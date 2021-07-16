Располневшую Викторию Боню выставили посмешищем в Каннах

Вид располневшей звезды шокировал поклонники. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктория Боня давно стала символом Каннского кинофестиваля. В последние годы модель поражала старейший фестиваль своими выходами на красную дорожку. Не стал исключением и 74-й смотр.

Виктория Боня успела на красную дорожку Каннского фестиваля. Изначально красавица планировала задержаться подольше на съемках шоу в Африке. Однако 41-летней воспитаннице "Дома-2" удалось вылететь раньше.

Для выхода в люди Виктория блистала в изумрудах и бриллиантах. Их она дополнила черным платьем в кружевах в пол, явив миру не только пышное декольте, но и не менее пышную талию.

От зоркого взгляда публики не укрылся и тот факт, что Боня надела наряд не по размеру. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вид располневшей звезды шокировал поклонники. От зоркого взгляда публики не укрылся и тот факт, что Боня надела наряд не по размеру. В области лифа и талии платье сильно сборило.

"Верхняя часть платья очень полнит", "Если честно, то не очень выглядит", "Поправилась так прилично…", "Лишний вес видно. Неуверенность. Платье из 90-х, не современное. Не для фигуры, не для красоты, ничего не подчеркивает", "Вика, такое ощущение, что на вас платье не по размеру. С другого плеча. Это выглядит смешно и нелепо. А те, кто выдал вам этот наряд, вас выставили на посмешище", "Боже, что стало с красивой женщиной. Канны ржут. Кто ее нарядил в это. Вика, вы сами не видите, что это платье вас уродует?", - недоумевают поклонники.

В области лифа и талии платье сильно сборило. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сама Виктория на завистников внимания не обращает. Ведь она блистала в платье стоимостью 252 800 рублей. О цене украшений и вовсе говорить не приходится. Комплект из сережек и колье стоит несколько десятков миллионов рублей.