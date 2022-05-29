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Звезды29 мая 2022 13:15

Певица Слава пришла на вручение премии в «голом» наряде

42-летняя исполнительница слега поправилась, но все равно гордится своей фигурой
Ирина СУХАНОВА
Певица Слава на премии RU.TV

Певица Слава на премии RU.TV

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Слава не раз доказывала, что она – женщина без комплексов. Вот и на вручении премии RU.TV артистка появилась в «голом» наряде, не скрывавшем ее форм. 42-летняя исполнительница хита «Одиночество» слегка поправилась, но, похоже, ее это не смущает.

На красной дорожке Слава появилась в прозрачном кружевном комбинезоне, под который она надела черные трусы и бюстгальтер. Исполнительница куталась в алую накидку, украшенную перьями. Образ дополнили серебристые босоножки с завязками-бантиками на щиколотках.

Артистка выбрала для выхода в свет эпатажный наряд.

Артистка выбрала для выхода в свет эпатажный наряд.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

На премию RU.TV Слава пришла в компании Анны Семенович. Певицы недавно записали дуэт на песню «Бумеранг». В отличие от Славы 42-летняя Семенович выбрала куда более скромный наряд – строгое фиолетовое платье. На красной дорожке Анна улыбалась фотографам, кокетливо выставив ножку разрезе юбки.

Слава вышла на красную дорожку вместе со своей коллегой Анной Семенович.

Слава вышла на красную дорожку вместе со своей коллегой Анной Семенович.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Слава гордится своей фигурой и всегда говорит, что пара лишних килограммов делает женщину только аппетитнее.

- Диету надо соблюдать долго, чтобы похудеть. Я так не могу. Я зависима от колбасы докторской, от майонеза. От, господи, шпрот, селедки, - рассказывала ранее певица. - Могу терпеть весь день, ничего не есть. Но я приду домой, обязательно себе нажарю жареную картошку с яйцом, в желтке, и все это смешаю.

Слава говорит, что ей сложно соблюдать диеты.

Слава говорит, что ей сложно соблюдать диеты.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

На днях певица и ее муж, бизнесмен Анатолий Данилицкий отметили семейный праздник: супругу звезды исполнилось 70 лет. Артистка посвятила этому событию пост в соцсетях и выложила снимок с любимым мужчиной.

- Толюське 70. 70 - звучит гордо и громко. Но ты как был молод душой и телом, когда мы с тобой познакомились, так и остался молодым, бодрым, позитивным. Обаятельный, спелый мой! Многое у нас было, пусть еще многое будет (желательно только хорошее). С днём рождения, любимый! – нежно обратилась к мужу звезда.

Анатолий Данилицкий и Анастасия Сланевская (это настоящее имя певицы) поженились 20 лет назад. Бизнесмен взял певицу в жены, расставшись с предыдущей супругой. Он растил дочь Славы от прежних отношений как родную (сегодня Александре 23 года). А 10 лет назад Сланевская родила ему дочь Антонину.

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