дисциплину удалось, конечно, повысить, но нам есть еще куда стремиться.

- Понял.

- Порядок и дисциплина – это то, чего ждут люди.

Речь здесь и о финансовой дисциплине, которая нацелена на экономию государственных средств, направление их на самые-самые важные статьи, на развитие. Именно это как раз и приводит к росту всех показателей - опять же, в интересах населения.

- Какие-то рекомендации - на правах старшего политика в Союзном государстве России и Белоруссии - Лукашенко вам дал, что-нибудь советовал, нет?

- Это не для печати.

- Понятно. И еще - не для печати. Чисто политические какие-то вопросы, я имею в виду, военную спецоперацию - не обсуждали?

- Ну, я оставлю это без комментариев.

- Тоже понятно. И - не для печати еще один вопрос. В понедельник, 16-го, в Москве же будет встреча Александра Григорьевича с Владимиром Владимировичем, он про это ничего не говорил?

- Ну, он и публично об этом сказал, что вылетает в Москву, будет встреча с лидерами стран ОДКБ, да? То есть, с нашим президентом. Говорил, конечно.

- Мне довелось 12 апреля освещать встречу Путина с Лукашенко на космодроме «Восточный». После этого президент Белоруссии сразу же отправился во Владивосток. Можно ли предположить, что он в следующий раз залетит и в Хабаровск, к Дегтяреву?

- Ну, этот вопрос лучше, конечно, адресовать самому президенту и его протокольной службе. Ну, а я, конечно же, пригласил его в Хабаровский край. Премьер-министра - тоже, и - губернатора Могилевской области Анатолия Михайловича Исаченко, который со мной провел целый день, мы подписали соглашение о сотрудничестве.

- Здорово.

- Всех ждем.

* * *

- Какой-то гостинчик Лукашенко дал вам в дорогу? Он иногда картошку привозит Путину. А - Дегтяреву?

- Да, конечно, Александр Григорьевич угостил продукцией белорусских сельхозпроизводителей: сыр там, колбаса. Уверен, все это вкусно. Раздал членам делегации. И немножко себе взял - домой.

- И все?

- И водку дал. «Президент» называется водочка.

- Водочка, да? И сколько дал?

- Несколько бутылочек. На пробу.

- Но вы еще не успели попробовать?

- Пока нет. В Хабаровске буду пробовать. Помяну Жириновского. Сегодня же сорок дней, я с кладбища еду. Положил цветы Владимиру Вольфовичу.

- Да я знаю, я знаю… Ой, как его не хватает! Будем помнить.

Спасибо. Привет Хабаровску.

- Пока!

- До свидания!