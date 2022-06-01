Мальчишкам и девчонкам, а также их водителям...

Судя по постам, которыми родители делятся в соцсетях, набор типичных детских рисков сегодня выглядит так: буллинг, шейминг, груминг и т.д.. Не то чтобы мы сомневались в существовании этих явлений или недооценивали их опасность, но, скажем так, это не смертельно. Да, жертвы буллинга иногда гибнут. Но это единичные случаи. А на дорогах дети погибают и получают травмы в каждом седьмом ДТП. Большинство аварий происходит по вине водителей. В ДТП с детьми пассажирами водители зачастую еще и родители пострадавших. Выходит, это мы, родители, ставим жизнь и здоровье наших детей под угрозу. Мы и есть фактор риска! Пусть не по умыслу, а по легкомыслию, не- знанию… Можно придумать множество деликатных синонимов тому, что мы творим. Только у слова смерть нет синонимов. Она однозначна и необратима. Поэтому Госавтоинспекция снова напоминает…

Надежная защита

Детей до 12 лет надо перевозить в автокресле! По данным ВОЗ, автокресло на 54% снижает вероятность летального исхода при ДТП и на 70% - риск получения травм. Безопасность ребенка важнее, чем допущенная ПДД возможность перевозить детей с 7 лет на заднем сиденье только с использованием ремней безопасности.

Скорость

Не превышаем установленных ограничений и учитываем реальные дорожные условия: погода, видимость, состояние дорожного полотна. Помните, чем выше скорость, тем дороже обходится любая ошибка водителя. А от ошибок не застрахован никто.

Опасные маневры

Выезд на встречную полосу - всегда риск. И почти 80% ДТП случаются там, где маневр разрешен. Как правило, это аварии с тяжелыми последствиями: на встречке погибает каждый седьмой. В случае с детьми риск еще выше, потому что последствия в силу возрастных особенностей серьезнее.

Трезвый подход

Даже минимальная доза алкоголя притупляет внимание и замедляет реакцию. Также сказывается любое недомогание или недосып. Ст. 2.7 ПДД РФ прямо запрещает управлять автомобилем «в болезненном или утомленном состоянии».

Плохие игрушки

Из того, что пока на управление электросамокатами и гироскутерами не надо получать права, не следует то, что их можно рассматривать как игрушки. Иные способны развить скорость до 80 км/ч. И уж точно не стоит легко относиться к легкой мототехнике. Управлять мопедом можно только, пройдя обучение в автошколе и сдав экзамен в

Госавтоинспекции на категорию «М». И не раньше, чем райдер отметит 16-летие.

Контроль

Всегда быть рядом нельзя. Но знать, где сейчас ваши дети, - обязательно. Хорошо, если есть доверие. Отлично, если есть приложение, позволяющее контролировать перемещение ребенка. Да, и держите ключи от имеющихся в вашем распоряжении ТС от него подальше.

Сила примера

Не всякий родитель - авторитет для ребенка, но всякий - объект бессознательного подражания. Если вы твердите ему о необходимости соблюдать правила дорожного движения, а сами их нарушаете, он будет делать то же самое. Только с большей вероятностью угодить в статистику. Потому что дети в силу возрастных особенностей не могут объективно оценить опасность, быстро среагировать на изменение ситуации, и инстинкт самосохранения у них не развит.

Да, за детей страшно всегда. Но страх может быть конструктивным. Его надо осознать. И через это переосмыслить свое поведение. К тому же есть и хорошие новости. За последние 10 лет детская смертность в ДТП снизилась более чем в 2 раза.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».