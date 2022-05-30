Жители Львова на чемоданах: собираются продавать квартиры и дома, чтобы «не достались полякам» Фото: REUTERS

На днях встретил в Москве знакомую из Львова. Она несколько лет жила в этом городе, который в древности населяли русские, немцы, а потом несколько столетий обустраивали под себя поляки.

- Теперь уже не беженка, но корни пока там - родители остались, - вздохнула Татьяна.

Рассказала, что старики, которых раньше было не сдвинуть с места, все-таки решились перебираться в Россию.

- Раньше боялись, что соседи их сдадут Службе безопасности Украины за симпатии к России, а теперь и соседей нет - продали квартиру и уехали в Европу, чтобы квартира не досталась полякам. Мои тоже хотят продать и через Европу выбираться в Россию. Сейчас цены еще не упали на недвижимость, самое время. Когда "хозяева" вернутся - будет поздно.

- Поляки?

- Конечно, все видят, как Зеленский с Дудой обнимается. А каждый дом во Львове, особенно в историческом центре, принадлежит какой-нибудь большой польской или еврейской семье. Там все старые дома строил какой-нибудь зажиточный пан, а жильцы становились арендаторами. Вероятность того, что поляки найдут потомков владельцев этих домов, очень большая.

- Ну, может, пожалеют украинцев?

- Пожалеют поляки? Поляки называли украинцев рагулями (невежды), которым даже не разрешали ходить во Львове по чистым тротуарам. До 1939 года во Львове вообще не было никаких украинцев. Там жили только поляки, евреи и армяне. А нынешних украинцев пускали лишь оставить к утру свежие молочные продукты и мясо. При гитлеровской оккупации все поменялось: украинским бандеровцам предложили выявлять евреев в обмен на их имущество. Из Львова их угоняли в лагеря, а в Киеве владельцев квартир просто перевозили в овраги Бабьего Яра, где расстреливали. За уничтожение поляков и евреев украинцы и получали городские квартиры от Третьего рейха...

После Великой Отечественной войны выдворение поляков продолжилось уже советской администрацией. В СССР выдавали полякам - владельцам домов и земель - справки о национализации. С ними они должны были получить в Польше аналогичные дома и земли.

У многих поляков такие бумаги сохранились. Копии есть в архивах у юристов и нотариусов, которые делали переводы в Польше. Если Зеленский с Дудой создаст союзное государство, а поляки получат возможность избираться главами районов и судьями, то реституция станет лишь вопросом времени. Украинцам придет вернуть экспроприированную в 1940–х годах коммунистическими властями собственность. Причем панам придется вернуть не только дома, квартиры, предприятия, земельные угодья, но и леса. Так, что бандеровцам негде будет даже партизанить.

Планы по реституции Польша вынашивает очень давно: еще семь лет назад в польском городе Люблине появилась организация, что начала оформлять документы на возвращение или компенсации имущества полякам, что жили на Западной Украине, или их наследникам. Так что к собственности предков в Польше относятся очень серьезно.

Отметим, что в Евросоюзе процессы реституции прошли в 90–е годы прошлого века в Литве, Латвии, Эстонии, Чехии, Польше и Венгрии. Там были приняты законы о возврате собственникам и их наследникам национализированного имущества. Жителям, которые не спешили покидать чужую собственность, просто перекрывали газ, воду, отключали от электричества.

Все эти прелести ждали бы жителей Львова при вступлении в Евросоюз. Но при прямом союзе Украины с Польшей все эти процессы начнутся намного быстрее.

- Если заглянуть в прошлое президента Польши Анджея Дуды, то можно понять, что от реституции он точно не откажется, - отметил «КП» источник из Львова. - И не важно, что сейчас заливает Дуда в уши Зеленскому. Важно, что именно Дуда подписал закон о запрете пропаганды коммунизма, при нем начали сносить памятники советским солдатам, появился закон об Институте национальной памяти. Он же назвал убийства 60 тысяч поляков в Волыни украинскими националистами «этнической чисткой», а Бандеру с Шухевичем «преступниками, которые непосредственно ответственны за преступления против польского народа».

Так, что 30-метровый памятник Бандере во Львове можно уже сейчас начинать разбирать на части, менять названия улиц и школ, а квартиры спешно продавать. Пока еще разрешают.

Кстати, подготовка к сдаче Львова полякам началась довольно давно, с приходом мэра Садового: в отличие от городов Донбасса, жилой фонд Львова был тщательно отремонтирован, вымыт и очищен от мусора.

Осталось выдать жителям Львова справки, чтобы они могли получить в Европе компенсацию за утерянное жилье. Провозгласив Дуду братом, а Польшу сестрой, Зеленский забыл предупредить, что новые «родственнички» заберут у львовцев ключи от квартир и перевезут туда свои большие семьи.