Справкам - нет, автоматическим выплатам - да

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Чтобы жители нашей страны могли проще, без лишних хлопот и бюрократических проволочек получать социальную поддержку от государства, с 2022 года Россия начала переход к так называемому проактивному назначению и выплате пособий. Говоря проще, это означает, что людям не придется писать заявления и собирать справки. Если произойдет событие, при котором полагается выплата, скажем, рождение ребенка, - государственные ведомства, работодатели и другие организации проведут все необходимые процедуры самостоятельно, предоставляя информацию друг другу. Разумеется, по тщательно защищенным каналам. В итоге человеку придут деньги на банковскую карту «МИР» (либо на счет в банке, если такая карта еще не оформлена).

Как работают проактивные выплаты на практике? Об этом «КП» рассказали эксперты Фонда социального страхования (ФСС РФ). В 2022 году новый порядок распространяется на несколько видов пособий, которые предоставляются гражданам из средств Фонда. А именно:

• пособие по беременности и родам,

• единовременное пособие при рождении ребенка,

• пособие по временной нетрудоспособности (больничные).

БУДУЩЕЙ МАМЕ НУЖНО ЛИШЬ ОФОРМИТЬ ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК

Для назначения и выплаты пособия по беременности и родам (БиР), или, как говорят в народе, декретных, в проактивном режиме понадобится 7 шагов. Но! Всего один из них, самый простой, нужно будет выполнить будущей маме. От нее потребуется лишь традиционное заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам.

В целом же алгоритм теперь выглядит так:

1. Медицинская организация, куда обратилась беременная женщина, открывает электронный листок временной нетрудоспособности, ЭЛН (вместо прежнего бумажного). ЭЛН размещается в информационной системе Фонда социального страхования.

2. В автоматическом режиме формируется и направляется через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) запрос в Пенсионный фонд России. Это нужно «для идентификации застрахованного лица» (то есть в данном случае беременной женщины) и подтверждения факта трудоустройства у конкретного работодателя.

3. После подтверждения необходимых данных в автоматическом режиме с использованием социального электронного документооборота (СЭДО) страхователю, то есть работодателю будущей мамы, направляются уведомления об открытии, продлении и закрытии электронного листка нетрудоспособности, выданного в связи с беременностью и родами.

4. После закрытия листка нетрудоспособности в автоматическом режиме формируются и направляются работодателю через СЭДО сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия.

5. Работник - будущая мама - подает работодателю заявление о предоставлении ей отпуска по беременности и родам.

6. Работодатель в течение 3 рабочих дней через СЭДО направляет в региональное отделение Фонда соцстраха подтвержденные (либо откорректированные) сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия - с учетом периода отпуска по беременности и родам, указанного в заявлении женщины.

7. Региональное отделение ФСС РФ в течение 10 рабочих дней производит назначение и выплату пособия.

БОЛЬНИЧНЫЕ: НЕ ПОНАДОБИТСЯ ПОДТВЕРЖДАТЬ ШЕФУ, ЧТО ВЫ ПРОСТУДИЛИСЬ

Сначала новость для тех, кто еще не в курсе: с 1 января 2022 года наша страна полностью перешла на электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН). Бумажные больничные теперь не выдаются. У цифрового бюллетеня масса преимуществ, «КП» не раз писала об этом (см. на сайте kp.ru в разделе «Наши права и льготы»). А с переходом на проактивные выплаты добавился еще один весомый бонус. Теперь заболевшему работнику для получения пособия не нужно выполнять вообще никаких манипуляций - надо лишь заниматься своим здоровьем, вовремя посещая врача.

Алгоритм назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности в случае заболевания на сегодня выглядит так:

1. Медицинская организация размещает в информационной системе Фонда социального страхования электронный листок нетрудоспособности.

2. В автоматическом режиме формируется и направляется через единую систему межведомственного электронного взаимодействия запрос в ПФР для идентификации застрахованного лица (получателя пособия) и подтверждения факта трудоустройства у конкретного работодателя.

3. После завершения идентификации работника и установления его места работы в автоматическом режиме через СЭДО страхователю (работодателю) направляются уведомления об открытии, продлении и закрытии электронного листка нетрудоспособности.

4. После закрытия электронного больничного в автоматическом режиме формируются и направляются работодателю через СЭДО сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия.

5. Работодатель в течение 3 рабочих дней через СЭДО направляет в региональное отделение Фонда соцстраха подтвержденные (либо откорректированные) сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия.

6. Региональное отделение ФСС РФ в течение 10 рабочих дней производит назначение и выплату пособия.

РАБОТОДАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Фонд соцстраха напоминает: для успешного перехода на проактивный порядок выплаты пособий необходимо направить в ФСС сведения о застрахованных лицах - работниках вашей организации через систему социального электронного документооборота (СЭДО).

Состав сведений:

• ФИО работника,

• дата рождения,

• СНИЛС,

• ИНН (при наличии),

• способ получения пособия и реквизиты для перечисления.

! Сведения передаются исключительно в электронном виде. После их предоставления в ФСС работодатель сможет получать уведомления об ЭЛН, открытых сотрудниками, запросы недостающих данных для назначения пособий и направлять уточненные данные для расчета пособий.

РОДИЛСЯ МАЛЫШ - ЖДИТЕ ДЕНЬГИ НА КАРТУ

Для получения единовременного пособия при рождении ребенка теперь и вовсе не требуется никаких действий!

Напомним, с 1 февраля 2022 года размер такого пособия составляет 20 472,77 руб. Назначение и выплата происходят так:

1. Органы ЗАГС размещают в информационной системе ФСС РФ сведения о государственной регистрации рождения малыша.

2. Региональное отделение ФСС РФ в автоматическом режиме направляет запрос в Пенсионный фонд России для идентификации застрахованного лица (получателя пособия) и подтверждения факта трудоустройства у конкретного работодателя.

3. Региональное отделение Фонда соцстраха, если не располагает сведениями о районном коэффициенте, также в автоматическом режиме направляет запрос работодателю о размере соответствующего коэффициента.

4. Работодатель в течение 2 рабочих дней через СЭДО направляет в региональное отделение Фонда соцстраха сведения о районном коэффициенте.

5. Региональное отделение ФСС РФ в течение 10 рабочих дней производит назначение и выплату пособия.

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