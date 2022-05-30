В Чечне открылся карбоновый полигон

Церемония открытия карбонового полигона началась с символического перерезания красной ленточки. Фото предоставлены пресс-службой Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

На днях в Чеченской Республике состоялось открытие первого карбонового полигона «Waycarbon», где будут исследоваться климатически активные газы.

Теперь о том, что это такое.

Карбоновые полигоны — это территории с уникальной экосистемой, созданные для того, чтобы контролировать климатически активные газы при участии университетов и научных организаций. По сути, это испытательные и исследовательские площадки, на которых студенты и преподаватели изучают углеродный баланс с помощью измерений двуокиси углерода, метана, закиси азота.

Для человека непосвященного многое непонятно. Но тут важно знать одно. Климат на планете, хотим мы этого или нет, меняется, и чтобы адаптироваться к климатическим изменениям необходимо тщательно их изучать. Карбоновые полигоны и используемые на них технологии нам в помощь.

Сегодня в рамках международной климатической повестки по декарбонизации, мировые государства работают над созданием собственных систем учета парниковых газов.

Сотрудники карбонового полигона рассказывают гостям о предстоящей работе. Фото предоставлены пресс-службой Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

ОТ ГОР ДО ПАСТБИЩ

Полигон в Грозном открывали при участии спецпредставителя президента РФ по вопросам климата Руслана Эдельгериева, министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, представителей экспертного и научного сообщества. Среди них –специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы и ГПБУ «Мосэкомониторинг». Сам полигон – это 1785 гектаров. Он состоит из 14 участков – природных зон - горы, леса, степи, пастбища. На каждом из них специалисты будут получать данные об эмиссии парниковых газов, оценивать потенциал растений к поглощению углерода. Отдельное важное направление – исследование пастбищ. Эксперты будут изучать влияние регенеративного животноводства на возможность почвы пастбищ поглощать углекислый газ. Поясню. Регенеративное животноводство – это когда корм для скота выращивают там же, где и животных, а их отходы применяют повторно.

Представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев отметил, что в перспективе полигон, кроме изучения потоков углерода, должен расшириться, став центром компетенций по адаптации экосистем, экономик к изменениям климата.

- Основная доля парниковых газов сегодня приходится на отрасль сельского хозяйства. По разным оценкам, это от 21% до 37%, - рассказал директор факультета права Института права и развития ВШЭ – Сколково Алексей Иванов. - В таком случае заброшенные сельскохозяйственные земли и пашни стоит рассматривать как важный актив, который может быть переформатирован в карбоновый полигон.

Как результат – эффективное использование территорий на благо страны с возможностью проводить новые исследования, составлять более точные прогнозы по адаптации к климатическим изменениям.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков (в центре) во время экскурсии по полигону. Фото предоставлены пресс-службой Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

Карбоновый полигон создан на базе университетов, а его операторами выступают Чеченский государственный университет им. А. А. Кадырова и Грозненский государственный нефтяной технический университет им. академика М. Д. Миллионщикова.

- Открытие данного полигона – это принципиальная возможность для университетов с многотысячными коллективами студентов и преподавателей задавать уровень образования другого качества, приобщаться к научным исследованиям и самим создавать новый исследовательский центр, – сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Для размещения специалистов, которые проводят исследования, в поселке им. Шейха Изнаура Несерхоева, был открыт кампус Грозненского государственного нефтяного технического университета им. академика М. Д. Миллионщикова.

«УМНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ

Специально к открытию карбонового полигона в Грозном провели международную конференцию MMTGE-2022 «Методы, модели, технологии устойчивого развития: агроклиматические проект и углеродная нейтральность». Тема карбоновых полигонов стала основной для обсуждения.

- Сеть таких полигонов должна охватить все значимые экосистемы нашей страны, ведь у каждой экосистемы есть свои закономерности, – сказал Николай Дурманов, специальный представитель Минобрнауки и высшего образования РФ по вопросам биологической и экологической безопасности. – Не исключено, что сбудется мечта ученых, и в будущем появится единая независимая система планетарного контроля парниковых газов.

