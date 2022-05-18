Виктория Боня в платье с бездонным декольте опозорилась в Каннах

Воспитанница "Дома-2" вновь вышла на красную дорожку одного из старейших киносмотров Фото: EAST NEWS

Виктория Боня без малого десять лет выходит на красную дорожку Каннского фестиваля. Во Франции 17 мая состоялось открытие одного из старейших киносмотров в мире, который в этом году отмечает 75-летие. Воспитанница "Дома-2" появилась перед вспышкам фотокамер в синем платье с бездонным декольте. Вот только репортеры не горели желанием снимать пышногрудую россиянку и отвернулись от нее.

В этом году юбилейный кинофестиваль в Каннах проходит без российских режиссеров и актеров. В конкурсе "Особый взгляд" оставили лишь фильм Кирилла Серебренников "Жена Чайковского".

Ну а светских гостей представила Виктория Боня, которая давно обосновалась в Монако и является завсегдательницей Канн. Конечно, у публики не раз возникали вопросы - а что, собственно, воспитанница "Дома-2" делает на Каннском кинофестивале, не имея никакого отношения к киноиндустрии. Но ответа до сих пор нет. А Боня продолжает покорять Европу.

Хофит Голан и Виктория Боня Фото: EAST NEWS

На этот раз она вышла на красную дорожку наряду со знаменитостями из других стран. Блогерша весь день готовилась к празднику и появилась в эффектном платье в пол с открытыми плечами и глубоким декольте, которое сильно топорщилось. Бюст Вики лежал в нем весьма свободно.

Впрочем, это не главный конфуз, который постиг красавицу. Когда 42-летняя Виктория дефилировала перед камерами, фотографы отвернулись от нее. Это не ускользнуло от зорких глаз острой на язык Ксении Собчак. "Смотрим на фотографов", - едко прокомментировала телеведущая.

И не только она заприметила позор Вики. "Боня на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Наконец-то фотографы могут передохнУть!"- съязвили авторы телеграм-канала НеМалахов.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда репортеры игнорируют проход Вики по красной дорожке. Впрочем, Боня не обращает на это внимания.

Ранее Виктория уже попадала в нелепые ситуации в Каннах Фото: EAST NEWS

Она гордо отчиталась в блоге: "Ну что, в этом году на открытии Каннского кинофестиваля я выбрала платье цвета океана. Есть маленькие правила, которые очень ценит французская аудитория, а именно - важно поддерживать их дизайнеров. На открытие я решила выбрать Кристофа Гильермо. Это платье он приготовил для меня, зная, что кристаллы и пайетки для меня - дело прожитых лет".

Кроме того, девушка заверила, что приготовила что-то очень особенное для следующих выходов в свет. "Итак, в этом году в связи с непростой ситуацией, которая сложилась вокруг русских женщин, я хочу попросить вашей поддержки! Мой следующий выход будет с сообщением к миру!" - объявила Боня.