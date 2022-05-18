Рамзан Кадыров: Никто не должен объявлять мобилизацию. Мы все должны мобилизоваться, встать вокруг нашего президента

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Фото: Елена Афонина/ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопросы детей во время марафона общества «Знание». Вот самые интересные реплики политика:

КАК ИДЕТ СПЕЦОПЕРАЦИЯ

- Ситуация спокойная. Мы идем по плану, как поставил на задачу президент, мы ее выполняем на все 100%. Сейчас мы идем по плану, и мы освободим Украину от этих шайтанов.

С КЕМ МЫ ВОЮЕМ

- Руководитель Германии ведет себя как шизофреник. Не как руководитель государства. Ему не интересны мировые правила. И мы сегодня воюем не против Украины и бандеровцев. Мы воюем против НАТО.

Я БОЮСЬ ТОЛЬКО САНКЦИЙ ПРЕЗИДЕНТА

- Это же смешно. Моя жена и мои замужние дочери никогда не участвовали в политике, нигде не работали. И все-таки они ввели против них санкции. Просто хотят напугать нас. Я боюсь санкций всевышнего и санкций президента страны, остальное все ерунда.

ЖДАТЬ ЛИ ОБЩИЙ ПРИЗЫВ

- Мне очень много задают вопросов, правда ли, что будет мобилизация (из-за спецоперации — Ред.). Я отвечаю, что никто не должен объявлять мобилизацию, мы все должны мобилизоваться и объединиться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства. Это и есть патриотизм.

СНОС ПАМЯТНИКОВ

- Самый главный враг для нашего государства - это сатанизм. Они (Европа — Ред.) делают все для того, чтобы нас расчленить, убить нашу культуру, полностью разрушить, чтобы мы забыли свою историю, своих героев. Мы видим, как на Украине сносятся памятники, в других местах, в Польше, как они поступили с послом (9 мая на мемориальном военном кладбище посла России в Варшаве Сергея Андреева облили красным сиропом - Ред). Это нечеловеческие выходки, это сатанизм.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАРИУПОЛЯ

- В Мариуполе постепенно налаживается мирная жизнь. Уже начаты работы по восстановлению городской инфраструктуры и социально значимых объектов. Власти города планируют перенять опыт Чечни. Наша практика быстрого и качественного восстановления комфортной и красивой городской среды окажет существенную поддержку местным властям.