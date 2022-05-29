Певица Слава пришла на вручение премии в «голом» наряде

Певица Слава на премии RU.TV Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Слава не раз доказывала, что она – женщина без комплексов. Вот и на вручении премии RU.TV артистка появилась в «голом» наряде, не скрывавшем ее форм. 42-летняя исполнительница хита «Одиночество» слегка поправилась, но, похоже, ее это не смущает.

На красной дорожке Слава появилась в прозрачном кружевном комбинезоне, под который она надела черные трусы и бюстгальтер. Исполнительница куталась в алую накидку, украшенную перьями. Образ дополнили серебристые босоножки с завязками-бантиками на щиколотках.

Артистка выбрала для выхода в свет эпатажный наряд. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На премию RU.TV Слава пришла в компании Анны Семенович. Певицы недавно записали дуэт на песню «Бумеранг». В отличие от Славы 42-летняя Семенович выбрала куда более скромный наряд – строгое фиолетовое платье. На красной дорожке Анна улыбалась фотографам, кокетливо выставив ножку разрезе юбки.

Слава вышла на красную дорожку вместе со своей коллегой Анной Семенович. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Слава гордится своей фигурой и всегда говорит, что пара лишних килограммов делает женщину только аппетитнее.

- Диету надо соблюдать долго, чтобы похудеть. Я так не могу. Я зависима от колбасы докторской, от майонеза. От, господи, шпрот, селедки, - рассказывала ранее певица. - Могу терпеть весь день, ничего не есть. Но я приду домой, обязательно себе нажарю жареную картошку с яйцом, в желтке, и все это смешаю.

Слава говорит, что ей сложно соблюдать диеты. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На днях певица и ее муж, бизнесмен Анатолий Данилицкий отметили семейный праздник: супругу звезды исполнилось 70 лет. Артистка посвятила этому событию пост в соцсетях и выложила снимок с любимым мужчиной.

- Толюське 70. 70 - звучит гордо и громко. Но ты как был молод душой и телом, когда мы с тобой познакомились, так и остался молодым, бодрым, позитивным. Обаятельный, спелый мой! Многое у нас было, пусть еще многое будет (желательно только хорошее). С днём рождения, любимый! – нежно обратилась к мужу звезда.

Анатолий Данилицкий и Анастасия Сланевская (это настоящее имя певицы) поженились 20 лет назад. Бизнесмен взял певицу в жены, расставшись с предыдущей супругой. Он растил дочь Славы от прежних отношений как родную (сегодня Александре 23 года). А 10 лет назад Сланевская родила ему дочь Антонину.