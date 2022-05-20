"Разве Алла Борисовна когда-то славила Родину?": Вика Цыганова - о патриотизме, благотворительности и черной метке от Пугачевой

Вика Цыганова в интервью kp.ru рассказала о том, что считает действительно важным. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пока шоу-бизнес выясняет отношения из-за своих позиций по спецоперации на Украине, Вика Цыганова определилась с ней уже давно. Восемь лет назад она пела в Крыму, затем выступала во время конфликтов в Одессе, а сейчас без лишней шумихи поехала на Донбасс поддержать военных и раненых в госпиталях.

О том, что сейчас считает по-настоящему важным, Вика Цыганова рассказала в интервью KP.RU.

ПРОДАЛИ ДОМ РАДИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

- Виктория, как у вас с концертами в это непростое время?

- Я только что выступала в Донецке, была на передовой. Там люди очень сильно устали, восемь лет подряд так жить - это очень тяжело и очень трудно. В том же Донецке я видела раненых деток из Мариуполя - сердце разрывается. И мы с Вадимом (муж и продюсер певицы Вадим Цыганов. - Ред.) стараемся помочь, чем можем, много работаем в госпиталях. Я сама пою, сама привожу аппаратуру, сама договариваюсь с начальством. Денег не беру, это благотворительность. И тогда все это имеет смысл. А обычные праздные концерты для меня неинтересны.

Вика Цыганова в травматологическом центре Донецка. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Вы и материально помогаете?

- Материальное для меня - это только средство. То, что я сейчас зарабатываю, трачу на помощь раненым. Покупаю аппаратуру для бойцов, стяги с ликом Христа - потому что их просят. Вадик более серьезные вещи покупает: прицелы, квадрокоптеры, тепловизоры, берцы... Тратим свои личные сбережения. Мы продали дом и большую часть денег - около 6 миллионов - уже потратили на Донбасс. Это был второй дом, который мы сдавали. Его в любом случае надо было продавать - так почему не помочь людям на эти средства? Меня ведь любят самые простые и обездоленные. Они воюют, лечат, учат, молча терпят и сносят все тяготы. И разве я могу оставаться в стороне?

В этом году Вика Цыганова с мужем Вадимом приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Донецке. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Я девять раз была на войне. И я думаю, в русских городах, таких как Харьков, Одесса, тоже есть здравое зерно людей, которые ждут, когда можно будет себя проявить. Я была знакома с людьми, которых сожгли ритуально, потом у меня жили люди из Одессы два года... Я все это очень близко к сердцу воспринимаю и пытаюсь гармонизировать мир, а не просто быть в шоу-бизнесе со всеми этими перьями и плясками. Это не про меня.

"Я - МАТЬ ГЕЕВ"

- У вас четкая позиция по спецоперации - с кем-то из коллег-артистов из-за этого поругались? И как думаете, много ли потерял наш шоу-бизнес с отъездом Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным, Земфиры, Андрея Макаревича..?

- С кем я поругалась, с тем и не дружила никогда. Все эти наши уехавшие артисты попсовые - абсолютно пустые люди. Они не любили ни Родину, ни свой народ. Если говорить честно, они здесь просто зарабатывали деньги: платят - будем петь. Я так думаю. Пугачева в последнее время уже не работала, только корпоративы давала за безумные деньги. Жаль, что они обманули публику. Потому что все-таки это обман, лукавство, лицемерие. Ну, а потом, если вспоминать творчество Аллы Борисовны, она что, когда-то Родину славила? Она пела о себе, о своих романах, вот и все. Я вот вчера общалась с детьми, которые поют народные песни - и у меня, как у русского человека, в такие моменты душа ликует, я вижу свет. А в случае с нашими артистами все было кривляние. Просто очень профессиональное и за очень большие деньги.

Многое в нашем шоу-бизнесе для меня неприемлемо. Однажды, когда я резко высказалась про голубых, про гей-парады, гей-клубы, мне сильно прилетело от Аллы Борисовны. Она сказала: "Я - мать геев!". Сейчас она будет отнекиваться, говорить, что этого не было. Но для меня это стало черной меткой. После этого мне везде закрыли дорогу.

Я говорю об этом 15 лет, и вчера снова со сцены сказала - мне и родители, и дети аплодировали. Не нужно нам никаких этих евровидений, где мужики целуются. Это не наши ценности и не надо их сюда тащить - это чужой Содом и Гоморра. Появившись где-то в одном месте, эти западные идеи начинают проникать повсюду. Взять хотя бы театр. Вот, к примеру, Серебренников - это что было? Или Богомолов, Собчак - кто эти люди, которые здесь жрут, жируют и гадят? Это же сплошное святотатство и глумление. Я вижу начинку этих театральных постановок, чую их дух - и это мне мерзко.

- А как же новый взгляд на искусство?

- А сатанизм это тоже новая религия. Давайте потопчемся на кресте опять же - надо же, какое новое видение! Я бы на концерт Киркорова никогда не пошла. Но я согласна с мнением священников, что люди, увидев этот номер, должны были встать и выйти из зала. Жизнь - это не шоу! И не нужно расшатывать наш внутренний стержень. Не должно быть толерантного отношения. Потому что ничто так не сближает людей, как их пороки - на них легко зарабатывать, и это может привести к самым непредсказуемым последствиям.

