Путь к новым впечатлениям: в 2022 году отремонтируют более полутора тысяч километров дорог к туристическим объектам

За три года реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионах страны отремонтировано более 4 тыс. километров дорог, входящих в туристические маршруты. Автор: Пресс-служба Федерального дорожного агентства.

Планируете путешествие по России? У нас правда есть на что посмотреть: уникальные памятники архитектуры, заповедники с редкими животными, гигантское количество живописных мест... Это не может надоесть – всегда найдешь что-то новое и удивительно прекрасное! Причем если относительно недавно охотники за впечатлениями нередко сталкивались с неприятными ситуациями на дороге, то теперь эта проблема практически решена. За три года реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионах страны отремонтировано более 4 тыс. километров дорог, входящих в туристические маршруты.

«В 2022 году благодаря нацпроекту обновим 345 участков автодорог, ведущих к достопримечательностям. Их общая протяженность составит почти 1,7 тыс. км, – сообщил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко. – Внутренний туризм может стать одним из действенных инструментов стимулирования экономики в регионах, поэтому дорожникам важно обеспечить комфортный и безопасный проезд к туристическим объектам».

ЖЕМЧУЖИНА ОЗЕРНОГО КРАЯ

Алтайский край - регион тысячи рек и озер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алтайский край – классическая «terra incognita» (неизвестная земля). Регион тысячи рек и озер, головокружительных гор, дремучих лесов и хрустального воздуха. Где в России производят экологически чистые продукты? Один из таких регионов - Алтай. В регионе в текущем году планируется отремонтировать семь участков дорог, в том числе 9 км между городом Славгород и поселком Бурсоль, куда на уникальное соленое озеро Бурлинское каждое лето со всей России съезжаются тысячи туристов. Причем даже те, кто здесь не бывал, наверняка видели его фотографии; особенность озера – розовый цвет воды. Здесь же добывают соль.

Ближе к Барнаулу (столице Алтайского края) в селе Гуселетово Романовского района находится целая сеть соленых и пресных озер, богатых сульфидно-иловыми грязями. Люди приезжают и подлечиться, и просто отдохнуть. Остановиться можно с палаткой в организованном кемпинге или в гостевых домах. Планируется, что в ближайшее время строители приведут в порядок участок дороги Романово – Бурановка протяженностью более 7 км. Также будут отремонтированы 9 км дороги между селом Советское и поселком Семилетка. Зимой здесь проходит туристический маршрут на незамерзающее Светлое озеро. Это единственное место на Алтае, куда прилетают на зимовку лебеди.

В Алтайском крае более 5000 памятников истории и археологии. Автор: Пресс-служба Федерального дорожного агентства

«На территории края известно более пяти тысяч памятников истории и археологии. Некоторые из них, например, Денисова пещера, признаны объектами мирового значения и используются в экскурсионно-познавательном туризме. В текущем году прогнозируется увеличение туристско-экскурсионного потока в регионе до 2 млн человек (в 2021 - 1,8 млн)», - сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

«ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ» КАРЕЛИИ

Музей-заповедник «Кижи». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отправляемся на Русский Север. В Карелии строительные работы продолжатся на 40-километровом участке дороги Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа, которая ведет к музею-заповеднику «Кижи», включенному в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Это одна из центральных «точек притяжения» в регионе. Сейчас основной туристический сезон на острове проходит в теплое время года, во время навигации пассажирских судов по Онежскому озеру, которая обычно длится около пяти месяцев. Но вскоре этому маршруту появится достойная сухопутная альтернатива. Полностью дорогу обновят к 2023 году.

В Прионежье завершится ремонт 11 км дороги Соломенное – Суйсарь, которая ведет к горнолыжному центру «Ялгора». В Олонецком районе в прошлом году дорожники уже отремонтировали 55 км дороги Олонец – Пяткяранта – Леппясилта, по которой можно добраться до знаменитого горного парка «Рускеала», а также к памятнику природы «Белые мосты». В этом году работы продолжатся, отремонтируют еще более 4 км.

