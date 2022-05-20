Эксперты раскрыли удивительный факт: людям с лишним весом чаще не хватает витаминов

Чем больше масса тела, тем выше дефицит витаминов и минералов Фото: Shutterstock

Когда мы покупаем витамины, смотрим на упаковке важную информацию: сколько таблеток, драже или капель нужно принимать ежедневно? Суточная норма стандартно определяется из расчета на «среднего человека» весом 70 кг, пояснила на образовательно-медицинском семинаре для журналистов профессор, зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Сеченовского университета, доктор медицинских наук Евгения Ших. Однако у большинства взрослых россиян, как и жителей многих других стран сегодня, весы показывают больше 70-ти. По-хорошему, в таких случаях нормирование витаминных добавок нужно менять, подбирая необходимое количество индивидуально, отметила врач.

- Современные исследования говорят о том, что практически всем нам не хватает всего по чуть-чуть, - описывает нынешнюю ситуацию с витаминами и микроэлементами доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой диетологии и клинической нутрициологии Мединститута РУДН Светлана Орлова. - При этом у людей с лишним весом, особенно ожирением, нехватка встречается чаще и выражена сильнее.

По словам эксперта, врачи обнаружили закономерность: чем больше масса тела, тем выше дефицит витаминов и минералов. На первый взгляд, это странно. Человек ест за троих, значит, и питательных веществ должен получать больше. Загвоздка в том, что у полных людей преобладает жировая масса, которая серьезно влияет на обмен веществ. Он меняется, и отнюдь не в лучшую сторону. Так, например, известно, что при ожирении понижаются выработка и усвоение ценного витамина D, рассказал в одном из интервью «КП» врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин.

В то же время витамины сами по себе вносят серьезный вклад в обмен веществ, участвуют в его регулировании, рассказала профессор Орлова. Получается замкнутый круг: и обменные процессы в организме идут со сбоями, и налегание на продукты с витаминами не позволяет получить необходимую норму из-за этих сбоев.

Считается, что в таких случаях есть два выхода. Первый - радикально худеть. Второй - принимать грамотно рассчитанные специалистами дозировки витаминных комплексов (что, конечно, не исключает настоятельных призывов сбросить лишний вес). На практике все так или иначе обычно сводится ко второму варианту. Потому что от весомого избытка килограммов быстро не избавишься, а для поддержки здоровья в период похудения врачи зачастую рекомендуют прием витаминов и минералов.

НАГЛЯДНО

Наряду с пандемией ковида на Земле бурными темпами развивается эпидемия ожирения, напомнила доктор Светлана Орлова. И привела пугающие цифры:

- по расчетам ВОЗ, к 2050-му году болезненная полнота будет у каждого второго жителя планеты,

- а более долгосрочный прогноз - взгляд через столетия - предрекает: к 2300-му среди землян вообще не останется стройных людей.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Не покупай добавки на маркетплейсах, чтобы не нарваться на скрытый пурген

Приобретение витаминных и минеральных добавок на маркетплейсах сегодня может быть весьма опасным шагом, заявили Светлана Орлова и Евгения Ших. Опасения подтвердил исполнительный директор Союза производителей биологически активных добавок к пище Александр Жестков.

Главный риск, по словам экспертов, сводится к тому, что подобный способ продаж сегодня не гарантирует контроля качества и безопасности витаминно-минеральных комплексов.

- Мне доводилось участвовать в проведении токсикологических экспертиз, когда в биодобавках с маркетплейсов обнаруживали запрещенные вещества, вызывающие привыкание - например, марихуану, каву-каву, сибутрамин. Разумеется, они не были заявлены в составе, - рассказала профессор Орлова. - Из других «интересных» находок - тайное добавление фенолфталеина, более известного в народе как пурген.

От редакции: напомним, пурген снят с производства, поскольку кроме термоядерного слабительного действия дает не менее мощные побочные эффекты. В частности, сильно бьет по почкам, печени, сердечно-сосудистой системе. Есть угроза опасного для жизни обезвоживания.

В ТЕМУ

Санкции витаминам не помеха?

Пандемия ковида заметно подстегнула рост спроса и продаж витаминов и других биологически активных добавок к пище, рассказал Александр Жестков. Некоторые средства (витамины D, С, цинк) попали в официальные рекомендации по профилактике, лечению коронавирусной инфекции. Переболевшие расхватывают витаминные комплексы, чтобы поддержать подорванный вирусом иммунитет.

Что изменилось после введения санкций против нашей страны?

- Дефицита нет. Все импортеры остались. Те, кто привозил компоненты из разных стран, чтобы здесь изготовить продукт, перешли на завоз уже готовых товаров, - сообщил Жестков.

- У российских производителей сырья тоже хватает. Недавно в Подмосковье открылся новый большой склад, куда дополнительно идут поставки для создания запасов, - добавила Светлана Орлова.

Что касается цен на витаминные комплексы, то подорожание, скорее всего, произойдет в рамках инфляции и ощутимо не превысит ее, говорят эксперты.

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