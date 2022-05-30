Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал отменить ЕГЭ

По словам политика, в Болонской системе образования знания подменяются баллами Фото: Евгения ГУСЕВА

Леонид Слуцкий, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, в эфире канала «Дума ТВ» выступил с предложением отменить Болонскую систему образования и Единый государственный экзамен.

По словам политика, в Болонской системе образования (двухуровневая система высшего образования с бакалавриатом и магистратурой, - прим. ред.) знания подменяются баллами и возвращение к «родной лучшей в мире системе образования» пошагово, с ликвидацией ЕГЭ, приведет к тому, «чтобы те, кто придет после нас, были прекрасно образованы».

- Наши стратегические друзья на Западе только и хотели бы, чтобы наша молодежь расслоилась: 10-15% из состоятельных семей получали бы образование в университетах англосаксонского мира и возвращались сюда с поставленными там задачами, а остальные были бы образованы средненько или хуже того. Но разве мы можем на это пойти? Такого не будет, - сказал Леонид Слуцкий.

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