По оскандалившейся Виктории Боне нанесли сокрушительный удар

Виктория Боня попала под шквал критики после прививки от Covid-19 Фото: Instagram.com

Виктория Боня сделала то, чего от нее никто и никогда не ожидал, но, как говорится, где тонко, там и рвется. Воспитанница "Дома-2" привилась от коронавируса. Поступок блогерши вызвал грандиозный скандал.

Виктория Боня попала под шквал критики после прививки от Covid-19. Она рассказала в блоге, что вакцинировалась от коронавируса из-за установленных в Европе правил и требований. "Я всегда на спорте и на здоровом образе жизни. Верю в свой иммунитет, но сегодня прививку от Covid-19 пришлось поставить из-за сложившихся событий. В Европе строго с этим не только из-за путешествий, но и по работе. Запомните одно, я не против прививок! Это должен быть выбор каждого! Я против принудительной медицины", - написала Вика в блоге.

Что тут началось. Подписчики воспитанницы "Дома-2" не скрывают своего негодования. В ее адрес несутся проклятия, ее называют "посмешищем" и "предательницей". Возмущенные поклонники призвали одну из главных антипрививочниц страны к ответу.

Ведь ранее Вика была категорически против прививок. "Я хочу умереть от коронавируса, если заражусь им. Можно? Если мне на судьбе написано умереть от Covid-19, я хочу умереть от него, а не от прививки. Неизвестно к чему она приведет. Что это за прививка, откуда она взялась? Вмешательство в тело - большой грех. Лично я не делаю никакие уколы, не пью таблетки десятилетиями", - откровенничала красавица.

Они припомнили звезде ее рассказы про вышки 5G, порабощение людей, стерилизацию женщин и чипирование. Особо проницательные уверены: "Инфлюенсерша предала свои убеждения о вакцинах за деньги. Укол - это реклама прививок от Covid-19".

Не прошла мимо скандала и блогер Лена Миро. "Целый год Вика вопила про чипирование и излучение. Микроволновые волны, орала она, не замечая того, что несет. Рептилоиды атакуют. Билл Гейтс плетет козни. Мировое правительство хочет стерилизовать всех нас через вакцину, чтобы потом за нами следить. Маникюрши, простые бабы, верили Боне. Необразованность Вики легла на глупость и прекрасно зашла ее аудитории. В итоге Боня внесла большой вклад в движение антиваксеров", - пишет обозревательница в блоге.

После чего нанесла по Боне сокрушительный удар. "Все беды в жизни от вранья и лицемерия ему сопутствующего. Как только Боньку прижали, она забыла о своих убеждениях. Возникает вопрос: не означает ли это, что и убеждений-то не было?.. Вика говорит, что привилась исключительно вынужденно - ради работы. Но ответьте честно: если человек уверен в опасности вакцины, он сделает ее себе из-за угрозы - даже нет, не потери работы, из-за визы в ЕС? С одной стороны на чаше весов - драгоценная жизнь предрагоценной Бони. На другой - виза в ЕС. Выбрав прививку, Вика ясно всем показала, что все ее вопли про чипирование даже она сама считает враньем", - сказала, как отрезала, Миро.

Отметим, ранее Виктория неоднократно обсуждала вакцинацию, сравнивая пандемию коронавируса с пагубным влиянием на человечество современных технологий. В мае 2020 года Боня удивила всех своими речами про сатанистов и младенцев. Она обвинила Билла Гейтса в подкупе президента Мадагаскара, чтобы "вакцинировать всю Африку", а британскую королевскую семью - в злоупотреблении кровью младенцев, не забыв при этом упомянуть сатанистов и Анджелину Джоли. Мол, многодетная мать "лично участвовала в жертвоприношениях".

В декабре 2020 года Боня критиковала вакцинацию от коронавируса. Она утверждала, что прививки от коронавируса "стерилизуют" женщин. Организатором заговора женщина назвала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), которая "уже стерилизовала миллионы женщин в Африке своей прививкой от вируса папилломы человека".

В адрес Билла Гейтса из уст телеведущей тоже посыпалась куча проклятий за то, что тот "убивал детей" и пытался чипировать людей. Кроме того, Виктория предполагала, что вакцинация от ковида в Индии повлекла за собой "огромное количество смертей".

Не далее как в апреле 2021 года Боня заявила, что считает заболевших Covid-19 американцев "облученными радиацией от вышек 5G". А в июне инфлюенсерша делилась теорией о вживлении чипов для контроля и роботизации населения. По ее словам, все идет к созданию суперсолдат, которыми можно будет управлять издалека.

Светская львица также призналась, что не готова вживить себе чип для управления умным домом или автомобилем. Она назвала себя человеком старой закалки и уточнила, что все будет делать сама.