Последние новости о ситуации вокруг Украины на 22 мая 2022 года: британцев ждет сильнейший шок, а украинцы не знают как отойти от поражения

Фото: Александр КОЦ

ВСЛЕД ЗА ПОБЕДОЙ НА "ЕВРОВИДЕНИИ"…

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вдохновленный победой Украины на "Евровидении", выдвинул революционную мысль – обеспечить выход сборной Украины в групповой этап Чемпионата мира по футболу в этом году за счет поражений сборных Шотландии и Уэльса.

1-го июня сборная Украины должна сыграть первый стыковой матч с шотландцами, затем, в случае выигрыша" украинцы выходят на второй стыковой матч со сборной Уэльса. Джонсон предложил сборным Уэльса и Шотландии не выходить на поле, чтобы им засчитали техническое поражение со счетом 0-3. В таком случае украинцы автоматом бы отправились на групповой этап финальной части чемпионата. Но вот болельщики широты души Джонсона не оценили: в Шотландии с Джонсоном согласились 4% фанатов, а валлийцы были еще более нетолерантны – всего 2% одобрили инициативу Бориса. Остальные считают, что не надо путать футбол с яичницей.

А ведь такая шикарная идея была – по рецепту Джонсона Украина могла бы просто стать чемпионом мира.

ОНИ ПУГАЮТ, А НАМ НЕ СТРАШНО

Телеграм-каналы украинских пользователей после сдачи в плен "Азова" в Мариуполе недолго искали, что можно выдать за перемогу, дабы заглушить боль от зрады. Они нашли утешение в высказывании экс-командующего Силами Обороны Эстонии и депутата Европарламента, генерал-лейтенанта Риго Терраса, который заявил, что Североатлантический альянс мог бы отправить боевые корабли объединенного флота в Черное море для разблокировки украинских портов. Пожелание эстонского отставника украинцы быстро превратили в уже принятое решение: "НАТО отправит флот в Черное море и разблокирует украинские порты", - и начали праздновать грядущую перемогу. Которая, ясное дело, не состоится, потому что от любых подобных фантазий руководство североатлантического альянса молниеносно отмахивается, понимая последствия. А, значит, бравых украинских активистов ждет еще одно разочарование.

УШИ, ЗУБЫ, ХВОСТ, МОЗГИ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк разразился очередным русофобским спичем в эфире признанного в России иноагентом "Настоящего времени".

- Гопник боится силы – он пришел, начал понтоваться, ему выбили зубы, он сразу становится мирным и покладистым, он сразу начинает слышать, значит, он включает слуховой аппарат. До момента, пока он с зубами, у него уши не работают. Вот как получилось у России. У них целые зубы, уши не работают. Не будет зубов, – я уверен, уши будут работать. Вот это и есть проблема получения нами оружия. Оно нам необходимо для того, чтобы вернуть слух Российской Федерации, - заявил этот бойкий паренек, который скоро отнимет лавры главного вруна у Алексея Арестовича. А ведь это один из руководителей украинской делегации на переговорах с Россией.

К сожалению для политика, СК России с начала спецоперации занимается расследованием действий преступного режима. И уж точно всё слышит.

КАК ПОССОРИЛИСЬ МЫКОЛА, ГАНС И АНДЖЕЙ

Череда взаимных обид и недовольств потрясла крепких партнеров Украины. Украина обиделась на Польшу, что та не поставила ей обещанные истребители МиГ-29. В Варшаве же объяснили, что находящиеся в республике боевые самолеты советского производства находятся в неукомплектованном состоянии, что исключает их самостоятельные взлет-посадку, не говоря уже о пилотировании, необходимом для боевого применения. Зато, как заверили в Польше, все мало-мальски пригодные запчасти с этих самолетов они сняли и переправили их для нужд ВСУ.

В Польше, в свою очередь, обиделись из-за Украины на Германию. Поляки отдали Киеву около 240 находившихся у них на вооружении танков Т-72 под обещания Берлина заместить их новенькими немецкими танками "Леопард". Но пока Варшава взамен не получила ничего. Старые "Леопарды" поляков не устраивают, а новых немцы не дают, отговариваясь, что их нет и катастрофически не хватает самой немецкой армии.

