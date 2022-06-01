"Продажа Родины за иностранную валюту": Алла Довлатова высказалась о сбежавших звездах

Алла Довлатова в интервью KP.RU рассказала о самом важном. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Свободных минут в расписании актрисы, ведущей "Русского Радио", многодетной матери и просто красивой женщины Аллы Довлатовой не так-то много. Тем не менее, она нашла время, чтобы рассказать kp.ru о самом важном - подготовке к ЕГЭ, осознанном материнстве, патриотизме и сегодняшнем расколе в шоу-бизнесе.

- Алла, вы с первых дней поддержали спецоперацию на Украине. А многие артисты отказываются об этом говорить, мол, я в политике ничего не понимаю...

- Я считаю, что артисты должны поддерживать свою страну, народ, как и всякий нормальный человек. Все ведь просто: если ты любишь Родину, то хочешь, чтобы она процветала, чтобы враги не зашли на вашу территорию, чтобы не погибали ваши сограждане. И неважно, кто ты - артист, врач или учитель, если ты порядочный человек, патриот, то не сможешь промолчать. Это моя гражданская позиция.

При этом не осуждаю тех, кто молчит. Это их позиция. Я уважаю и ее. А вот тех, кто высказался против наших солдат и офицеров, защищающих нас всех ценой собственной жизни, считаю предателями. Эти люди бегут из страны и поддерживают русофобские настроения на Западе. Для меня это все объясняется только финансовой заинтересованностью: значит, у людей счета там, недвижимость там, они боятся это потерять. Фактически это тоже предательство, продажа своей родины за иностранную валюту.

- В последние месяцы на радио и ТВ пересмотрели музыкальную повестку, многие артисты пропали из эфира. Надо ли запрещать музыку?

- Не мне решать, можно или нельзя кого-то крутить. Но вот, например, есть один украинский артист, который бегает с пулеметом, кричит, что будет убивать наших солдат. Естественно, его песни ставить нельзя - зачем популяризировать это в России? А если человек никак не вредит нашему государству, а просто живет в другой стране, для чего тогда запрещать его музыкальное творчество? Он же не проявляет себя врагом.

Вот поехал, например, Филипп Киркоров на "Евровидение" или погреть свои ребрышки на майамском пляже - да ради бога. Если там у него жилье - да тоже ради бога. Главное, чтобы ни в чем не обвинял страну и не нес ахинею, всякую пропаганду против военных, против народа.

- Санкции вас как-то затронули?

- Да пока никак. Продукты питания я уже давно покупаю только российского производства. Сыры, например. Дети любят сухие завтраки в виде шариков - беру только наши, хотя сейчас иностранные даже дешевле. Пусть наши производители процветают, а западные меня не волнуют.

Был разве что такой момент: когда курс валюты резко скакнул, я перешла на российский лак для волос вместо немецкого - зачем переплачивать в три раза? И нормальный, кстати, лак оказался, волосы не портит.

- Ваша внешность не дает покоя обывателям. Недавно даже УЗИ губ пришлось делать, чтобы доказать, что вы в них ничего не кололи. А слухи все множатся.

- Это не всегда слухи. Свои процедуры красоты я не скрываю. Например, недавно в соцсетях подробно рассказывала, что сделала эндоскопическую подтяжку лба. Эффекта от операции хватает на 10-15 лет - я знаю об этом на примере своей мамы. У нее прошло даже больше 15 лет, а глаза по-прежнему раскрыты. Это великолепно. Всем, у кого есть показания, всячески рекомендую, главное - ответственно подойти к выбору доктора.

Я даже перед пластической операцией позвонила проконсультироваться с астрологом, которая ко мне на радио приходила в качестве эксперта. Астрология это все-таки наука, а не какое-то гадание и шарлатанство. Специалист посоветовала, в какой день надо провести операцию, и все прошло очень удачно. А еще раньше я обращалась за прогнозом, когда планировала ребенка. В этом случае смотрят, чтобы Парад планет был благоприятный - тогда у человека сложится интересная жизнь.

- У вас четверо детей - чем считаете необходимым их обеспечить?

- Считаю, что, прежде всего, надо дать им образование. Вот сейчас сын Павел сдает ЕГЭ. В прошлом году он окончил спортивную школу и принял решение не идти дальше в профессиональный спорт. Но так как раньше он профессионально хоккеем занимался, то забивал не только шайбы, но и на учебу. Поэтому последние месяцы пришлось срочно наверстывать упущенное, много денег ушло на репетиторов. Для нас это непростое время, я очень переживаю, спорю, какие занятия лучше взять. Потому что, чем лучше ребенок сдаст экзамены, тем шире у него выбор ВУЗов и лучше старт в жизни.

- Вашей старшей дочери 22 года, младшей - пять. Это разное материнство?

- Сейчас с младшей Машей я стараюсь проводить как можно больше времени и очень его ценю. Не в ущерб работе, конечно, потому что, чтобы поднять ребенка, надо быть успешным в своей области человеком. А вот с подружками лишний раз гулять не пойду, и выбор теперь однозначен: всегда в пользу детей. Когда первый раз стала мамой, об этом не задумывалась - все приходит с опытом. Сейчас уже не позволяю себе наказать ребенка, прикрикнуть на него, даже если дети не правы. Уже задумываюсь, как объяснить что-то ребенку, не ущемив его достоинства. Однозначно, я стала более взрослой.