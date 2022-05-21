Не прошло и 10 дней с момента переезда Софии в дом Гарнеттов, как она заявила, что влюблена в 29-летнего Тони

Украинские граждане, решившие использовать ситуацию в свой стране для переезда в другую, хлынули в том числе и в Великобританию.

Жительницу Львова, 22-летнюю Софию Каркадым радушно приняли в британском Бедфорде. Семья Гарнетт поселила ее у себя.

А через несколько дней София решила снова бежать, теперь из этого дома. Причем не одна, а вместе с главой семьи, отцом семейства Тони Гарнеттом.

Не прошло и 10 дней с момента переезда Софии в дом Гарнеттов, как она заявила, что влюблена в 29-летнего Тони.

Тони ответил украинке взаимностью, и, бросив жену и двоих детей, переехал вместе с Софией к своим родителям.

- Теперь я в безопасности, - заявила журналистам The Sun предприимчивая украинка, добавив, что Тони понравился ей с первого взгляда, и вообще, по ее мнению, она сразу поняла, что он несчастлив в браке.

Казалось бы, что все случается в жизни, включая такие вот скоропалительные романы, но публикацию в The Sun другие британские СМИ сочли заказной – мол, в Москве только и пекутся о том, чтобы британцы не пускали на порог своих домов украинских беженцев, которые, как София, являются тайным оружием Кремля, направленным на разрушение семейных очагов добропорядочных британцев.