МЕНЬШЕ КОРМИТЬ И БОЛЬШЕ ДОИТЬ

Настоящий кризис начался в Великобритании, которая является одним из главных спонсоров и руководителем украинских властей. Глава ЦБ Великобритании Эндрю Бейли выступая в Парламенте, предупредил, что в этом году у британцев наступит «сильный шок от падения доходов», поскольку цены растут рекордными темпами, а будут расти еще больше. В ответ на вопрос, что делать, он просто развел руками, признавшись, что чувствует себя "беспомощным".

Но неожиданно знамя борьбы с кризисом подняла, причем, в эфире ТВ замглавы МВД Британии Рэйчел Маклин.

- Жителям Великобритании, которые начали испытывать трудности из-за роста цен на жилье, нужно больше работать или найти более высокооплачиваемую службу, дала она наиценнейший совет подданным Ее Величества.

Есть, правда, и другой вариант этого совета: "Чтобы корова давала больше прибыли и для уменьшения расходов на нее, корову надо больше доить и меньше кормить". Обычно оставляют окончание рецепта за скобками – "пока не сдохнет".

В КАКОМ ПОЛКУ СЛУЖИЛИ-С?

Изрядно подзабытая за всеми последними событиями Юлия Тимошенко напомнила о себе западному миру. Несколько дней назад она прошла по изрытому воронками асфальту Харькова в бронежилете поверх строгого платья и в туфлях на высоких каблуках. За что была безжалостно высмеяна в украинских сегментах соцсетей.

А после этого она дала интервью польскому изданию RzeczPospolita, в котором в ходе беседы обратила внимание, что после начала российской спецоперации она изменила прическу. От свободно падающих на плечи волос она вернулась к традиционному для нее "бублику" – косе на голове. И знаете почему? Потому что – внимание!!! – "распущенные волосы мешают в бою".

В каком полку служили, Юлия Владимировна? Какие "горячие точки" охладили своим присутствием и много ли врагов на личном счету?

БОЛГАРЫ НА УКРАИНЦЕВ НЕ РАССЧИТЫВАЛИ

Бюджеты нескольких европейских стран уже начинают трещать от расходов на помощь украинским беженцам. С учетом того, что Брюссель не торопится покрывать этих расходов национальных бюджетов, которые стали для всех сюрпризом, каждое из не самых богатых государств пытается выйти из неприятной ситуации по-своему. В Польше активизировали агитацию среди украинцев на предмет трудоустройства. А в Болгарии решили снизить сумму выплачиваемого украинским беженцам пособия. Причем, урезали компенсации более, чем вдвое. Если раньше украинцы в Болгарии, проживающие в отелях и на базах отдыха, получали 40 левов пособия день (около 20 евро) на питание и проживание, то теперь будут получать 15 левов (7,5 евро). По мнению правительства Болгарии, этого хватит и на оплату проживания, и на трехразовое питание.

ДОЛААРЫ ЕСТЬ? А ЕВРО И РУБЛИ?

Власти Украины с 21-го мая отправили гривну в свободное плавание, сняв ограничения на обмен иностранных валют. Курс гривны тут же грохнулся. Сейчас в обменниках Киева доллар покупают по 33-37 гривен, а продают по 38-42. У евро диапазон примерно на три гривны выше. Что интересно, в обменниках работают и с рублями, если верить обозначенным курсам на информационных табло.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что среди сдавших на "Азовстали" есть иностранные наемники. По его словам, в подвальных убежищах завода могут еще скрываться отдельные группы боевиков.

Бывший посол США в России Майкл Макфол признал, что все обещания западных дипломатов принять Украину в НАТО и ЕС не что иное, как обман. И удивился, что кто-то еще воспринимал их всерьез.

Россия ввела санкции против 963 граждан США

Агентство Bloomberg сообщило, что Украина в будущем (возможно, уже достаточно близком) не сможет обслуживать государственный долг, растущий из-за финансовой помощи западных стран.

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