- А чем закончилась ваша история с Еленой Ваенгой, которая перепела "Золотые купола" в образе монаха, не спросив вашего разрешения на исполнение песни (муж певицы Вадим Цыганов - автор "Золотых куполов". - Ред.)? Она извинилась?

- Нет-нет, что вы. Лена не тот человек, который будет извиняться. Скорее, судиться, что-то доказывать. К тому же, я вижу в ней темные силы. Она на другом поле играет, я это чувствую, потому что я причащаюсь, хожу в храм. Поэтому там никаких извинений не будет. Она заточена на себе, на своей гениальности, и дай бог ей здоровья.

"Я НЕ КОСМОПОЛИТ, НЕ ЧЕЛОВЕК МИРА"

- У многих наших звезд есть и домик у океана, и второй паспорт. Вы когда-нибудь мечтали жить под пальмами?

- Хаха! Нет, у меня один паспорт. И я не вижу себя без России, без дела, без народа. Это пища для моей души, иначе я засохну, завяну. Жить ради денег, колбасы или пальм - это вообще не мое. Я очень люблю путешествовать, но не больше, чем на 10 дней. Я не космополит, я не человек мира - без России я не могу жить.

Да, я никогда не была кремлевской певицей и не сидела у кормушки федеральных каналов, где сидел Галкин, Пугачева и многие другие. У меня другие ценности, православные. И это не про то, что надо ходить в косынке и длинной юбке. Нет. Это разговор о совести и о душе.

Вика Цыганова: "У меня православные ценности. Я причащаюсь, хожу в храм". Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- И о чем сейчас надо говорить?

- Сейчас нам надо обратить особенное внимание на воспитание наших детей. Вернуть в школы изучение военного дела, формировать идеологию, отстаивать наши православные ценности. Хотелось бы видеть на федеральных каналах что-то глубинное, настоящее, правильно поданное. С красивым залом, светом, хорошей режиссурой. А не как-то убогонько. На ТВ надо показывать не о гламуре передачи, а фильмы про святых, про новых героев, про простых людей. Находите интересные сюжеты, делайте креативно. Снимите красиво, как люди сеют хлеб!

Я сама давно мечтаю снять фильм о Войно-Ясенецком, владыке Луке (архиепископ Симферопольский и Крымский в 1946 - 1961 гг., в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. - Ред.). Его мощи сейчас находятся в Симферополе - сколько там было чудесных исцелений.

- А вы сами с чудом сталкивались?

- Для верующего человека это повседневность. И эти откровения ты получаешь каждую минуту жизни. Мне, например, помогает Матронушка - мы с мужем не раз мирились благодаря ей. Молодым незамужним девушкам советую молиться Святой Екатерине. По работе очень помогает Даниил Московский.

А-ЛЯ РУС ОТ ЦЫГАНОВОЙ

- Санкции на вас как-то повлияли? Вы ведь не только поете, но и шьете одежду - как сейчас с тканями?

- Отечественных тканей сейчас практически нет. Я привожу шерсть, кашемир, натуральный шелк из Индии. Украшаю это мехом, ручной вышивкой, бисером и делаю из этого свою русскую историю. Мои вещи не отшиваются потоком: у меня ателье-бутик авторских работ, делаем штучные вещицы, которые покупают по всему миру. И спрос по-прежнему высокий.

- И цена, наверное, соответствующая.

- Цена реальная, в отличие от совершенно людоедского ЦУМа, где висит пальто за 5 млн. Мое пальто можно купить за 300 тысяч, и оно будет эксклюзивным. Русский стиль, в котором я работаю, это дорого-богато и очень трудоемко.

Сейчас я готовлю новую коллекцию одежды, и она вся у меня смысловая. В отличие от того, что нас окружает: какие-то рожи, цифры, черепа, все драное-рваное... У меня же византийские узоры - огурчики, цветочки, птички - все в полной гармонии. К тому же Византия это тоже православие. 28 июня у нас будет показ в "Крокус Экспо", и мои девушки не будут, как лошади, по подиуму маршировать - я устрою модный спектакль.

Показ бренда Вики Цыгановой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Вы уже задумывались, кому в будущем передадите все ваши проекты?

- Ну, я воспитываю молодежь. Сейчас, например, моя племянница заканчивает университет Косыгина, я с ней работаю как с конструктором, ввожу в дело. И дальше она будет развивать мой бренд "Цыганова". Есть у меня Саша Борзова, мой администратор, молодые девочки и мальчики вокруг, команда музыкантов-единомышленников. Руки-ноги, голова, талант, творчество - у меня есть все, что нужно для счастливой жизни. Сейчас, например, у нас идут концерты в Сибири: залы встают, люди объединяются вокруг хороших и душевных песен. Вот как раз песня - это главный друг и товарищ. Тот, что не предаст, не бросит и удержит на краю пропасти.