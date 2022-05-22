Агония нацистов на «Азовстали»: ложь и деньги Киева, женщины-снайперы, голод и страшная правда

Обороняющиеся на «Азовстали» полностью лишились возможности вести боевые действия. Фото: Владимир Андриянов

Почему сдача в плен началась лишь 16 мая?

Причин было множество. Самое главное, обороняющиеся на «Азовстали» полностью лишились возможности вести боевые действия. Своими глазами видел, как это было реализовано в реальности. На командном пункте батальона «Восток» стоял огромный плазменный экран, на который выводилось изображение с дронов. Дроны наши висели в воздухе непрерывно – один заходил на посадку для зарядки батарей и съема информации с флэш-карты, другой моментально взлетал. За экраном сидел опытнейший наблюдатель, который зачастую видел то, что другие не замечали. Наблюдатель докладывает: «У здания 53 передвижение группы противника из пяти человек». Секунда и координаты получает минометная батарея, еще 20 секунд, и она открывает огонь. Не могу точно сказать, сколько дронов одновременно контролировали территорию завода – десятки. Я хорошо слышал это бесконечное жужжание…

«Азовсталь» - это город в городе Фото: Дмитрий СТЕШИН

А кроме точечного поражения выявленных целей, «Азовсталь» постоянно обрабатывала наша ствольная артиллерия, РСЗО («Грады»), Тяжелые огнеметные системы (ТОС «Чебурашка»), авиация и флот. Фактически, перемещение «азовцев» по заводу было возможно только в периоды переговоров и прекращения огня для выхода мирных жителей и рабочих из последней заводской смены.

На момент выхода первых групп, сдавшихся 16 мая, по словам «азовцев», у них уже девять дней, как закончилось продовольствие.«Сидельцы» пытались разобрать обрушившийся склад с помощью своего последнего танка, но опять помешала наша артиллерия.

На момент выхода первых групп, сдавшихся 16 мая, по словам «азовцев», у них уже девять дней, как закончилось продовольствие Фото: Дмитрий СТЕШИН

Еще одна важная причина сдачи – психологический надлом. Как рассказал спецкору КП один из основателей «Азова» с позывным «Аспид», они верили, что их деблокируют с помощью каких-то политических договоренностей или в ходе военной операции. На «Азовстали» любили рисовать карты с красными стрелами – как они ударят с завода навстречу деблокирующей группировке. Киев кормил «завтраками», обещаниями и даже исправно переводил повышенные зарплаты с премиями «за осаду и мужество». «Аспид» даже показал банковский счет в своем телефоне – за 80 дней «азовстальского сидения» он получил 190 тысяч гривен (380 тысяч рублей – прим.корр.). Но, в реальности, деблокада была невозможна. Не было возможности даже сбросить с самолетов на «Азовсталь» необходимые медикаменты. Примерно 600 раненых агонизировали в подземельях завода, обнуляя и без того невысокий воинский дух. При этом, российская переговорная группа уже месяц как установила доверительные контакты с частью военной верхушки обороняющихся. Им пообещали зачесть добровольную сдачу и объяснили, дословно, что «Киеву нужны только мертвые герои «Азовстали». На заводе об этом догадывались. Отношения «Азова» и киевских политиков были всегда на грани вражды. Все эти компоненты сработали.

Еще одна важная причина сдачи – психологический надлом Фото: Дмитрий СТЕШИН

Сколько их сдалось?

По состоянию на 22 мая, на «Азовстали» сдалось 2439 неонацистов из «Азова», солдат ВСУ, Береговой обороны, пограничников и сотрудников СБУ. Состав вышедших пока засекречен в интересах наших специальных служб и следователей. Ни западных наемников, ни иностранных офицеров-советников нам пока не показывали. Их судьбы пока засекречены. Другой вариант, от них могли избавиться, как от ненужных свидетелей способных скомпрометировать киевский режим и Запад в целом.

Среди сдавшихся было 78 женщин, в большинстве, это врачи, медсестры, служащие финансовых отделов воинских частей. Хотя, достоверно известно, что на «Азовстали» находилась снайпер Екатерина Полищук, вступившая в «Азов» в 13 лет. Ее пока не предъявляли общественности, но по мнению специалистов, снайперов не должно быть много, а женщины-снайперы вообще встречаются крайне редко.