Карелия с высоты птичьего полета. Автор: Пресс-служба Федерального дорожного агентства

«Количество туристов, которые посещают Карелию, растет – эта тенденция наметилась достаточно давно, но в последние годы она проявляется наиболее ярко, – сообщили «КП» в пресс-службе правительства Карелии. – В 2021 году республика вошла в топ-5 популярных направлений у российских путешественников. Если в 2019 году регион посетили 830 тысяч человек, в 2020-м – 840 тысяч человек, то в 2021 году Карелия приняла 957 тысяч туристов. Одной из причин этого можно назвать улучшение туристической инфраструктуры региона, строительство новых объектов размещения, развитие туристических маршрутов и повышение транспортной доступности наиболее популярных объектов показа».

ЕДИНСТВЕННАЯ В ЕВРОПЕ РЕЛИКТОВАЯ ТАЙГА

Костромская область. Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь, основанный в 1330 году. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«В Костромскую область ежегодно приезжает около миллиона туристов. При этом каждый третий путешественник посещает регион самостоятельно на автомобиле. Поэтому наличие качественной комфортной среды является основополагающим фактором для привлечения туристов в регион, – отметили в компании «Костромаавтодор» – активном участнике нацпроекта «Безопасные качественные дороги». – Его реализация позволит обеспечить лучшую доступность объектов историко-культурного наследия, в том числе находящихся вдали от железнодорожных путей».

В 2022 году в Костромской области в планах ремонт подъезда к селу Марково протяженностью более 5 км. Дорога ведет к музею-заповеднику «Щелыково», связанному с творчеством драматурга Александра Островского. Этот объект культурного наследия привлекает туристов из разных уголков страны. А также в 2023 году здесь отпразднуют 200-летие автора пьесы «Гроза».

Кроме того, будет продолжен ремонт дороги Елизарово – Кологрив. Работы на объекте общей протяженностью более 46 км ведутся поэтапно, в 2023 году планируется завершить полностью. Главная дорога Кологривского района ведет к природному заказнику «Гусиная пойма», где останавливаются на весеннюю стоянку дикие гуси и проходит ежегодный экологический праздник «День гуся», а также к природному заповеднику «Кологривский лес», в котором сохранилась единственная в Европе реликтовая тайга, не знавшая пожаров и вырубок. Число желающих побывать в этих местах растет из года в год.

Например, ремонт дороги Кострома – Сусанино – Буй позволил увеличить туристический поток в 1,5 раза. В настоящее время туристы с комфортом могут добраться до памятных мест, связанных с именем Ивана Сусанина (Исуповское болото, памятный камень, часовня, краеведческий музей), а также до исторического конезавода «Медведки», который в настоящее время является востребованным объектом сельского туризма. А ремонт дороги Кострома – Нерехта, ведущей к городу Нерехте – городу-музею под открытым небом, – позволил увеличить туристский поток более чем в 2,5 раза: с 6 тыс. человек в 2020 году до 18,5 тыс. человек в 2021 году. Считаете, что цифры скромные? Зря. Ведь именно из таких небольших ручейков-проектов и складывается рост туристического потока в целом по стране.

ЛЮДИ ТРУДА

Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» проходят не только в тех областях, которые мы перечислили, но и в целом по стране – в нацпроекте участвует 84 региона. Причем некоторых строителей смело можно назвать действительно заслуженными представителями автодорожной отрасли.

Виктор КРЕТОВ – начальник отдела по инспектированию автодорог Заларинского района Иркутской области. Заслуженный дорожник России.

Интерес к профессии у Виктора Николаевича возник от отца, который был дорожником. Еще будучи студентом техникума, работал на дорогах Благовещенск – Свободный и Благовещенск – Моховая Падь – Свободный.

За 44-летний трудовой стаж столько дорог было построено – все не перечислить. За каждым участком стоит своя неповторимая история и много труда.

На фото Виктор Кретов. Фото из личного архива Виктора Кретова

«Не забуду, как дети села Поморцево просили построить мосты через реку Белую. Зимой они добирались в школу в соседнее село по очень тонкому льду, – вспоминает Виктор Кретов. – В 2019 году река поднялась на 7 метров, произошел отрыв тросового устройства, по которому перемещался паром. Было принято решение построить два моста. Теперь жители могут спокойно выезжать на «большую землю», а дети – добираться до школы по безопасному пути».

