В Таганроге прошел инклюзивный детский фестиваль «Футбол - школа жизни»

Российский футбольный союз вручил награды и сертификаты на лечение и реабилитацию тяжелобольным детям

15-я всероссийская благотворительная акция по сбору средств тяжелобольным детям «Под флагом Добра!» прошла в конце мая на стадионе «Форте Арена» в Таганроге.

Межрегиональный инклюзивный детский фестиваль «Футбол - школа жизни» открыл чемпион паралимпийских игр в Пекине Александр Скалиух, который провел для всех зарядку.Также участниками мероприятия стали музыканты Михаил Гребенщиков и Антон Зацепин, фристайлер Дмитрий Богачев, футболист Александр Маслов и многие другие.

Для гостей были доступны танцевальные мастер-классы, «Активное долголетие», занятия с футболистами Академии «Форте» для детей из специализированных школ, команд специальной олимпиады России и общественных волонтерских организаций. Комментировал происходящее на стадионе спортивный комментатор МАТЧ-ТВ Артем Шмельков.

Также в рамках мероприятия состоялась видеоконференция на тему: «Дети с ограниченными возможностями – актуальные проблемы реабилитации», в которой приняли участие представители Управления здравоохранения Таганрога, заместители и главные врачи детских поликлиник города, заведующие педиатрическими отделениями и врачи-педиатры.

В конце фестиваля Российский футбольный союз вручил награды и сертификаты на лечение и реабилитацию тяжелобольным детям с редкими заболеваниями из 10 таганрогских семей.

- Я был рад поучаствовать в этом мероприятии, провести тренировку и показать различные упражнения ребятам с ограниченными возможностями, и, особенно, поиграть с ними в футбол. То, как они любят этот вид спорта, с какой страстью играют и как искренне проявляют эмоции - меня сильно впечатлило, они — потрясающие, - поделился своими впечатлениями от увиденного футболист и лучший бомбардир чемпионата России 1996 года Александр Маслов.

Всего за 15 лет проведения акции «Под флагом Добра!» в Таганроге собрано более 56 млн рублей. Помощь оказана сотням семей.

- Основные цели фестиваля «Футбол - школа жизни», - реабилитация и социализация детей с ограниченными возможностями, - тесно пересекаются, являются важными и приоритетными задачами и для нашей организации «Луч надежды». Именно поэтому мы уже не первый год успешно сотрудничаем, и будем ждать новой встречи в 2023 году, - заявила Сенильга Бартенева, директор таганрогской автономной некоммерческой организации «Луч надежды» добавила.

Ссылка на трансляция фестиваля в Таганроге: https://vk.com/wall-40846002_1287