Среди сдавшихся было 78 женщин. Фото: Владимир Андриянов

Численность сдавшихся не окончательная, по мнению командира батальона «Восток» Александра Ходаковского, который, кстати, тоже занимается окончательной зачисткой завода и промзоны, возможны сюрпризы в виде затаившихся групп из тех, кому нельзя попадать к нашим спецслужбам ни в коем случае. По мнению Александра Ходаковского, они могут дождаться момента, когда зачистка закончится и на «Азовстали» останутся лишь несколько десятков милиционеров и резервисты на блокпостах. Ждем результатов зачистки, пока на «Азостали» работают саперы.

Численность сдавшихся не окончательная, по мнению командира батальона «Восток» Александра Ходаковского Фото: Дмитрий СТЕШИН

Что будет с пленными?

Во-первых, состав сдавшихся неоднороден. Большая часть попадает под нормы Женевской конвенции по защите военнопленных и будут признаны комбатантами. Их судьба определится в ближайшее время, возможно, их обменяют. Разумеется, если эти люди не замешаны в воинских преступлениях. Сколько «азовцев» среди пленных, пока неизвестно. Как заметил командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский, среди пленных не было ни одного человека, которого можно было сразу же идентифицировать, как «азовца». Перед сдачей в плен все сорвали с себя нашивки и демонстративно разбили телефоны, планшеты и ноутбуки. Следователям предстоит долгая работа. Скорее всего, самых одиозных персонажей будет судить трибунал в ДНР (он сейчас формируется), а в народных республиках Донбасса, напомню, не отменена смертная казнь. Весьма вероятно, многих ждет долгий труд и восстановление разрушенных дорог и объектов: как немцев после Великой Отечественной.

Силы "Азова" расчищают проход Фото: Дмитрий СТЕШИН

На данный момент, пленных распределили так. Раненые попали в больницу Новоазовска (ближайший к Мариуполю райцентр ДНР), самые тяжелые, которых было просто не довезти до Донецка. В самом Донецке под раненых выделили места в нескольких больницах. Остальных пленных отправили в зону в поселке Еленовка под Донецком. Самое любопытное, что Еленовка находится под постоянными обстрелами со стороны Украины с самого начала войны. Возможно, наличие там сотен «захистников-побратимов» как-то умерит пыл украинских артиллеристов? Или наоборот? А самые «интересные» пленные, как говорят, уже находятся в специальных заведениях Таганрога и Ростова, и дают там показания.

Сколько «азовцев» среди пленных, пока неизвестно. Фото: Владимир Андриянов

Перемога превратившаяся в зраду

Падение Мариуполя, это очень тяжелый удар для киевских властей. 20-тысячная группировка, снаряженная, мотивированная и обученная, имеющая троекратное численное превосходство, была ликвидирована и частично взята в плен. Причем, условия для наступавших были самые сложные – городская и индустриальная застройка. Еще один крупный провал случился на внешнеполитическом контуре. Запад так не предпринял никаких реальных шагов для вызволения мариупольского гарнизона и «азовстальских сидельцев». А на угрозы, политическое и экономическое давление Россия просто не обратила внимания. Обращения к Папе Римскому и жюри Евровидения показало, что эти структуры не имеют какого-то реального влияния на политические процессы, что и так было понятно вменяемым людям.

Раненые попали в больницу Новоазовска Фото: REUTERS

На мой взгляд, в «азовстальской истории» впервые позитивно сработали миротворческие миссии ООН, ОБСЕ и Красного креста – они помогли освободить «живой щит» из местных жителей и показали комбатантам, что их сдача в плен контролируется международным правом и общечеловеческими нормами морали. Нет смысла сражаться до последнего. Сложно представить, сколько благодаря этому пониманию, удалось сберечь жизней наших бойцов. А всему миру показали, против кого сражаются российские военные и ополчение ДНР – на телах пленных это было наглядно продемонстрировано с помощью свастик, людоедских изречений и цитат из Гитлера.

Всему миру показали, против кого сражаются российские военные и ополчение ДНР

На Украине пока не до конца осознали произошедшее. Там пропагандистская машина уже пошла в разнос, пытаясь доказать всем украинцам, что это была не сдача в плен, а «эвакуация» или «спецоперауия по выводу наших солдат из окружения». Все эти иллюзии закончатся в ближайшие дни, когда пленные с «Азовстали» заговорят. Им будет что рассказать Украине и миру.

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