По его словам, в работе используются «умные» технологии. Так, на на карбоновом полигоне в Грозном применяется уникальный способ прямого измерения углерода в почве – при помощи нейтронного сканера. Это разработка ученых из подмосковной Дубны.

- В перспективе не обойтись и без использования в работе искусственного интеллекта, который поможет обрабатывать внушительный объем получаемых данных, контролировать парниковые газы, - дополнил Николай Дурманов.

На территории полигона несколько площадок для исследований, в том числе теплицы. Фото предоставлены пресс-службой Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ МОСКВЫ

Если говорить в целом, меры по снижению выбросов парниковых газов охватывают все сферы: от энергетики и транспорта до градостроительного планирования, строительства жилых и административных зданий, автомобильных и железных дорог. Так, например, с 1990 года в Москве количество парниковых газов в границах города сократилось на четверть.

- Достичь таких результатов удалось благодаря принятому в городе комплексу мер, - отмечал ранее руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский. - В рамках государственных программ развития, в Москве реализуется большое количество инфраструктурных проектов, которые направлены на снижение воздействия экономики на климат, уменьшение карбонового следа. Для этого проводится обновление городских систем и коммуникаций, внедряются инновационные и энергоэффективные технологии и решения. В числе перспективных направлений – проекты карбоновых полигонов и ферм, а также проекты по сбору и выделению углекислого газа из выбросов теплоэнергетического сектора.

По словам главы ведомства, в рамках поручений Президента России в Москве разработан Климатический план, подготовлен набор мер для дальнейшего снижения уровня парниковых газов. В частности, рассчитан поглотительный потенциал московских ООПТ, которые тоже могут играть значимую роль в сокращении эмиссий парниковых газов.

На прошедшей в Грозном конференции заместитель начальника информационно-аналитического отдела ГПБУ «Мосэкомониторинг» Алена Гавриленко добавила, что согласно выполненной научно-исследовательской работе совместно с Институтом глобального климата и экологии потенциал поглощения парниковых газов зелеными насаждениями Москвы может достигать более 800 тысяч тонн CO2-экв. в год.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 54,9 млн тонн в год до 44,7 млн тонн СО2 (на 12%) с 2013 года в Москве снизились выбросы парниковых газов от энергетики (стационарных источников).

На 39% за 2012-2020 годы сократился и объем выбросов от энергетического комплекса.

Как только саженцы подрастут, их высадят в грунт и будут отслеживать, как влияет на растения углеродный след. Фото предоставлены пресс-службой Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

ВНИМАНИЕ, ТРАНСПОРТ!

Одна из наиболее амбициозных и сложных для реализации задач Правительства Москвы – снижение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ от транспортной системы.

- С 2013 года в городе реализуется новая транспортная политика, направленная на экологизацию транспортной системы, – рассказала Алена Гавриленко. – Ключевые идеи – приоритет общественного транспорта над личным, повышение экологических характеристик транспорта.

Основная задача – предоставить каждому жителю города удобную, эффективную и комфортную альтернативу личному транспорту. Поэтому в столице активно строятся новые линии и станции метро, запущены сервисы каршеринга на 25 тыс. автомобилей, байкшеринга на 7,5 тыс. велосипедов, кикшеринга на более чем 5 тыс. электросамокатов. Обновляется парк городского наземного общественного транспорта. По Москве уже ездят 1000 электробусов, а к концу 2023 года их количество планируется увеличить до 2200. Полностью электрическим автобусный парк должен стать к 2030 году.

По словам Алены Гавриленко, в числе ключевых задач в стремлении к углеродной трансформации Москвы остается сохранение естественной природы в черте города. В Москве около четверти всех озелененных территорий – это природные территории с особым охранным статусом.

СПРАВКА «КП»

Пилотный проект по созданию в России карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса стартовал в феврале 2021 года. Для этого на базе ИО РАН был создан Экспертный центр по научно-методическому сопровождению создания и функционирования карбоновых полигонов.

Первый полигон был запущен на базе биостанции «Озеро Кучак» Тюменского государственного университета в августе 2021 года.

Сегодня в России открыто 10 карбоновых полигонов общей площадью 23588,8 га. Каждый из них создается в партнерстве университетов и научных организаций.