Виктория Боня оконфузилась на премии и закатила скандал Фото: СОЦСЕТИ

Виктория Боня и Ксения Бородина оказались в центре внимания из-за скандальной ситуации, которая произошла на одной из модных премий. Как известно, много лет две воспитанницы "Дома-2" при любом удобном случае поливают друг друга грязью. Вот и в этот раз красавицы не упустили возможность побольнее уколоть друг друга.

Пользователи соцсетей вот уже несколько часов обсуждают скандальную ситуацию с Викторией Боней и Ксенией Бородиной. В Москве на вручении премии "Люди года" появилась Боня. 41-летняя инстаблогерша специально прилетела в столицу из Монако, чтобы получить приз за лучшие онлайн-курсы для женщин. Награду ей должна была вручить товарка по "Дому-2", но что-то пошло не так.

Когда со сцены прозвучала фамилия Виктории, Ксения, которая выступала ведущей премии, демонстративно отошла в сторону. При этом, как отмечают поклонники девушек, лицо Бородиной откровенно перекосило при виде Бони, которая была несказанно рада получить приз.

Однако это было только начало. Боня зачем-то надела на премию накладные ягодицы, что не осталось незамеченным. Публика подняла Вику на смех, обсуждая то, как она выглядела. В тот момент, когда Боня выступала с речью, Ксения строила гримасы и всем своим видом показывала пренебрежение.

Виктория Боня прилетела в Москву из Монако Фото: СОЦСЕТИ

Потом Ксения внезапно выхватила микрофон со словами: "Бонь, вон те цветы специально для тебя, и пакеты тоже. Спасибо огромное. Эти бурные аплодисменты тоже для тебя. Спасибо!"

Виктория ответила на выпад Бородиной. "Позвольте сказать пару слов. Все-таки я готовилась к этому мероприятию. Понимаю, что хотите выпроводить меня, потому что рядом со мной стоять не так комфортно. Но! Хочу сказать, что для меня это большая честь…" - начала свою речь Боня.

Напомним, Виктория Боня и Ксения Бородина давно привыкли к публичным склокам. Их конфликт длится уже много лет. Виктория не раз обвиняла Ксению в зависти, а Бородина высмеивает Боню. Так, ранее стало известно, что якобы Викторию хотели позвать ведущей в шоу "Дом-2". Однако красавица поставила условие: "Либо я, либо Бородина".

Ксения, узнав об этом, не остается в стороне. Она написала гневный пост в адрес Бони: "Старая гвардия, давно сидящая без работы, решила попиариться на моем имени. Объясню один раз для всех на пальцах: если кто-то сам по себе является интересной личностью, и руководство проекта заинтересовано в этом человеке, то его пригласят. А если это субстанция, настолько облученная 5G, что для упоминания ей нужно назвать мое имя, то, значит, уровень не тот".