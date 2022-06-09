Хочу переехать жить за город: что нужно знать, прежде чем принять такое решение

Примерно так мы представляем себе свою жизнь в загородном доме. И это реально - если подойти к делу грамотно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пандемия и распространение удаленки многих заставили задуматься о плюсах загородной жизни. Своя личная территория, свежий воздух, можно даже обеспечить себя экологически чистыми собственными овощами и ягодами. Но — романтику в сторону. Переезд за город — серьезное решение, и готовиться стоит прежде всего к некоторым практическим сложностям.

1.Затраты

Обслуживание собственного дома и участка будет обходиться гораздо дороже, чем квартиры. Если дом, конечно, не с удобствами на улице и бесплатным колодцем на другом конце деревни. И если вы там собираетесь жить круглогодично.

Одна из самых существенных статей расходов — отопление в зимний сезон. Если дом газифицирован (советы, как подключить дом к газу, можно почитать в журнале Домклик — для большинства регионов это наиболее экономный вариант. Если, конечно, не считать классической печки с дровами и углем (но вы ведь, наверное, не о такой загородной жизни мечтаете?).

Электричества также будет уходить значительно больше. Хотя бы в силу размера дома и большего количества систем, которые пожирают электроэнергию (бойлеры, например).

Больше сил и времени будет требоваться и на уборку всех помещений. А еще — на уход за участком, чтобы он имел цивильный вид. Если все члены семьи работают и времени на это нет, плюсуйте затраты на «помощников».

Кроме того, если дом находится в организованном поселке — будут какие-то платежи за охрану и содержание общей территории.

И наконец, налоги. Они складываются из земельного налога (за участок) и налога на имущество (дом и другие капитальные постройки).

Важный момент: конечно, хочется, чтобы дом был максимально просторным. Но не случайно мода на дворцы в 1000 квадратных метров в России уже прошла. Оценивайте свои финансовые возможности не только исходя из стоимости самого дома, но и того, во сколько вам потом обойдется его содержание.

Большинство любителей загородной жизни сегодня выбирают более комфортные места и дома для новоселья. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

2.Инфраструктура

Это один из самых больных вопросов. Где бы вы ни жили и какой образ жизни ни собирались вести, детям потребуется школа. Желательно, более-менее хорошая. Всей семье, а особенно пожилым ее членам, нужна медпомощь, которая в случае каких-то серьезных проблем будет оказана быстро, а не через три дня, когда вы сами сможете доехать в город. Кроме того, где-то надо чинить машину. И, конечно, закупать все необходимые товары. В идеале многие хотели бы еще видеть по соседству с домом спортивные центры, кружки для детей, интересные места, где можно проводить время всей семьей…

Если ваш будущий дом находится в 20-30 километрах от крупного города, скорее всего, вы сможете решать свои проблемы за счет его инфраструктуры. Но и тут надо оценить свои возможности и время, которое придется постоянно проводить в пробках.

В остальных случаях жизненно важно заранее понять, сможете ли вы реализовать все свои социальные потребности на месте. Самый сложный вариант — дом в садовом товариществе. Законодательство сейчас разрешает возводить в СНТ дома для постоянного проживания и даже там прописываться, но не обязывает местные власти обеспечивать таких «садоводов» школами,поликлиниками. (О различиях участков под ЛПХ и в СНТ можно почитать, например, в этом материале журнала Домклик).

Впрочем, и социальная инфраструктура деревни может оказаться, мягко говоря, не той, которой вам бы хотелось доверить своих детей и пожилых родственников. Ситуация может быть очень разной — любой вопрос надо изучать на месте, в индивидуальном порядке.

3.Дороги и транспорт

Главных проблем обычно две. Первая — проезд к дому от трассы, который можно преодолеть в любое время года не на вездеходе и, желательно, не на внедорожнике. (И, если даже у вас крутой внедорожник, помните, что к вам еще должны проехать скорая помощь и пожарная машина). Отдельный вопрос — зима. Кто будет чистить выезд из дома и сможете ли вы, в случае необходимости, сделать это самостоятельно? Это вам сейчас кажется, что помахать с утра лопатой — одно удовольствие. А если это надо будет делать каждый день, а иначе вы окажетесь отрезаны от мира?

Вторая проблема — пробки. Проблема многих российских городов-миллионников средней руки: они сейчас активно обрастают загородными поселочками, но дороги не рассчитаны на такое количество народу, которое стало ездить из пригородов на работу в город и возить туда детей в школу, там и сям возникают «бутылочные горлышки».

И третий вопрос. Как и на чем вы или члены вашей семьи будете выбираться к цивилизации, если это придется делать без машины? Насколько это реально, безопасно и сколько времени займет?

С новосельем! До лета отсюда теперь не выберешься. Фото: Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/TASS

На что еще обратить внимание

Если все эти вопросы решены, остается еще один — юридическая чистота сделки и безопасность расчетов при покупке. Очень важно, чтобы на дом и участок у продавца были все нужные сегодня документы, а права и на то, и на другое — зарегистрированы в ЕГРН (единый госреестр недвижимости).

Точно нельзя покупать участок в СНТ «по садовой книжке». Такие варианты до сих пор еще предлагаются. Но садовая книжка подтверждает только членство в СНТ, а не права на землю и то, что на ней построено. Согласившись на такую «продажу», вы фактически ничего не приобретаете — и не факт, что потом сможете вообще оформить на себя участок и дом.

Другой распространенный вариант — когда «старые» документы в виде бумажного свидетельства о собственности есть, но границы участка не установлены и в ЕГРН сведений о нем нет. Такая ситуация — в рамках закона, права подобных «старых» собственников признаются. Но у вас может возникнуть много лишней головной боли. Например, в виде споров с соседями: не оттяпал ли кто у кого землю.

Книжка есть, а прав на землю - нет. Фото: Елена ПАВЛОВА

И наконец, еще один важный момент — безопасность при самой сделке. Тут вам может помочь сервис юридической проверки от Домклик. С его помощью можно проверить историю имущества и юридическую чистоту сделки. А еще - сервис безопасных расчетов. С ним легко собрать и подготовить все необходимые документы, безопасно рассчитаться с продавцом (он получит деньги только после того, как вы станете собственником) и так далее.

И совсем уже на закуску: здесь вы можете почитать, где дешевле всего в России купить дом.