Только в этом году под руководством Виктора Николаевича планируется провести ремонт и реконструкцию нескольких дорог, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»: Нукуты – Закулей – Хадахан, Кутулик – Шульгино – Головинское, Кутулик – Аларь – Ныгда, Верхний Булай – Лохово, Молочное – Михайловка – Берёзовка, Черемхово – Голуметь – Онот. Залари – Троицк – Черемшанка.

Иркутская область (Большое Голоустное). Автор: Пресс-служба Федерального дорожного агентства

Сын Виктора Николаевича Александр также пошел по стопам отца. Строит дороги, мосты. И, конечно, всего этого могло не быть, если бы не супруга Марина Александровна, которая везде следовала за своим мужем и с пониманием относилась к его работе. Она также работает в дирекции.

Ринат НАБИЕВ – почетный дорожник России. Уникален тем, что возглавлял дорожные ведомства в двух регионах – сначала Управление дорожного хозяйства Башкортостана, а затем Министерство дорожного хозяйства Калужской области. Сейчас на пенсии.

В 1975 году устроился старшим инженером в управление «Башкиравтодор», где поначалу занимался проектированием производственных баз, асфальтобетонных заводов, подъездных путей и жилых домов. Но с момента назначения в 1982 году начальником производственного отдела управления по строительству его жизнь была связана только со строительством и эксплуатацией автодорог.

В 1998 году возглавил Управление дорожного хозяйства Башкортостана. Отмечает, что в дорожном хозяйстве никогда не было застоя. Особенно напряженно строители трудились в 2005 – 2007 годах, когда республика готовилась к празднованию 450-летия вхождения Башкирии в состав Российского государства. Тогда были построены автомагистрали, которые до сих пор определяют лицо региона: 6-полосный подъезд к аэропорту, дорога к Уфе от дороги М-5 «Урал» с мостом через реку Уфу, а также сотни дорог и мостов по всей республике.

На фото Ринат Набиев. Автор: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

«Одной из выдающихся строек в своей трудовой биографии считаю Западный обход Уфы. Эта дорога не только сократила время в пути, но и в экологическом отношении не имеет цены для города», – отмечает Ринат Набиев.

С 2010 по 2015 год руководил Министерством дорожного хозяйства Калужской области. Напомним, это были годы «Калужского чуда», когда регион лидировал в стране по привлечению иностранных инвестиций. А если возводятся крупные промышленные предприятия, то без дорог никак…

«Там, где работают дорожники, жизнь преображается. Особенно в деревнях это заметно: заасфальтировали улицу – девушки меняют резиновые сапоги на туфельки. И сердце радуется! Ведь мы соединяем не только берега (строя мосты и дороги), мы соединяем людей и сокращаем расстояния», – резюмирует Ринат Набиев.

Башкирия, Уфа. Мост через р. Белая. Автор: Пресс-служба Федерального дорожного агентства

Тамерлан ДЗОДЗИЕВ – один из известнейших дорожников Северной Осетии.

Дорожником Тамерлан стал почти случайно: после десяти лет работы в Пригородном районном управлении «Сельхозтехника» в 1981 году его пригласили на работу в Октябрьское ДРСУ. Вот тогда-то и началась «дорожная» страница его биографии, которая продолжается и сегодня

На фото Тамерлан Дзодзиев. Автор: Комитет дорожного строительства РСО-Алания

С болью вспоминает события 2002 года, когда в июне паводок на Северном Кавказе только в Осетии полностью уничтожил 92 км дорог и 42 моста, десятки горных селений были отрезаны от основной части республики. А в сентябре того же года на регион обрушился новый удар: в результате схода ледника Колка погибли люди. В том числе – съемочная группа актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего. И снова на долю строителя выпала напряженная работа по восстановлению объектов дорожной инфраструктуры, ранее уничтоженных стихией.

Сегодня по стопам деда идет его внук – Заурбек Багаев, который в прошлом году участвовал в строительстве нового моста на федеральной дороге А-164 Владикавказ – Алагир, а сегодня строит важнейший для Северной Осетии объект – вторую очередь обхода города Владикавказа.