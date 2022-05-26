В Чехии на магазинах появились таблички «Украинцам вход запрещен»

Пользователи соцсетей разместили фотографию магазина одежды в Праге, владельцы которого радикально отреагировали на наплыв украинских беженцев.

«Украинцам вход запрещен». Табличка в жовто-блакитных цветах с такой провокационной надписью появилась не где-нибудь, а в самом сердце Европы, демократической Чехии. Пользователи соцсетей разместили фотографию магазина одежды в Праге, владельцы которого радикально отреагировали на наплыв украинских беженцев. Сообщается, что подобные предупреждения не носят массовый характер, однако националистические таблички были замечены при входе в два бутика.

Как полагают интернет-пользователи, на такой демарш владельцев магазинов, видимо, подтолкнул рост краж, который связывают с большим числом украинцев. Остается загадкой, как быстро витрины этих бутиков будут оставаться целыми и невредимыми, поскольку вряд ли украинские беженцы станут долго терпеть такую «нетолерантность» со стороны чехов.

Аналогичные таблички, только более мягкого содержания, появились в середине мая и в польских городах. На городских билбордах, при входах в сетевые продуктовые магазины были развешаны плакаты с надписью «Вы тут гости». Словно польские власти мягко напомнили многомиллионным беженцам с Украины об их временном нахождении в стране: «Мы ни на что не намекаем, но…». Более того, в отдельных магазинах владельцы ввели правило обыскивать украинцев, которые вызывают подозрения у кассира.

В апреле появилась информация, что бизнесмен из словацкого города Свит разместил на двери в свой магазин листовку, в которой предупредил, что вход украинским беженцам в его заведение запрещен. Причина поражает своим безумством: «существует риск передачи опасных заболеваний, таких как ВИЧ, туберкулез и др.».

С началом российской спецоперации в Донбассе власти Евросоюза обеспокоились тем, что украинский кризис, а также многомиллионный поток беженцев может привести к увеличению трафика наркотиков и контрафактных табачных изделий через Украину в ЕС. Незаметная рассматривается наркоторговцами как страна-транзитер для поставки в Европу наркотических веществ из Афганистана.